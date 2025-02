Per Trento arrivano tre punti che valgono il primato

TRENTO – Un'impeccabile Itas Trentino si impone contro Cisterna per 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) nel recupero della 1a di ritorno conquistando tre punti che consentono a Michieletto e compagni di raggiungere Perugia al comando della classifica con 31 punti. Vittoria arrivata in virtù di una netta superiorità tecnica facendo la differenza soprattutto a muro e in attacco. Lavia e Michieletto si mettono in evidenza sul piano realizzativo, totalizzando rispettivamente 14 e 18 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Bartha. Con i tre punti Trento raggiunge Perugia in vetta alla classifica Tra le fila dei pontini si distingue Bayram, miglior marcatore della sua squadra.

L’Itas Trentino apre il ciclo di tre partite consecutive di fronte al proprio pubblico in sette giorni schierando un sestetto che vede Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Bartha al centro, Laurenzano libero. Cisterna risponde con Baranowicz al palleggio, Faure opposto, Bayram e Ramon schiacciatori, Mazzone e Nedeljkovic centrali e l’ex Pace (premiato prima del fischio d’inizio) libero. L’inizio gialloblù è scoppiettante: col servizio (di Bartha, anche un ace diretto) ed il muro (di Michieletto, Flavio e Lavia) arriva subito un allungo importante (6-2 e 9-4), che costringe i pontini a spendere velocemente un time out. Alla ripresa, il block di Nedeljkovic sullo stesso martello calabrese prova a riportare sotto gli ospiti (10-7), ma è solo un attimo perché poi altri due muri di Sbertoli (su Ramon, sostituito da Tarumi) e di Michieletto (su Faure) e un ace di Bartha disegnano il +7 (15-8). Falasca interrompe di nuovo il gioco, ma in seguito i suoi lottano sino al 16-11, prima di lasciare definitivamente il proscenio nel primo set (19-13 e 22-16), che si conclude sul 25-17 con un ace di Sbertoli.

Dopo il cambio di campo la contesa diventa equilibrata, con le due formazioni che lavorano bene in fase di cambiopalla (3-3, 7-7 e 10-10); a rompere il punto a punto ci pensano due contrattacchi di Daniele Lavia, che valgono il 13-10. Trento prende sempre più velocità anche grazie al muro di Michieletto (16-12) e all’ottimo lavoro svolto in fase di break point (19-13, con ancora Alessandro sugli scudi). Il 2-0 arriva in fretta, sul 25-15, con i gialloblù sempre più convincenti a muro ed in difesa.

I Campioni d’Europa non abbassano l’intensità sin qui proposta nemmeno nel terzo periodo, partendo a razzo (4-2 e 7-4), issati in avanti da una eccezionale attenzione in difesa e da un contrattacco efficacissimo. Cisterna prova replicare sino all’11-8, poi lascia spazio agli affondi di Michieletto e Bartha, che continua pungere anche in battuta. Sul 17-11 Falasca ha finito i time out, ma Alessandro affonda il colpo ancora col servizio, imitato qualche minuto dopo dal neoentrato Magalini (per Lavia, 22-14). In campo trovano posto anche Kozamernik, Acquarone e Gabi Garcia che però lasciano spazio ad un tentativo di rimonta ospite, almeno sino al 22-18. Ci pensa allora Michieletto a chiudere il discorso in attacco (24-18 e poi 25-19 con un errore al servizio di Bayram).

I protagonisti-

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)- « A mio parere, l’Itas Trentino ha disputato un’ottima gara, distinguendosi per un'eccellente organizzazione difensiva e per un servizio particolarmente incisivo. Oggi non siamo riusciti a esprimere la necessaria combattività per poter competere alla pari, conquistare un set o rimanere in partita fino alla fine con loro. Trento ha meritato la vittoria, imponendosi con autorevolezza. Ora torniamo a casa con l’obiettivo di ripartire dal lavoro in palestra. Sabato prossimo ci attende la sfida contro Allianz Milano, un appuntamento importante per il quale sarà fondamentale gestire al meglio le energie. Analizzeremo questa partita per trarne insegnamento, ma la nostra attenzione è già rivolta al prossimo incontro, che rappresenta per noi la priorità assoluta ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Michieletto 18, Resende Gualberto 5, Rychlicki 7, Lavia 13, Bartha 11, Bristot (L), Kozamernik 0, Garcia Fernandez 0, Magalini 2, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Pesaresi, Pellacani. All. Soli.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 0, Bayram 8, Nedeljkovic 2, Faure 4, Ramon 5, Mazzone 2, Tosti (L), Fanizza 0, Pace (L), Tarumi 1, Diamantini 2, Czerwinski 4. N.E. Finauri, Rivas. All. Falasca.

ARBITRI: Brancati, Cerra.

Durata set: 27′, 24′, 25′; tot: 76′.

MVP Florian Bela Bartha (Itas Trentino)

Spettatori: 3054.