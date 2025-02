Perugia si riprende la vetta, Monza e Taranto nei guai

ROMA- Nelle partite di oggi della 10a di ritorno la Sir Susa Vim Perugia ritorna in vetta alla classifica, rispondendo a Trento vittorioso ieri contro Civitanova, grazie al successo in quattro set contro una MINT Monza sempre più con l’acqua alla gola, ultima con un punto di vantaggio sulla Gioiella Prisma Taranto che oggi è caduta in casa della Valsa Modena. Festeggia la permanenza matematica in Superlega la Yuasa Battery Grottazzolina che, pur sconfitta a Piacenza, è ormai irraggiungibile dalle inseguitrici. La Gas Sales, con il successo sui marchigiani, festeggia l’arrivo in panchina di Travica che riporta i biancorossi al successo dopo quattro ko di fila. Romanò e compagni restano quarti in coabitazione con la Rana Verona che ha battuto Padova nel derby per 3-1.

TUTTE LE SFIDE-

Valsa Group Modena - Gioiella Prisma Taranto

Taranto spreca un’occasione importantissima per la salvezza, Modena si aggiudica il match 3-1 (25-15, 19-25, 25-21, 25-23). Priva di due giocatori importanti come Rinaldi e Sanguinetti, Modena riesce ugualmente a imporsi su una Taranto che comincia in modo totalmente inappropriato quella che doveva essere la partita della stagione, subendo diversi ace e dimostrando un atteggiamento arrendevole di fronte a una Modena invece aggressiva e padrona del gioco. Nel secondo parziale Taranto impone il proprio ritmo staccandosi presto dai canarini, e portando a termine il set senza intoppi. Nel terzo e quarto però Modena spinge in attacco e battuta e Taranto nonostante mantenga l’equilibrio, non riesce a trovare il guizzo per potersi staccare.

Il primo punto del match è per Modena, con la pipe di Gutierrez, ex del match. Risponde subito Held, che non teme il muro a tre di Modena e conquista un grande punto, tutto pari al PalaPanini. Murato Gironi, Anzani conquista il doppio vantaggio per Modena, 5-3 per i gialloblù. Ace di Buchegger, 7-4 Modena. Sorpasso Taranto, il muro di Gironi-D’heer vale l’8-7 per la formazione ionica. Lanza murato da Simone Anzani, nuovo sorpasso Modena. Ace di Massari, subentrato a Gutierrez. Ace di Davyskiba, non può nulla Lanza, 14-11, time out Boninfante. Cambio per Taranto, entra Hopt per Gironi. Accorcia le distanze Held con un mani-out. Ace di Mati, secondo ace del centrale di Modena, 20-12 per i gialloblù, dentro Alletti ed Hofer per Taranto. Sono dieci i set point per Modena, 24-14. Errore al servizio di Hopt, finisce 25-15 il primo parziale al PalaPanini.

Il secondo set inizia con grande equilibrio, dopo quattro punti giocati il risultato si stabilizza sul 2-2. Modena fa un break di quattro punti su Taranto, costretto al time-out Boninfante sul 7-3 per la formazione di casa. Accorcia le distanze Taranto, che ora si porta sul meno uno, 10-9 per Modena. Nuova parità al PalaPanini, 12-12, riesce il muro di D’heer sulla prima al centro di Modena. Super ace del capitano Filippo Lanza, sorpasso Taranto, 13-14. Errore in impostazione per Modena che adesso chiama il time-out, Taranto che conquista il 15-18. Muro di Tim Held, 16-19 . Arriva a quota venti Taranto con l’attacco di Brodie Hofer, 17.-20 Super muro di D’heer, 17-21. Lanza conquista sei set point per Taranto, 18-24. Errore al servizio per Modena, 19-25 il risultato del secondo parziale.

