Trento va a vincere a Monza, brianzoli sempre più nei guai

MONZA - La Itas Trentino si prende di forza i tre punti sul campo di Monza, nell’anticipo della 9° giornata di ritorno gettando la squadra di Eccheli sempre più giù in classifica. Vittoria netta dei Campioni d’Europa per 0-3 (20-25, 21-25, 15-25) per la squadra di Soli che tiene sempre nel mirino Perugia. Per la MINT è l’ ennesimo ko interno della stagione che mette i brianzoli in una situazione sempre più complicata lasciandola all’ultimo posto solitario.

La Mint Vero Volley parte con Kreling al palleggio, Frascio opposto, Rohrs e Marttila in banda, Beretta e Averill al centro, Gaggini libero. L’Itas Trentino si presenta a Monza con lo stesso starting six proposto da Soli nel primo set di martedì a Chaumont: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Bartha e Flavio centrali e Laurenzano libero. La Mint Vero Volley risponde con Kreling al palleggio, Frascio opposto, Rohrs e Marttila in banda, Beretta e Averill al centro, Gaggini libero.

L’avvio è molto equilibrato (4-4 e 8-8), con nessuna delle due squadre che riesce ad ottenere più di un punto di vantaggio; ci riesce in seguito Trento grazie a due muri consecutivi: Rychlicki su Rohrs e Lavia su Frascio per il 14-11 che costringe l’allenatore Eccheli a interrompere il gioco. Alla ripresa sono sempre i gialloblù a dettare il ritmo (17-14 e 21-16) con il muro ed in particolar modo con gli attacchi dell’opposto di origine lussemburghese. L’1-0 esterno nel computo dei set arriva quindi in fretta, già sul 25-20 con anche Lavia in bella evidenza: sua la pipe che manda le squadre al cambio di campo.

L’Itas Trentino parte bene anche nel secondo parziale (4-1 e 7-2) grazie all’ottimo lavoro a rete di Bartha e Sbertoli e alla costanza di Rychlicki. Il martello di posto 1 e 2 è in grande serata e guida i compagni all’ulteriore allungo (12-6), situazione che costringe il tecnico di casa a spendere in fretta i suoi due time out a disposizione. Alla ripresa è sempre un monologo gialloblù (15-9 e 19-13), prima che Rohrs trovi un buon paio di servizi che mettono alle corde il sistema di cambiopalla degli ospiti (19-16) e che costringono Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa ancora il tedesco a mettere pressione con la battuta; Trento soffre sino al 19-18, poi viene a capo della situazione ancora col muro di Flavio (23-20) e con quello di Rychlicki (25-21).

Sul 2-0 Monza abbassa la tensione e subisce nuovamente l’affondo dei Campioni d’Europa che ancora col muro scappano via subito (3-1 e 5-2). I padroni di casa faticano in tutti i fondamentali e Trento ne approfitta per allungare ancora (11-3 e 15-8) con anche Kozamernik in campo. Il 3-0 arriva già sul 25-15, con i due allenatore che ruotano gli effettivi, forse anche pensando ai prossimi importanti impegni che li attendono a breve.

I protagonisti-

Diego Frascio (MINT Vero Volley Monza)- « Oggi è stata una partita molto difficile, i primi due set abbiamo provato a dare tutto e restare in scia mentre nel terzo ci siamo un po’ persi. Sapevamo che l’Itas Trentino sarebbe stato un avversario ostico, ci abbiamo provato ma purtroppo stasera non è andata nel migliore dei modi ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA-ITAS TRENTINO 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)

MINT VERO VOLLEY: Averill 8, Kreling, Marttila 6, Beretta 3, Frascio 7, Rohrs 10, Gaggini (L); Mancini, Picchio (L), Di Martino 1, Lee 1, Szwarc. N.e. Pertoldi, Juantorena. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 15, Bartha 4, Sbertoli 2, Michieletto 12, Flavio 11, Rychlicki 15, Laurenzano (L); Kozamernik 1, Magalini 1, Gabi Garcia, Acquarone, Pellacani 1. N.e. Pesaresi. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Giardini di Verona e Goitre di Torino.

DURATA SET: 25’, 27’, 26’; tot: 78’

Mvp Flavio (Itas Trentino)

Spettatori: 2.881.