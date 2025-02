Starting Six: Monza deve cercare l'impresa contro Trento

In Match&Play, ci si proietta nella 9a giornata di ritorno che prende il via con il delicato testa coda Monza-Trento di sabato con i brianzoli che non possono perdere colpi per non vedersi allontanare le competitor per la salvezza. Gli uomini di Eccheli sognano di bissare i colpi messi a segno nella semifinale Play Off dello scorso anno ma naturalmente i dolomitici vogliono tenere il passo con Perugia capolista. Altra sfida dalla doppia valenza quella che si giocherà sempre sabato a Cisterna con i locali che vogliono consolidare la posizione Play Off e Grottazzolina che vuole tenersi lontana dalla coda più calda. Nei match di domenica la capolista Perugia, con Plotnytskyi parzialmente recuperato, aspetta Milano per continuare a correre in testa. Sfida per il quarto posto quella che opporrà Piacenza a Verona con la squadra di Anastasi che ancora non ha mollato l’idea di agganciare la terza posizione. Padova, altra pericolante, ospita una Modena che dopo il successo su Civitanova, vuole dare continuità alle sue prestazioni, fino ad oggi sempre altalenanti. I cucinieri ospitano nel suo fortino (14 vittorie su 14) una Taranto che cerca disperatamente punti per tenere a distanza Monza.

Coppe Europee ritorna sulla tre giorni delle nostre in campo internazionale. Ko in quattro set per Milano in Turchia sul campo dell’Halkbank e discorso qualificazione ai quarti rinviato alla gara di ritorno del 25 febbraio nella quale la formazione di Piazza dovrà cercare la vittoria piena per giocarsi tutto al Golden Set. Convincenti invece le prestazioni di Trento, che espugna in scioltezza il campo di Chaumont mettendosi in tasca tre quarti di qualificazione alle semifinali, e di Civitanova in Challenge Cup davanti al proprio pubblico in stagione non conoscono ancora l’onta della sconfitta. La squadra di Medei regola in tre set anche l’Ankara ed ora è ad un passo dalla finale.

L’accordo sottolinea il proseguimento del matrimonio fra Erreà e la Federazione Italiana Pallavolo Un rinnovo grazie al quale le nazionali azzurre continueranno a indossare le maglie realizzate dal noto marchio italiano per altri quattro anni, fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La collaborazione tra Fipav ed Erreà, iniziata nel 2017, ha visto entrambe le parti lavorare a stretto contatto in tutti questi anni, ottenendo risultati significativi e ambiziosi. La partnership tecnica, che si fonda nel segno del made in Italy, è stata suggellata da un ultimo quadriennio eccezionale per le nazionali azzurre seniores: oltre alla storica Medaglia d’Oro olimpica, infatti, sono arrivate la vittoria nel Campionato Mondiale maschile 2022, il doppio Campionato Europeo 2021 e i successi 2024 e 2022 nella Volley Nations League femminile. Oltre alle nazionali maggiori, Erreà sarà fornitore ufficiale del materiale tecnico anche per le giovanili azzurre, il Club Italia Femminile e le Nazionali di Sitting volley.