Il terzo set si apre con l’attacco di Davyskiba, 1-0 Modena. Pareggia i conti Hofer, 1-1. Muro di D’heer sulla Pipe di Davyskiba, 2-2. Sorpasso Taranto, 4-3, invasione del muro gialloblù. Va a segno il primo tempo di Simone Anzani, 6-6 al PalaPanini. Due errori consecutivi per Taranto, Modena vola a più due, 8-6. Time out Taranto sul 10-7 per Modena. Taranto torna pericolosamente vicina, 13-11 per Modena, time out per la formazione casalinga. Modena torna avanti di cinque con l’attacco di Davyskiba, time out Boninfante. Held conquista il 17-13 con un attacco forte e preciso. Roamy Alonso conquista il centro, 18-14. Buchegger trova il 20-15 per Modena. Errore al servizio per Lanza, 22-17 Modena. Conquista il mani-out Tim Held, 23-19. Sono cinque set point per Modena, 24-19. Annulla il primo Hofer, 24-20. Check per Modena chiamato sull’attacco di Davyskiba, il pallone è out, 24-21. Chiude Modena 25-21 il terzo parziale del match al PalaPanini.

Il quarto set si apre con l’ace di De Cecco, 1-0 Modena. Invasione del muro tarantino, 5-2 Modena. Ace di Gutierrez, 10-5 Modena. Tim Held accorcia le distanze, 11-7 Modena. Ace Tim Held, 11-8. La ricezione di Paglialunga è perfetta, Taranto vola a meno due, 12-10 Modena. Muro di Wout D’heer, 12-11 Modena, time out Modena sul break di 5-1 per Taranto. Nuova parità al PalaPanini, 12-12 sull’errore di Buchegger. Muro di Mati, 14-12 Modena. Errore al servizio di Lanza, 17-14 Modena. Brodie Hofer cresce punto dopo punto, 17-15. Ammesso il tocco a muro da Taranto, 19-17 Modena. Davyskiba conquista un mani-out, 20-18. Errore al servizio per Davyskiba, 21-20 Modena. Muro di Modena, Mati conquista il 22-20. Buchegger trova le mani del muro, 23-21 Modena, time out Boninfante. Gutierrez trova il 24-22, due match-point per Modena. Chiude Modena 25-23.

I protagonisti-

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)-« Era importante portare a casa i tre punti, questa non è stata la migliore delle settimane, ma sono molto contento per la prestazione dei ragazzi e per il risultato. Stasera potevamo raccogliere di più in difesa, siamo andati in difficoltà su qualche battuta float e ci sono cose che potevamo fare meglio, ma sono contento della prova corale e dell’esito del match ».

Dante Boninfante (Gioiella Prisma Taranto)- « Alterniamo momenti molto concreti ad altri in cui ci perdiamo, e anche oggi è successo. Nel primo set speravo in un inizio più determinato, ma abbiamo subito nettamente il loro servizio, che è stato molto incisivo. Dopo siamo stati in partita: bene nel secondo set, mentre nel terzo un paio di rotazioni consecutive ci hanno messo fuori gioco, sempre a causa di nostri errori. Nel quarto set abbiamo avuto delle occasioni, finché Modena ha lasciato fare. Sappiamo che è una squadra con un cambio palla fluido, e quando la palla era staccata qualche occasione c’è stata, ma non l’abbiamo sfruttata. Siamo stati questi tutto l’anno e lo saremo anche domenica prossima, quindi dobbiamo provare a fare punti. La salvezza va conquistata fino all’ultima palla. Aspettiamo il risultato di Monza a Perugia, ma il destino è nelle nostre mani. Per ora abbiamo un punto di vantaggio, anche se partiamo dallo svantaggio di avere una vittoria in meno: a pari punti, si salverebbe Monza. Giochiamo in casa contro Verona, tutti conosciamo il loro valore, quindi dovremo fare una partita straordinaria, al di sopra delle nostre possibilità. Perché siamo stati questi per tutta la stagione e lo saremo anche domenica, ma dovremo dare qualcosa in più! ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-1 (25-15, 19-25, 25-21, 25-23) –

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 1, Davyskiba 15, Mati 10, Buchegger 19, Gutierrez 9, Anzani 4, Gollini (L), Massari 5, Meijs 0, Federici (L). N.E. Stankovic, Ikhbayri, Rinaldi. All. Giuliani.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann 1, Held 18, Alonso 8, Gironi 1, Lanza 14, D’Heer 6, Luzzi (L), Alletti 0, Hofer 10, Rizzo (L), Hopt 0, Paglialunga 0. N.E. Balestra, Fevereiro. All. Boninfante.

