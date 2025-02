Monza-Trento e Cisterna-Grottazzolina aprono la 9a di ritorno

Ad aprire le danze sono i due match del sabato, entrambi alle 20.30. Con diretta Rai Sport, la Mint Vero Volley Monza, rimasta nuovamente sola in coda, ospita l’Itas Trentino, in lizza per la vetta e vittoriosa in CEV Cup. Esclusiva VBTV per Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina, sfida tra due squadre che hanno alzato il livello e possono anche ambire ai Play Off. Domenica, alle 16.00 esclusiva VBTV per Sonepar Padova – Valsa Group Modena, una gara delicatissima per l’importanza dei punti in palio (sfida che raggiungerà quella tra Lube e Modena come partita giocatasi più volte nella storia della Serie A). Alla stessa ora, è in programma un big match per i piani alti con live streaming DAZN tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona, separate da tre soli punti in classifica. La seconda diretta sulla piattaforma DAZN è prevista alle 18.00 e vede la capolista Sir Susa Vim Perugia in casa contro l’Allianz Milano, attualmente sesta. Il posticipo delle 20.30, con diretta Rai Sport, propone un match che all’andata riservò emozioni e un finale thrilling. A confronto la Cucine Lube Civitanova di Mattia Boninfante, vittoriosa nella Semifinale di andata di Challenge Cup, e la Gioiella Prisma Taranto di Dante Boninfante, che ha lasciato l’ultimo posto e cerca punti salvezza.

Sfida n. 39 tra Mint Vero Volley Monza e Itas Trentino con i dolomitici avanti nei precedenti in virtù dei 31 successi a 7. I padroni di casa, caduti in tre set a Verona, sono ultimi in classifica a -1 da Taranto, mentre gli ospiti, reduci dal 3-1 corsaro in Francia nell’andata della Semifinale di CEV Cup, in campionato hanno piegato Piacenza al tie-break consolidando il secondo posto a -3 dalla capolista Perugia e con una partita da recuperare nei confronti dei Block Devils. La notizia dell’addio a fine stagione di coach Fabio Soli (ex del match) non ha intaccato la concentrazione di Trento che in Brianza ritroverà un ex storico, lo schiacciatore Osmany Juantorena (20 punti ai 3500 nelle stagioni regolari), e lo scoutman Danilo Contrario. Tra i trentini c’è aria di record personale per Alessandro Michieletto (12 punti ai 2500 in carriera).

In contemporanea con Monza-Trento, Grottazzolina scenderà in campo contro Cisterna

Cisterna Volley e Yuasa Battery Grottazzolina si ritrovano faccia a faccia per la seconda volta in SuperLega dopo il blitz dei pontini in quattro set a Porto San Giorgio nel match di andata. I padroni di casa, reduci dal tie-break vincente a Taranto sono ottavi, con la trasferta a Trento del 1° turno di ritorno ancora da recuperare, e vantano quattro lunghezze di vantaggio proprio sui rivali di giornata. I marchigiani, infatti, sono noni e vogliono ridurre il divario per continuare a sognare una clamorosa qualificazione ai Play Off. Dopo sette partite sempre a punti, per la prima volta nell’ultima giornata la Yuasa non ha mosso la classifica contro Perugia, ma ha raccolto gli applausi di un PalaSavelli gremito in ogni ordine di posto. I laziali non vogliono fare sconti, i rivali ci credono, ma devono monitorare le condizioni del palleggiatore Tsimafei Zhukouski.

Alle 16.00 di domenica occhi puntati sul match tra Padova e Modena

La sfida n. 111 tra Sonepar Padova e Valsa Group Modena aggancia al vertice delle gare più giocate in Serie A quella tra Modena e Civitanova. Il bilancio dei precedenti vede avanti i canarini con 89 vittorie a 21 sui veneti, trend confermato al PalaPanini in quattro set all’andata. I padroni di casa, tornati da Milano a mani vuote dopo la sconfitta per 3-1, sono decimi a +2 sul fanale di coda Monza e con un match da recuperare (gara interna con la Lube). Gli ospiti vogliono dare continuità al 3-1 centrato domenica con i cucinieri per difendere la settima piazza. L’unico ex in campo è Andrea Truocchio, nel biennio 2018/19-2019/20 a Modena (7 punti ai 500 in Regular Season). Vari record vicini: tra i padroni di casa Luca Porro è a 14 attacchi vincenti in carriera da quota 1000. Tra gli ospiti Tommaso Rinaldi è alla gara n. 100 in Regular Season e Simone Anzani è a 4 punti dal traguardo dei 2000 nelle stagioni regolari.

