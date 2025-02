Cisterna-Milano e Trento-Civitanova sono l'antipasto della 10a di ritorno

ROMA-Che il rush finale della SuperLega Credem Banca abbia inizio: la Regular Season 2024/25 è giunta al suo penultimo atto con la 10a giornata di ritorno. Le squadre scalpitano per definire la griglia dei Play Off e l’intricata situazione nella bassa classifica. I due recuperi infrasettimanali del 1° turno di ritorno, chiusi con il 3-0 casalingo di Trento e il successo interno di Padova al tie-break, hanno snellito il discorso consentendo ai gialloblù di agganciare i Block Devils prima delle due ultime sfide a distanza, ai patavini di rendere la salvezza quasi una formalità e ai cucinieri di cesellare il terzo posto con il punto che mancava. Ora tutti gli occhi sono puntati sulle partite del 22 e 23 marzo. Si comincia domani, sabato, con due sfide in calendario alle 20.30, ovvero l’incontro tra Cisterna Volley e Allianz Milano in esclusiva VBTV, con i pontini decisi a difendere e blindare la settima piazza e i meneghini, in attesa di cercare la rimonta nel ritorno dei Play Off di Champions League, proiettati a rincorrere la quarta o la quinta posizione nella stagione regolare. In simultanea va in scena il remake della Semifinale del Mondiale per Club e della Semifinale di Del Monte® Coppa Italia tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. I padroni di casa sono motivati, vista la possibilità di acciuffare il primato definitivo, mentre gli ospiti, già certi del terzo posto finale, ambiscono a un prestigioso colpo esterno ininfluente per la classifica. Si preannuncia uno scontro senza esclusione di colpi, dove nessuna delle due squadre vorrà lesinare le energie in vista delle gare di CEV Cup e Challenge Cup. Domenica, alle 15.30, la maratona è inaugurata dal match chiave tra Valsa Group Modena e Gioiella Prisma Taranto. Gli emiliani cercano punti per mettere al sicuro la partecipazione ai Play Off, gli ospiti hanno ancor più bisogno di muovere la classifica perché il penultimo posto a +1 su Monza non dà garanzie a due turni dal termine. Prevista alle 18.00 la diretta DAZN per il remake della Finale Scudetto 2023/24 tra la capolista Sir Susa Vim Perugia, decisa a non fare sconti per mantenere la leadership, e la Mint Vero Volley Monza, costretta a provarci per non arrivare alla volata finale con l’acqua alla gola. La diretta Rai Sport delle 19.30, Yuasa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Piacenza, è una partita da cerchiare in rosso. I marchigiani, noni a -5 dalla zona Play Off e a +5 dalla coda, sono andati a punti in 8 gare su 9 nel girone di ritorno e possono arricchire le statistiche a caccia della salvezza matematica, ora a -2. Gli ospiti, in serie negativa e affidati a Ljubomir Travica dopo la rescissione consensuale con Andrea Anastasi, vogliono riprendersi il quarto posto, ora nelle mani di Verona per il miglior quoziente set. Il turno si chiude alle 20.30, con il derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova: scaligeri in campo per difendere il quarto posto, patavini a 1 punto dalla certezza di restare nell’Olimpo del volley.

TUTTE LE SFIDE-

Cisterna Volley - Allianz Milano

Quarta sfida tra Cisterna Volley e Allianz Milano, con gli ambrosiani vittoriosi per 3-1 all’andata e avanti con 2 vittorie a 1 nei precedenti. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta netta in Trentino nel recupero del 1° turno di ritorno, puntano a mettere sotto chiave la partecipazione ai Play Off e a chiudere la stagione regolare nel miglior piazzamento possibile, ovvero il settimo posto, mentre i meneghini, attualmente sesti in solitaria, ma ancora in lizza per il quarto e quinto posto, mirano ai 3 punti nel Lazio in attesa di cercare la rimonta europea in Turchia nel ritorno dei Play Off di Champions League sul campo dell’Halkbank Ankara. Tra i padroni di casa Efe Bayram insegue i 500 punti in Regular Season, a -10, Daniele Mazzone è a 8 punti dai 2500 in carriera. Tra gli ospiti Davide Gardini cerca gli 8 punti per raggiungere quota 1000.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Cisterna Volley, 2 successi Allianz Milano)

EX: Nessuno

Enrico Diamantini (Cisterna Volley)- « L'Allianz Milano è una squadra di grande valore, capace di esprimere un gioco di alto livello, come dimostra la sua posizione in classifica. Il nostro obiettivo è metterli in difficoltà e migliorare la prestazione rispetto alla gara contro l'Itas Trentino, così da avvicinarci alla qualificazione ai Play Off, traguardo fondamentale per questo finale di stagione. Potremo contare sul supporto del nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto, e sfruttare questo elemento a nostro favore per dare il massimo con Milano e in questo finale di regular season ».