ARBITRI: Goitre, Brancati,

Durata set: 26′, 27′, 29′, 31′; tot: 113′.

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3360

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza

Vittoria in tre set nella penultima giornata di regular season per la Sir Susa Vim Perugia che tra le mura amiche batte 3-1 una Monza scesa in campo questa sera a braccio sciolto e pronta a dare il tutto per tutto per la salvezza. E lo ha dimostrato già dal primo set, allungando la contesa ai vantaggi (i padroni di casa lo chiudono 28-26) e vincendo il secondo parziale dopo un tiratissimo punto a punto (23-25). I Block Devils, privi di Roberto Russo, trovano continuità al servizio piazzando ben 14 ace di cui 6 di Plotnytskyi 4 di Ishikawa e 3 di Ben Tara insieme al servizio vincente di capitan Giannelli nell’ultimo set; un’efficacia al servizio che ha favorito la resa a muro (13 block vincenti).

La squadra chiude con il 47% di efficacia in attacco e Ishikawa è best scorer ed mvp del match con 20 punti e, oltre ai 4 servizi vincenti, 2 muri e un 56% in attacco.

Tre punti importanti, in vista della chiusura della regular season che poterà i bianconeri domenica prossima a giocarsi l’ultima giornata di ritorno in trasferta a Piacenza, ma non fondamentali: perché in casa Sir Susa Vim Perugia si guarda più alla performance che al punteggio e a migliorare la qualità e l’intensità del gioco, quando manca ormai un solo match all’inizio dei play off.

Punto a punto a inizio match, poi Monza passa avanti con il muro di Rohrs su Ben Tara. Due diagonali di Ishikawa riportano i padroni di casa a contatto, ma i ragazzi di coach Eccheli si tengono avanti e la pipe out di Plotnystskyi vale il +4 per gli ospiti. Luka Marttilla incrementa con un altro attacco dalla seconda linea e i brianzoli amministrano il vantaggio, poi Plotnytskyi sale in cattedra dai nove metri e piazza un ace dando il via al recupero bianconero: Ben Tara trova il punto giocando sulle mani del muro lungo la parallela, maniout anche per Ishikawa, altro ace di Plotnytskyi, e colpo d’astuzia di Ishikawa che vale l’aggancio (13-13). Con il muro di Seba Solè Perugia sorpassa. Ancora punto a punto; l’ace di Erik Rohrs segna 18-18, ma Plotnytskyi con una diagonale fulminea riporta avanti i suoi e i Block Devils allungano verso il finale, complici anche alcuni errori in attacco degli avversari. Pipe di Ishikawa; Marttila centra il maniout ma dai nove metri sbaglia e la Sir Susa Vim è al set point. La diagonale out di Ishikawa rimette il set in pari sul finale e si va ai vantaggi. Altro set point Sir con il primo tempo di Solè, ma Ben Tara manda il servizio in rete (25-25), poi è lui a conquistare il nuovo set point, annullato da Rohrs. Entra Zoppellari in battuta e si rende protagonista anche di un gran recupero a fondo campo: la chiude Plotnytskyi (28-26).