Incrocio sotto rete per Verona e Piacenza: appuntamento alle 16.00 di domenica

A 3 giornate dal termine della Regular Season, la sfida n. 18 tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza in classifica, e la Rana Verona, quarta a -3 dagli emiliani, è un inno all’agonismo. I padroni di casa, vittoriosi 11 volte su 17 negli scontri diretti, vengono da una sconfitta rocambolesca a Trento, fruttata comunque un punto su un campo ostico, ma con l’amaro in bocca per i due set di vantaggio vanificati. Gli scaligeri hanno superato la delusione di Coppa Italia e il 3-0 imposto alla Sonepar ha rilanciato le ambizioni di quarto posto grazie ai 2 punti rosicchiati alla Gas Sales Bluenergy. Tre ex: due in campo, ovvero Uros Kovacevic e Stephen Maar, uno nel reparto statistiche, lo scoutman Roberto Di Maio. Tra i Piacentini Alessandro Bovolenta è a 24 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season, tra gli scaligeri Mads Jensen è a 25 punti dai 1500 in Italia.

Agustin Loser sfida da ex Milano: Perugia accoglie i meneghini domenica alle ore 18.00

Capitolo n. 35 delle sfide tra Sir Susa Vim Perugia e Allianz Milano, con i Block Devils arrivati a 25 successi negli scontri diretti grazie al 3-1 corsaro dell’andata. La formazione umbra guida la classifica con tre punti di vantaggio su Trento (una gara ancora da recuperare per i dolomitici) dopo il successo esterno per 3-1 tutt’altro che agevole a Porto San Giorgio con Grottazzolina. La formazione meneghina, caduta ad Ankara nell’andata del Play Off di Champions, in campionato viene dal successo in quattro set nel proprio quartier generale contro Padova, risultato che ha permesso al team di Roberto Piazza di rimanere agganciato a Verona (33 punti) anche se gli scaligeri, quinti, hanno una posizione di vantaggio grazie a un miglior quoziente set. Gli ospiti trovano da rivali tre ex: Yuki Ishikawa, Agustin Loser e Alessandro Piccinelli. Nelle fila dell’Allianz Jacopo Larizza insegue il suo millesimo punto in carriera.

La 9a giornata di ritorno si chiude con la diretta Rai Sport dell’incontro tra Civitanova e Taranto, in programma domenica alle 20.30

Il ventiduesimo confronto tra la Cucine Lube Civitanova e la Gioiella Prisma Taranto mette in palio tre punti importanti. I cucinieri vogliono blindare il terzo posto, gli ionici, penultimi a +1 da Monza e capaci di battere i biancorossi solo in quattro occasioni, vogliono bissare il colpaccio dell’andata, quando al PalaMazzola uno scatenato Tim Held condusse il collettivo pugliese alla vittoria al tie-break. I giganti marchigiani, caduti a Modena dopo 9 vittorie consecutive in tutte le competizioni perdendo in Emilia l’imbattibilità nel nuovo anno solare, si sono riscattati giovedì nella Semifinale d’andata di Challenge Cup contro Ankara. Gli ospiti all’Eurosuole Forum ritrovano due ex da rivali, il centrale Giovanni Gargiulo e lo schiacciatore Eric Loeppky (13 punti ai 1500 in Italia e 19 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season), MVP giovedì sera contro sk Ankara. Spicca la sfida tra il regista Mattia Boninfante e suo padre, coach Dante.

TUTTE LE SFIDE-

Mint Vero Volley Monza - Itas Trentino

PRECEDENTI: 38 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 31 successi Itas Trentino)

EX: Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 - Allenatori: Danilo Contrario a Trento nel 2014/15; Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Siamo pronti ad ospitare in Arena i Campioni di Trento; ci aspetta sicuramente una sfida non semplice e la posta in palio per noi è alta. Il nostro obiettivo sarà cercare di rimanere sempre dentro la partita, giocando dal primo all’ultimo punto di ogni set con la massima intensità ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Stiamo attraversando un periodo in cui giochiamo tante partite una vicina all'altra, ma ovviamente il nostro obiettivo è mettere sempre in campo la miglior pallavolo possibile perchè vogliamo ottenere il piazzamento più alto in classifica e quindi scenderemo in campo anche in questa occasione per andare a caccia della vittoria, che ci possa permettere di continuare a lottare sino alla fine per il primo posto ».