Damiano Catania (Allianz Milano)- « Io sono anche un ex, e giocare a Cisterna, per me, è sempre un piacere. Si tratta di un campo difficile, la squadra pontina gioca bene soprattutto in casa. Ci sarà da lottare per fare punti. Anche loro sono già sicuri dei Play Off, ma vorranno fare bene. Mancano solo due partite e la griglia non è ancora decisa. Noi dobbiamo cercare di mettere in campo tutto il buono che abbiamo fatto vedere nelle ultime due sfide, ma trovare anche un po’ più di continuità per arrivare al risultato. Lo stesso dovremo fare anche martedì in Champions League, anche se pensiamo sempre a una partita alla volta. Abbiamo gli ultimi allenamenti per oliare gli ingranaggi. Speriamo di avere tutti a disposizione, dopo il passaggio dell’influenza. In questo momento il nostro forte è la fase di muro e difesa, dobbiamo cercare di alzare il livello anche di cambio palla e ricezione ».

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Faccia a faccia n. 103 per Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Biancorossi avanti per 56 successi a 46. In stagione pesano il trionfo cuciniero nelle Marche in campionato, quello dei dolomitici nella Semifinale iridata in Brasile e il riscatto cuciniero al tie-break in Semifinale di Coppa Italia. A caccia del primato solitario in volata dopo il 3-0 nel recupero del 1° turno di ritorno con Cisterna, i gialloblù guardano tutti dall’alto a pari punti con Perugia, che però ha un miglior quoziente set. I cucinieri sono certi di chiudere la stagione regolare al terzo posto grazie al punto portato via a Padova nell’altro recupero. I dolomitici stanno dosando gli ingressi del rientrante Jan Kozamernik (1 attacco vincente ai 500 in Regular Season), gli ospiti monitorano Adis Lagumdzija, a riposo giovedì. Quattro gli ex: da una parte Gabi Garcia, Nicola Pesaresi e Kamil Rychlicki, dall’altra Marko Podrascanin, che riceverà una targa dal Club gialloblù nel prepartita della sfida. Alessandro Michieletto sarà invece premiato come Credem Banca MVP del mese di gennaio. Eric Loeppky vicino al traguardo dei 1000 attacchi vincenti in Regular Season (-8).

PRECEDENTI: 102 (56 successi Cucine Lube Civitanova, 46 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Kamil Rychlicki (Itas Trentino)- «A partire dalla sfida con la Lube di sabato sera avremo ancora la possibilità di lottare per conquistare il primo posto finale nella classifica di regular season. E' vero che mancano solo due partite ma è un bellissimo stimolo per provare a dare sino in fondo il massimo, pur sapendo che dipenderemo non solo dai nostri risultati ma anche da quelli degli altri. Proveremo a vincere anche contro Civitanova per restare in corsa sino all'ultima giornata ».

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Anche se il match non conterà nulla per la nostra classifica, quando si incrociano Lube e Itas è sempre uno spettacolo! Cerchiamo una buona prova, al di là dei punti; siamo già certi di chiudere la Regular Season al terzo posto, ma dobbiamo riscattare la gara altalenante di Padova in vista della trasferta in Turchia e della fase calda della stagione. Con Trento abbiamo giocato tante volte e ci conosciamo bene, per me ovviamente sarà un momento speciale perché ho passato quattro anni bellissimi in gialloblù, anche da capitano, vincendo Scudetto e Champions League ».

Valsa Group Modena - Gioiella Prisma Taranto

Ventiduesimo atto tra Valsa Group Modena e Gioiella Prisma Taranto. Il bilancio pende nettamente per gli emiliani, vittoriosi ben 17 volte su 21, anche se l’ultimo successo, nel girone di andata del torneo in corso, è arrivato solo al tie-break dopo una battaglia sportiva estenuante al PalaMazzola. I punti pesano. Caduta al fotofinish a Padova, la formazione modenese è appaiata a Cisterna, ma è ottava per il minor numero di vittorie rispetto ai pontini, mentre il club ionico, sconfitto in quattro set a Civitanova dopo un primo parziale da applausi e un terzo perso sul filo del rasoio, è penultimo a +1 su Monza. Al PalaPanini proprio l’ex schiacciatore del sodalizio pugliese, José Miguel Gutierrez, è una delle note più liete della stagione altalenante di Modena. Da una parte centesima presenza in Regular Season per Vlad Davyskiba nelle stagioni regolari, dall’altra si avvicina il traguardo dei 1000 punti per Fabrizio Gironi, ora a -17.

