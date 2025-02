Starting Six: penultima di Regular Season decisiva per Play Off e salvezza

ROMA - Starting Six l'osservatorio sulla pallavolo maschile accende le luci sulla penultima di andata di regular season che sarà determinante sia per la corsa alle migliori posizioni Play Off che per la lotta per evitare la retrocessione in A2.

Attraverso il commento di Pasquale Di Santillo in Match&Play la presentazione dei sei incontri che andranno in scena nel prossimo weekend. Il turno si apre con due anticipi del sabato. Cisterna attende Milano per consolidare la propria attuale settima posizione in chiave Play Off mentre la squadra di Piazza strizza ancora l'occhio al quarto e quinto posto, occupati a pari merito da Verona e Piacenza, per migliorare il proprio posizionamento nella grigria dei Play Off.

Trento sfida Civitanova tra le mura amiche. La formazione di Soli ha ormai lanciato la volata a Perugia per la vittoria finale nella Regular Season e avrà l'opposizione dei cucinieri che, sia pure in calo nelle ultime uscite, è ormai certa del terzo posto e potra giocare senza aver nulla da perdere. Toni ben più drammatici nel programma domenicale nella sfida che metterà di fronte Perugia e Monza. Gli uomini di Lorenzetti devono necessariamente conquistare la posta piena per non perdere quel primo posto che hanno tenuto saldamente nelle loro mani dall'inizio della stagione mentre i brianzoli sono alla disperata caccia di punti per cercare di evitare una retrocessione che oggi sembra sempre più vicina sperando in un passo falso di Taranto, squadra che la precede di un punto in classifica, che andrà a far visita a Modena, a sua volta bisognosa di punti per mantenere o migliorare la propria posizione Play Off. Grottazzolina, che si è presa la salvezza con un eccezionale, e per molti versi sorprendente girone di ritorno, ancora non è esclusa matematicamente dalla griglia nella quale si giocherà per lo scudetto e vuole tentare l'impresa a cominciare dalla sfida con una Piacenza che, dopo quattro sconfitte di fila ed aver esonerato Anastasi sostituendolo con Travica, vuole assolutamente rialzare la testa e riprendersi il suo ruolo di grande. Chiude la giornata Verona-Padova con gli scaligeri che vanno a caccia di un successo che consoliderebbe il loro quarto posto mentre i patavini, ormai salvi, cercheranno il colpo di prestigio nel derby.

In MVP il dovuto plauso ai protagonisti del 9° turno di campionato, appunto gli uomini votati come mligliori in campo nelle sei partite, che sono Sedlacek (Padova), Abaev (Verona), Bottolo (Civitanova), Plotnytskyi (Perugia) Flavio (Trento) e Faure (Cisterna).

I recuperi. Nella rubrica il raccondo delle due partite della 1a di ritorno andate in scena fra mercoledì e giovedì. All' ilTQuotidiano Arena Trento ha superato in tre set Cisterna agganciando in vetta alla classifica Perugia lsciando il verdetto sulla Regular Season agli ultimi due turni di campionato. Alla Kioene Arena Padova ha superato, dopo una lunga battaglia, al tie break due punti vitali per la salvezza. I cucinieri si consolano nonostante il ko perchè il punto consente loro di blindare matematicamente il terzo posto.

Elezioni presenta la 47a assemblea della Federazione Italiana Pallavolo, che si svolgerà Sabato 22 e Domenica 23 febbraio 2025 presso il Palacongressi di Rimini, nella quale si rinnoveranno tutte le cariche federali in vista del quadriennio Olimpico 2025/2028. Candidato unico alla presidenza il presidente uscente Giuseppe Manfredi. Fra i diversi candidati gli elettori dovranno inoltre scegliere 2 vice presidenti, 8 consiglieri federali, 3 consiglieri in rappresentanza degli atleti, di cui 2 donne, 1 consigliere rappresentante dei tecnici, ed il presidente del collegio revisore dei conti.

Nazionali la FIVB ha reso note le sedi delle Finali del torneo femminile e di quello maschile della Volleyball Nations League 2025. Le donne disputeranno l’atto conclusivo all’Atlas Arena di Lodz, Polonia dal 23 al 27 luglio. Gli uomini, invece, saranno impegnati a Ningbo, in Cina dal 30 luglio al 3 agosto. Sede di gioco sarà il Ningbo Beilun Sports & Arts Center.

Beach Passion mette in risalto l'importante accordo raggiunto dalla Fipav con il marchio Freddy azienda italiana leader nel settore dell’abbigliamento sportivo. Il noto brand vestirà nel prossimo quadriennio gli atleti del Beach Volley e Ufficiali di Gara.