Cisterna Volley - Yuasa Battery Grottazzolina

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cisterna Volley)

EX: Nessuno

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Siamo reduci dalla partita contro Gioiella Prisma Taranto, in cui sicuramente potevamo fare meglio su alcuni aspetti, ma l'importante è stato la vittoria, in un palazzetto dal grande calore dei tifosi di casa. Contro la Yuasa Battery Grottazzolina dovremo essere bravi a iniziare subito forte, per provare a prendere in mano da subito la partita. Loro stanno facendo un percorso straordinario in questo girone di ritorno, è una squadra di valore. Giocheremo con la spinta del pubblico di casa e questo sicuramente giocherà a nostro favore ».

Tsimafei Zhukouski (Yuasa Battery Grottazzolina)-« Domenica abbiamo vissuto una giornata meravigliosa, al palazzetto c'erano più spettatori degli abitanti di Grottazzolina, dispiace non averla portata al tie-break ma abbiamo fatto una bella prestazione. A Cisterna sarà un match durissimo, ma noi non dobbiamo pensare contro chi possiamo vincere e contro chi no, perché in questo girone di ritorno abbiamo preso punti quasi contro tutti. Andremo a Cisterna cercando di guadagnare qualcosina ancora per la salvezza. Se ci attendono tre finali? Per noi tutte le partite quest'anno sono finali, la battaglia per la salvezza è molto tirata e dobbiamo cercare di capitalizzare al meglio il vantaggio che ci siamo creati ».

Sonepar Padova - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 110 (89 successi Valsa Group Modena, 21 successi Sonepar Padova)

EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

Jacopo Cuttini, allenatore (Sonepar Padova)- « Domenica giochiamo in casa contro Modena e arriviamo da una prestazione ottima da parte dei ragazzi, anche se sfortunata dal punto di vista del risultato. Avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, ma credo sia stata una delle nostre migliori partite della stagione, sia dal punto di vista tecnico sia per atteggiamento. Sappiamo quanto siano importanti queste ultime partite. Dobbiamo recuperare terreno, a partire da Modena, e sfruttare ogni occasione per fare punti. Ci stiamo preparando con grande determinazione. Queste sono le gare decisive, quelle che possono fare la differenza e i ragazzi stanno lavorando duramente in palestra durante la settimana per farsi trovare pronti ».

Pardo Mati (Valsa Group Modena)-« Sono contento per come sono entrato in campo domenica. Civitanova veniva da un’ottima striscia e a noi serviva una bella vittoria per accendere il morale nostro e dei tifosi. A livello personale spero di trovare sempre più spazio e poter aiutare al massimo la squadra. In questo momento ci teniamo a fare bene nelle ultime tre gare di Regular Season, puntando su battuta e attacco ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona

PRECEDENTI: 17 (11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 6 successi Rana Verona)

EX: Uros Kovacevic a Verona nel 2015/16, 2016/17; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Stephen Maar (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Verona ci attende sicuramente una partita difficile ma non direi che Verona sia la nostra bestia nera, anche se abbiamo perso le due ultime gare con loro. Ma in entrambe le occasioni avevamo problemi soprattutto tra gli schiacciatori colpiti da infortuni. Adesso siamo al completo e possiamo giocarcela con tutti, il nostro obiettivo principale è quello di lavorare durante la settimana per crescere giorno dopo giorno, migliorare le cose che non vanno ed arrivare alla partita nelle migliori condizioni. Il nostro pensiero deve essere soprattutto rivolto nel nostro campo»..

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Piacenza è la squadra che abbiamo battuto nei Quarti di Coppa Italia per entrare nelle Final Four, ma è una società con grandi ambizioni che ha costruito un roster per vincere lo scudetto. Nonostante non siano tra le prime due in classifica, penso che siano ancora in corsa per il titolo, perché ai Play Off tutto può succedere. Sono molto forti in battuta e ora anche Simon è tornato in forma. Contro Trento hanno giocato una pallavolo di alto livello, quindi cambia la situazione rispetto alla partita di coppa. Mi piacerebbe rivedere una squadra molto lucida in campo e precisa sulle cose semplici, perché se a Piacenza regali due punti per set, per una valutazione sbagliata di una situazione, non si riesce più a vincere il parziale »..

Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano

PRECEDENTI: 34 (9 successi Allianz Milano, 25 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Agustin Loser a Milano nel 2022/23, 2023/24; Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

Alessandro Piccinelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Milano è una squadra che, anche se ha cambiato degli elementi, la conosciamo molto bene e conosciamo anche quanto ci “ha fatto male” negli anni scorsi. E’ una squadra che difende molto, che ha molte variazioni anche in battuta; quest’anno ha degli innesti di grande valore. E’ una squadra che ha grandi varietà di colpi in attacco, un opposto che, se è in giornata, è molto continuo. Ha due schiacciatori come Matey Kaziskyi e Louati che è campione olimpico: è una squadra che ovviamente bisogna saper affrontare col giusto atteggiamento e poi mettere in campo la giusta energia! Bisogna secondo me aggredirli fin dal primo punto per cercare di far capire che Perugia è un campo insidioso e tosto. Milano sarà una squadra che poi anche nel prosieguo della stagione potremmo ritrovare. Mi aspetto una partita lunga e con un buon livello tecnico-tattico ».

Roberto Piazza, allenatore (Allianz Milano)- « Domenica incontriamo la prima della classe, sappiamo che c’è tutto da imparare da loro, ma possiamo anche fare vedere anche noi qualcosa di buono. E’ ovvio che la Sir ha le pedine in campo e tutte le sostituzioni per contrastarci. In più gli umbri non hanno giocato la partita infrasettimanale. Noi abbiamo giocato mercoledì in Turchia e di questo sono contento, perché vuol dire che siamo in Champions League. Anche Perugia è in Champions, ma si è già qualificata per i Quarti di Finale. Noi cercheremo di qualificarci al ritorno. Intanto andiamo in Umbria per cercare ancora una volta di imparare su qualsiasi situazione ».

Cucine Lube Civitanova - Gioiella Prisma Taranto

PRECEDENTI: 21 (17 successi Cucine Lube Civitanova, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Giovanni Maria Gargiulo a Taranto nel 2022/23, 2023/24; Eric Loeppky a Taranto nel 2022/23; Andrea Santangelo a Lube nel 2012/13

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Siamo reduci dalla Challenge Cup, il tempo a disposizione per riposare e lavorare è poco, ma siamo abituati a questi ritmi nella nostra stagione. Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni momento per recuperare le energie e prepararci a una sfida importante. Vogliamo finire la Regular Season con il miglior piazzamento possibile e ci ricordiamo bene la grande occasione persa a Taranto nel match di andata. Vogliamo assolutamente rifarci ».

Dante Boninfante (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Domenica sera sarà una partita difficile, si sa, si affronta la terza forza del campionato, la vincitrice della Coppa Italia, però nessun risultato appare precluso. Ci hanno lasciato le penne anche Trento e Perugia a posta piena, quindi parliamo di quella che potrebbe essere chiamata una mezza impresa: la storia ad oggi di questo campionato dice che Civitanova in casa è imbattibile. Noi dobbiamo provare a fare una cosa unica fino ad oggi e la voglia di provarci c’è. Bisogna fare quello che non abbiamo ancora fatto in trasferta, punti concreti, siamo consapevoli e desiderosi di andare a Civitanova per fare una gran bella partita. Spero che dell’ importanza del valore della SuperLega non si accorga solo chi viene al palazzetto, ma tutto l’ambiente, tutta la città deve capire quanto è importante giocare questo campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 15 febbraio 2025, ore 20.30

Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Giardini Massimiliano, Goitre Mauro

Sabato 15 febbraio 2025, ore 20.30

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Lot Dominga, Piana Rossella

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00

Sonepar Padova – Valsa Group Modena Arbitri: Carcione Vincenzo, Cesare Stefano (

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona Arbitri: Puecher Andrea, Verrascina Antonella

Domenica 16 febbraio 2025, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano Arbitri: Curto Giuseppe, Salvati Serena Domenica 16 febbraio 2025, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Vagni Ilaria, Pozzato Andrea

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 48, Itas Trentino 45, Cucine Lube Civitanova 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Rana Verona 33, Allianz Milano 33, Valsa Group Modena 22, Cisterna Volley 21, Yuasa Battery Grottazzolina 17, Sonepar Padova 15, Gioiella Prisma Taranto 14, Mint Vero Volley Monza 13.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley, Sonepar Padova.