PRECEDENTI: 21 (17 successi Valsa Group Modena, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Taranto nel 2023/24

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Si giocherà ad un orario strano, ma al di là di ciò dobbiamo affrontare questa partita nel miglior modo possibile. Taranto è un avversario che già all’andata ci aveva dato fastidio, sono reduci dalla buona prestazione offerta a Civitanova e quindi dovremo stare attenti ed essere lucidi dall’inizio alla fine ».

Wout D’Heer (Gioiella Prisma Taranto)- «Conosciamo l’importanza di questo match, sappiamo che una vittoria piena ci permetterebbe nel caso di sconfitta di Monza la salvezza, ma allo stesso modo conosciamo le insidie del match, Modena in casa spinge molto sia al servizio che in attacco, in casa hanno ottenuto risultati importanti e dobbiamo partire subito convinti cercando di finalizzare tutte le occasioni che si presenteranno sul campo. La prestazione a Civitanova ci ha lasciati da un lato l’amaro in bocca ma anche la convinzione che possiamo fare qualcosa di importante e daremo tutto perché avvenga ».

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza

Dalla Finale per il primo posto del 2023/24 a un testa-coda al PalaBarton Energy nella Regular Season 2024/25. La pallavolo è imprevedibile. La sfida n. 39 tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza pone sul piatto obiettivi decisamente diversi. I Block Devils, avanti 30 a 8 nei precedenti, vogliono consolidare la leadership in graduatoria acquisendo tre punti per difendersi dall’assalto dell’Itas Trentino, mentre i brianzoli, ultimi in classifica a -1 da Taranto, devono scongiurare l’onta della retrocessione. Fare punti in uno dei palazzetti più ermetici del circuito potrebbe rivelarsi decisivo in attesa dell’ultimo turno all’Opiquad Arena contro Cisterna. Due gli ex in campo: da una parte Oleh Plotnytskyi, che ha ritrovato il campo dopo il recente stop, dall’altra Thomas Beretta, capitano dei monzesi con trascorsi in Umbria. Centesima presenza in Italia per il centrale Taylor Averill.

PRECEDENTI: 38 (8 successi Mint Vero Volley Monza, 30 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15

Angelo Lorenzetti, allenatore (Sir Susa Vim Perugia)- « Loro hanno avuto sicuramente un’annata non preventivabile ma che a volte capita nello sport perché quando hai così tanti infortuni dopo risollevarsi in Superlega non è facile perché tutti cercano di metterti le “mani al collo”. La possibilità di salvarsi ce l’hanno, le squadre che lottano, Taranto e Monza, sono tutte e due società storiche della pallavolo, ci sono persone conosciamo da entrambe le parti. E’ chiaro che loro ci proveranno ed è altrettanto chiaro che noi dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto, con lo spirito dell’apprendimento anche alla base di quello che è successo domenica con Milano ».

Massimo Eccheli, allenatore (Mint Vero Volley Monza)- « Sappiamo che a Perugia ci aspetta una partita estremamente impegnativa; saremo contro i primi della classe e siamo ben consapevoli del loro valore. Sarà importante scendere in campo senza alcun timore e dare il 100% di noi ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Il calore del PalaSavelli e la grinta di un gruppo rifiorito nel girone di ritorno spingono la Yuasa Battery Grottazzolina a credere nell’impresa interna per superare Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra vittoriosa nei tre precedenti scontri diretti ma reduce da quattro sconfitte in campionato. L’ultima, in casa con Verona, ha permesso l’aggancio degli scaligeri con sorpasso per quoziente set. Epilogo che ha spinto alla risoluzione consensuale dei contratti di Andrea Anastasi e Roberto Rotari per fare spazio al tecnico Ljubomir Travica, promuovendo Matteo Bologna assistant coach. Tornata da Cisterna di Latina con un punto, la squadra marchigiana ha raggiunto quota 18 in classifica ed è a -2 dalla salvezza matematica, ma potrebbe anche non averne bisogno in caso di sconfitte delle squadre alle spalle, mentre gli ospiti devono andare a punti se vogliono provare a riprendersi il quarto posto e non rischiare guai peggiori. L’unico ex è Oleg Antonov, con trascorsi a Piacenza.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Oleg Antonov a Piacenza nel 2020/21, 2021/22