Sir avanti 3-2 con la pipe di Ishikawa e l’ace di Plotnytskyi. Equilibrio nei primi scambi, con Monza che passa avanti prima con l’attacco di Marttila, poi con il servizio vincete di Swarc (9-10). Ace anche per Erik Rohrs che sorprende Plotnytskyi, ma lo schiacciatore ucraino di casa bianconera ricambia con la stessa moneta e guida la rimonta e il sorpasso dei suoi (13-12). Altro ace di Plotnytskyi, e i padroni di casa allungano con il maniout di Ishikawa che vale il +3 (16-13). Altri due maniout dello schiacciatore giapponese e la Sir incrementa il vantaggio, che amministra in scioltezza arrivando a +6 (20-15). Monza recupera punto su punto e con il muro su Plotnytskyi si riporta a contatto (20-19). Il set torna in equilibrio sul 21-21. Punto a punto nelle battute finali e sorpasso Monza con l’ace di Rohrs, che poi spara out (23-23). E’ out anche il servizio di Plotnytskyi e i brianzoli hanno il set point. La chiudono con un maniout (23-25).

Perugia parte avanti nel terzo set, con l’ace di Ishikawa e due attacchi out avversari. Swarc colpisce sulle mani del muro, Giannelli arma Ben Tara che trova il punto dell’8-5. Anche in questo caso i ragazzi di coach Eccheli recuperano e agganciano, ma ci pensa Plotnytskyi a riportare avanti i suoi chiudendo lo scambio lungo del 9-8. Nuovo sorpasso Monza con il muro di Beretta su Ishikawa. Ben Tara firma l’ace del 12-11 e con Ishikawa i Block Devils incrementano il vantaggio. Altri due ace consecutivi di Ben Tara e un block vincente di Solè spaccano il set (17-11). Anche Marttila trova l’ace, poi manda out, ne approfittano i padroni di casa per portarsi a +7 (21-14). Monza accorcia con il primo tempo di Di Martino, ma la Sir arriva al set point con ampio margine (24-16). L’errore al servizio di Rohrs chiude il set 25-17.

Block Devils avanti con il doppio ace di Ishikawa in avvio del quarto match. Il primo tempo di Solè e il muro a due Giannelli-Loser incrementano il gap. Servizio vincente anche per il capitano bianconero (9-3), Ishikawa alza per Ben Tara che va a segno e Perugia allunga in scioltezza, intenzionata a chiudere il match. I brianzoli accorciano con l’attacco di Rohrs, ma sprecano al servizio. Non sbaglia invece Ishikawa che firma l’ace del 15-9. Il muro di Loser incrementa il vantaggio (17-11). Con un altro muro di Loser e un altro ace di Plotnytskyi i Block Devils allungano verso il finale (22-14). E’ Ishikawa ad agganciare il set point. Chiude Solè 25-16.

I protagonisti-

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Monza è una buona squadra e ha cercato di fare punti anche qui, come è giusto che sia. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà, sono stati bravi a restare attaccati al risultato e a ripartire. Conosciamo bene le loro qualità in ricezione e al servizio; hanno puntato molto su questi fondamentali, mettendoci in crisi in alcune fasi. Sono contento per come siamo riusciti a uscirne ».

Massimo Eccheli (Allenatore MINT Monza)- « Questa sera il servizio di Perugia ha funzionato molto bene e noi in alcune situazioni non siamo riusciti a reggere l’urto. Sapevamo che è una squadra che mette pressione con quel fondamentale e giocare contro di loro è difficile per questo motivo. Ci portiamo a casa comunque due set e mezzo giocati alla pari contro una delle squadre più forti al mondo, in uno dei momenti più delicati per noi. Questo deve essere sicuramente un punto di partenza per lavorare in vista della sfida contro Cisterna, che per noi sarà decisiva ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1 (28-26, 23-25, 25-17, 25-16) –

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Plotnytskyi 12, Loser 6, Ben Tara 12, Ishikawa 17, Solé 8, Vagnetti (L), Piccinelli 0, Zoppellari 0, Colaci (L), Semeniuk 0. N.E. Candellaro, Cianciotta, Herrera Jaime. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Marttila 14, Di Martino 1, Szwarc 15, Rohrs 17, Beretta 7, Frascio 0, Mancini 0, Picchio (L), Averill 0, Gaggini (L). N.E. Lee, Taiwo, Juantorena. All. Eccheli.

