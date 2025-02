Starting Six: Perugia torna padrona, Monza nel baratro

ROMA- Starting Six al maschile ci porta indietro al turno di campionato andato in scena nell’ultimo week end.

In Match&Play l’analisi di Pasquale Di Santillo l’analisi dei risultati maturati sui sei campi del massimo campionato. Si è iniziato sabato con l’anticipo fra Trento e Piacenza che ha visto i dolomitici spuntarla, dopo un match emozionante e dagli alti contenuti agonistici, nel quinto set. Nelle partite della domenica pesante successo di Perugia sul difficile campo di Grottazzolina che permette agli umbri di portare di nuovo a tre lunghezze il vantaggio sulla formazione di Soli. Si ferma la striscia vincente di Civitanova che cade al Pala Panini al cospetto di una Modena nella sua versione migliore. Pronto riscatto di Verona, dopo la sconfitta con Trento della settimana precedente, che sconfigge in tre set una Monza sempre più con l’acqua alla gola. Taranto lascia proprio ai brianzoli l’ultimo posto in classifica conquistando un prezioso punto nella sfida del Pala Mazzola vinta da Cisterna al tie break. Resta nella zona calda della classifica Padova che cede, pur lottando a Milano.

In Overthestat, come dopo ogni turno di campionato, l’analisi delle prestazioni dei singoli nei tre fondamentali. Fra i migliori marcatori di giornata spicca Petkovic (Grottazzolina) con 26 punti, poi Faure (Cisterna) con 24 e Reggers (Milano) con 23. Fra gli specialisti del servizio la tappa è di Buchegger (Modena) con 6 ace, seguito da ben nove atleti con tre ace. A muro spicca la perrfomance di Russo (Perugia) con 6, seguito da D’Heer (Taranto) con 5 ed un quartetto formato da Nedeljkovic (Cisterna), Crosato (Padova), Anzani (Modena) e Ben Tara (Perugia) con 4. Nelle classifiche generali fra i bomber sempre al comando Keita (Verona) con 402 punti seguito da Reggers (Milano) con 352 e Michieletto (Trento) con 338. Nella graduatoria degli ace in testa Buchegger con 43, alle sue spalle Plotnytskyi (Perugia) con 39 e Michieletto con 33. Fra i blockers in vetta Nedeljkovic con 54, poi D’Heer con 42 e Alonso (Taranto) con 41.

Coppe Europee ci presenta gli impegni settimanali delle formazioni italiane in campo internazionale. In Champions League Milano sarà impegnata mercoledì sera in casa del Halkbank, nell’andata dei Play Off. In Cev Cup martedì sera l’Itas Trentino sfiderà in trasferta, nell’andata dei quarti di finale i francesi dello Chaumont mentre in Challenge Cup, giovedì sera, Civitanova ospiterà i turchi del SK Ankara nella semifinale di andata.