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Stiamo preparando questo match come tutti gli altri, lavorando sulle cose nostre. Siamo al completo, dunque il livello di allenamento è buono e possiamo concentrarci sui dettagli. Troviamo Piacenza che viene da una partita molto brutta in casa e ha cambiato allenatore, hanno un forte sentimento di rivalsa e vorranno chiudere la stagione nel migliore dei modi. Noi dovremo esser bravi a tenere alto il livello di servizio e tenerli lontani da rete, cercando di fare la nostra pallavolo e sopportando i loro giocatori che dalla linea dei nove metri possono fare la differenza ».

Ljubomir Travica (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo lavorando da pochi giorni insieme, credo molto in questa squadra, andiamo ad affrontare una formazione che sta facendo molto bene nel girone di ritorno e non sarà una gara facile. Sicuramente dovremo mettere in campo più continuità e non avere troppi alti e bassi, vedo tanta potenzialità in questa squadra e l’obiettivo primario ora è fare meno errori e subire meno punti consecutivi nel corso della partita».

Rana Verona - Sonepar Padova

Il turno si chiude con il derby veneto n. 39 tra Rana Verona, mattatrice in trasferta all’andata con il massimo scarto, e Sonepar Padova, a un punto dalla salvezza. Il bilancio pende per la città dell’Arena, in vantaggio con 24 successi a 14 nei precedenti. I padroni di casa, forti del 3-0 corsaro al PalaBancaSport di Piacenza, con tanto di aggancio agli emiliani e sorpasso per quoziente set. Padova, dopo il successo casalingo al tie-break dello scorso fine settimana contro Modena utile a ipotecare la salvezza, giovedì è arrivata un’altra maratona vincente tra le mura contro Civitanova nel recupero della 1ª giornata di ritorno rendendo ormai la permanenza in SuperLega poco più di una formalità. Classifica e obiettivi stagionali a parte, il derby regionale è sempre fonte di stimoli ulteriori ed entrambi i sodalizi vogliono vincere per i tifosi. Di grinta extra ne ha anche Marco Vitelli, ex del match. Tra i padroni di casa Mads Kyed Jensen è a 25 punti dal traguardo dei 1500 in Italia. Lo schiacciatore ospite Marko Sedlacek ha nel mirino gli 800 punti in Italia, distanti 17 realizzazioni.

PRECEDENTI: 38 (14 successi Sonepar Padova, 24 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Padova nel 2020/21, 2021/22

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « A questo punto della stagione per tutte le squadre i punti e i risultati delle partite diventano pesanti, come anche per noi. Il match contro Padova è il più importante di tutto il girone di ritorno. Incontriamo una squadra che ha superato tutte le difficoltà che aveva incontrato a metà stagione e sembra in gran forma. Hanno tre, quattro battitori forti, hanno percentuali molto buone in cambio palla anche con ricezione staccata e hanno numeri buoni con tocchi positivi a muro. Ora, loro giocano molto liberi in questo momento e questo li aiuta, la pressione sarà tutta dalla nostra parte. Dopo la partita contro Piacenza si è aperta una possibilità importante, per cui la considero anche per questo motivo una gara difficile ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « La vittoria con Civitanova di giovedì è stata una delle prestazioni più importanti della stagione. Abbiamo dimostrato di essere pronti nei momenti decisivi e di avere costruito qualcosa di concreto per raggiungere i nostri obiettivi. Con Verona ci aspetta un’altra grande sfida, arriviamo da due partite molto dispendiose e sicuramente ci sarà un po’ di stanchezza, ma sappiamo di avere le risorse per giocarcela fino in fondo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a DI RITORNO-

Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

Cisterna Volley - Allianz Milano Arbitri: Luciani Ubaldo, Puecher Andrea

Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zavater Marco, Lot Dominga

Domenica 23 febbraio 2025, ore 15.30

Valsa Group Modena - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Brancati Rocco

Domenica 23 febbraio 2025, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Brunelli Michele, Cesare Stefano

Domenica 23 febbraio 2025, ore 19.30

Yuasa Battery Grottazzolina - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cerra Alessandro, Cavalieri Alessandro