ARBITRI: Brunelli, Cesare

Durata set: 36′, 35′, 28′, 31′; tot: 130′

MVP: Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3.778

Yuasa Battery Grottazzolina - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Torna alla vittoria Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro Grottazzolina, già certa della matematica salvezza. E lo fa in maniera autoritaria contro la formazione che nel girone di ritorno non aveva segnato punti solo con Perugia.

Una buona prova dalla linea dei nove metri con soli otto errori a fronte di undici ace, tanta attenzione a muro con nove block in a referto e tante palle toccate e rigiocate dalla difesa, un attacco che ha viaggiato su livelli alti: 60% alla fine con tre giocatori in doppia cifra, Maar, Simon e Romanò.

Festeggia Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con i tifosi biancorossi, festeggia Grottazzolina che alla sua prima stagione in SuperLega ha conquistato una salvezza che al giro di boa del campionato sembrava impossibile.

Buona gara di Ricci che in attacco chiude con il 100% e Simon che, oltre cinque ace, piazza un 83% in attacco.

– In avvio di gara coach Travica manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon al centro, Kovacevic e Maar alla banda, Scanferla è il libero. Gianluca Galassi non è della partita, è rimasto a Piacenza precauzionalmente per un problema alla schiena. Yuasa Battery Grottazzolina risponde con Zhukouski e Petkovic in diagonale, Demyanenko e Comparoni al centro, Fedrizzi e Tatarov alla banda, Marchisio è il libero.

Partenza di gara equilibrata, sul 7-8 due muri consecutivi di Romanò e Maar, ace di Simon (7-11) ed è il primo allungo deciso di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Grottazzolina che chiama time out. I padroni di casa accorciano (10-12) prima del nuovo allungo biancorosso, l’ace di Maar vale il più cinque (10-15), l’ace di Demyanenko riporta a meno tre i suoi (14-17) con Travica a chiamare time out. Il lungolinea di Romanò, due ace di Simon e un diagonale strettissimo di Maar portano a sette le lunghezze di vantaggio dei biancorossi (16-22), il primo di sette set point (17-24) arriva con il muro dell’accoppiata Romanò e Ricci, chiude lo stesso Ricci.

Un muro sull’attacco di Kovacevic e un ace di Demyanenko valgono un vantaggio di Grottazzolina (8-6), Piacenza impatta a quota otto e mette la freccia (8-9), si gioca punto a punto con i biancorossi che però guidano sempre le danze di una lunghezza che diventano due con il tocco di fino di Maar (13-15). I padroni di casa trovano la parità a quota quindici con un muro, Ricci e quindi block in di Brizard (15-17), due lunghezze di vantaggio che i biancorossi mantengono (19-21) e dopo il time out di Grottazzolina portano a tre con l’ace di Romanò (19-22). Il primo di tre set point arriva con il primo tempo di Ricci (21-24), si chiude sull’errore in attacco di Grottazzolina.

Mandiraci entrato nel corso del set precedente al posto di Kovacevic resta in campo, dall’altra parte della rete in cabina di regia è rimasto Marchigiani. Parte forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (3-7), Grottazzolina recupera e trova la parità con Fedrizzi a quota nove per poi mettere la freccia con l’ace di Comparoni (10-9), time out di Travica. Allunga Grottazzolina, nuovo ace di Comparoni (12-9), Mandiraci dà il là al recupero di Piacenza, muro di Romanò, due ace consecutivi di Simon ed è più uno per i biancorossi (12-13). Si gioca punto a punto, primo tempo di Ricci che poi segna un ace (15-19), l’ace di Brizard dice più cinque (16-21), ace di Mandiraci (17-23), la battuta out di Grottazzolina consegna sei match ball ai biancorossi (18-24) che chiudono alla seconda occasione.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Giocare gare del genere, con la salvezza in tasca, è sempre difficile perché cala un po’ di energia nervosa. Farlo contro Piacenza è stato molto complicato, hanno battuto molto bene creandoci grossi problemi. Dal punto di vista del gioco abbiamo concesso troppo, ma a livello emotivo, era difficile rientrare. Oggi riaffiorano alla mente i ricordi di chi non credeva in noi e dei momenti duri di una stagione in cui ci siamo sbloccati per poi prendere fiducia. Un gruppo di ragazzi cosi è difficile da trovare, nessuno ci ha regalato nulla. Siamo riusciti in un'impresa più bella dell'A2 vinta lo scorso anno. Ci siamo salvati perché non abbiamo mai mollato! ».

