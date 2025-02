Starting Six: Plotnytski trascina Perugia, Taranto e Monza si giocano la salvezza  

Match&Play affida il commento della giornata è affidato a Pasquale Di Santillo che mette in risalto la vittoria di Padova, al tie break su Trento, che mette la squadra di Cuttini in dirittura di arrivo sul traguardo della salvezza. Ancor più vicina all'obiettivo Grottazzolina che, pur perdendo a Cisterna al quinto, ha conquistato un punto che la porta a + 5 dall'ultimo posto dove naviga Monza che non ha potuto evitare la sconfitta in casa contro Trento, troppo netto il divario tecnico fra le due contendenti. Resta ad un passo dal baratro anche Taranto che si illude a Civitanova ma poi si arrende alla squadra di Medei che in casa non concede nulla a nessuno. Successo che vale l'aggancio al quarto posto quello centrato da Verona in casa di una Piacenza sempre più in crisi, che ha incassato la quarta sconfitta di fila.

In Overthestat i numeri della giornata. Petkovic (Grottazzolina) è primo fra i bomber con 29 palloni vincenti, poi Sedlacek (Padova) con 26 e Reggers (Milano) con 25. Al sevizio subito protagonista Plotnytskyi (Perugia) messo a segno 6 ace, poi Masulovic (Padova) con 4 e altri sette terzi a pari merito con 3. A muro mattatore di giornata Bottolo (Civitanova) con 5, secondi a pari merito Lavia (Trento) e Baranowicz (Cisterna) con 4. Nelle classifiche dopo 20 giornate comanda fra i marcatori Keita (Verona) con 419, segue Reggers (Milano) con 377 e terzo Michieletto (Trento) con 350. Dai 9 metri Plotnytskyi raggiunge Buccheger (Modena) a quota 45 poi Michieletto con 33. A muro in vetta troviamo Nedeljković (Cisterna) con 55 seguito da D’Heer (Taranto) a 44.

On Fire mette in risalto Oleh Plotnytskyi, tornato in campo a tempo pieno e subito grande protagonista con 9 punti, 6 muti, un aces e titolo di MVP. Un recupero fondamentale per Lorenzetti che senza il bomber ucraino ha dovuto incassare qualche passaggio a vuoto in campionato e la sconfitta contro Verona nella semifinale della Final Four di Coppa Italia. Olej sarà determinante nei prossimi Play Off scudetto.