Ljubo Travica (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Sono felice per la prova dei ragazzi, una vittoria importante per tante cose ma questo deve essere solo l’inizio, in settimana ho detto più volte ai ragazzi che se c’è continuità in campo e durante gli allenamenti si può fare molta strada. Non poteva andare meglio, adesso bisogna continuare su questa strada ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (17-25, 21-25, 19-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 2, Tatarov 9, Comparoni 6, Petkovic 9, Fedrizzi 9, Demyanenko 8, Vecchi (L), Antonov 0, Marchiani 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Bardarov, Mattei, Cvanciger. All. Ortenzi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Kovacevic 4, Simon 12, Romanò 11, Maar 12, Ricci 9, Loreti (L), Mandiraci 4, Scanferla (L), Bovolenta 0. N.E. Salsi, Andringa, Gueye. All. Travica.

ARBITRI: Cerra, Cavalieri.

Durata set: 26′, 27′, 28′; tot: 81′.

MVP: Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2301

Rana Verona - Sonepar Padova

In questa fase conclusiva della Regular Season, Rana Verona allunga la striscia positiva, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie ai tre punti strappati in rimonta alla Sonepar Padova nel derby veneto. Dopo una partenza in salita, gli scaligeri trovano una grande reazione, trascinati da capitan Mozic, autore di una prestazione da 26 timbri, condita anche da 3 muri e 2 ace. In doppia cifra anche Ewert, premiato MVP al suo esordio casalingo, Jensen, capaci di firmare 12 punti a testa. Da sottolineare anche l’ingresso in campo di Bonisoli, prezioso in fase difensiva. La squadra di Coach Stoytchev ha così mantenuto il quarto posto in coabitazione con Piacenza, a sette giorni dall’ultima tappa in programma domenica prossima a Taranto.

Nel sestetto di partenza, Coach Stoytchev si affida ad Abaev in cabina di regia, con Jensen nel ruolo di opposto. In banda spazio a capitan Mozic e Sani, con la coppia formata da Zingel e Cortesia al centro e D’Amico come libero.

In avvio di gara, Jensen tocca l’asta e i bianconeri sbloccano, tenendo la serie al servizio con Falaschi, interrotta dal primo tempo di Zingel (1-3). Gli ospiti allungano e con il muro stampato dallo stesso palleggiatore vanno sul 3-8. Padova è più efficace e con i due ace a firma Sedlacek incrementa il distacco (4-13). D’amico prima con una gran difesa e Mozic poi da seconda linea provano a scuotere gli scaligeri, così come Jensen da posto due per il 9-15. Stoytchev rimescola le carte e inserisce Ewert, bravo a sfruttare il primo pallone utile (13-19). Padova, però, tiene il pallino del gioco e con il muro di Falaschi sale sul 15-22, Verona accorcia, ma Porro passa per il set point, annullato da Mozic (20-24), ma lo stesso fratello d’arte chiude in pipe.

Al rientro in campo, Mozic risponde prontamente a Sedlacek. I patavini tentano la fuga, ma ci pensa Ewert a smorzare l’entusiasmo con un grande muro che vale il 4-4. Si gioca punto a punto, con Verona che si affida con continuità ai colpi del proprio capitano, bravo a incrociare prima, a stoppare Masulovic poi e a mettere a terra una palla vagante con il secondo tocco (12-9). Gli ospiti recuperano e rimettono la situazione in equilibrio, prima del diagonale di Ewert. Poi D’Amico tiene vive due palle complicate che portano il punteggio sul 17-14. La gara è combattuta e le due squadre rispondono colpo su colpo, poi Mozic scarica di potenza in lungolinea per il 20-18. Verona resta sopra, ma gli avversari rimangono in scia con Stefani e pareggiano con Sedlacek (22-22). Alla fine, ci pensa Jensen a chiudere il parziale con un ace sul 25-23.

Mozic apre le danze nel terzo con un attacco e un muro, che precedono il mani out di Jensen che vale il 3-0. Padova non accusa il colpo e rimane in scia con i suoi elementi migliori, in particolare con il primo tempo di Plak che permette ai suoi di invertire il trend e portarsi davanti (8-9). Gli scaligeri mantengono la lucidità e grazie a Vitelli e Mozic guadagnano due lunghezze di vantaggio. Con Porro, i bianconeri restano aggrappati, poi il monster block di Mozic permette di staccarsi sul 17-14. Una grande ricezione di Bonisoli, seguita da una difesa altrettanto positiva di Ewert sono preziose e portano al punto del 21-17. Il muro di Vitelli garantisce un discreto divario ai padroni di casa, che trovano il set point con Mozic, prima della pesta di Truocchio dai nove metri che consegna la frazione a Verona (25-19).

Alla ripresa del gioco, Mozic trasforma in punto una palla vagante, Padova non si scompone e tiene il match in equilibrio (3-3). Il numero 19 di casa va forte anche in battuta, Jensen usufruisce della stessa arma, con i due colpi intervallati dal primo tempo di Zingel (8-5). Abaev sorprende gli avversari con un tocco di seconda intenzione, poi Ewert buca per due volte di fila le mani del muro per l’11-5. La premiata ditta Mozic-Vitelli issa la diga su Masulovic e mandano il punteggio sul 15-10. Poi Bonisoli alza da fondo campo una palla all’indietro che Mozic concretizza. Lo stesso capitano locale imbuca dai nove metri per il 17-10. Verona mantiene le distanze, Mayo tiene vive le flebili speranze padovane, ma Ewert mette a terra da seconda linea la palla del match, che termina con il muro di Jensen sul 25-15.

I protagonisti-

Adi Lami (Direttore Sportivo Rana Verona)- « Una partita che già alla vigilia si presentava non semplice e infatti abbiamo dovuto affrontare una partenza complicata, anche a causa delle assenze odierne. La squadra, però, è stata brava a reagire e a trovare le giuste soluzioni, conquistando tre punti importanti che ci permettono di competere fino all'ultimo per il quarto posto. Ewert? Il suo è stato un grande contributo, ci ha dato energia e tranquillità; significa che si è integrato velocemente. Sono convinto che sarà di grande utilità alla squadra anche durante i Play Off ».

Tommaso Stefani (Sonepar Padova)- « Quella di oggi con Verona credo non sia stata la nostra migliore prestazione. Siamo stati deficitari nell’atteggiamento e nella capacità di lasciar correre gli errori senza subirli mentalmente. Rientreremo in palestra in vista dell’ultima gara di Regular Season con la stessa mentalità di sempre, cercando di migliorare. Sicuramente l’ottimo rendimento delle ultime due partite casalinghe ci aiuterà ad avere un morale un po’ più alto ».

Il tabellino-

RANA VERONA – SONEPAR PADOVA 3-1 (20-25, 25-23, 25-19, 25-15) –

RANA VERONA: Abaev 2, Mozic 26, Cortesia 1, Jensen 12, Sani 0, Zingel 5, Ewert 12, D’Amico (L), Spirito 0, Bonisoli (L), Vitelli 7. N.E. Keita, Chevalier, Zanotti. All. Stoytchev.

SONEPAR PADOVA: Falaschi 4, Porro 13, Plak 6, Masulovic 7, Sedlacek 19, Truocchio 6, Toscani (L), Stefani 7, Mayo Liberman 2, Diez (L), Orioli 0, Crosato 0. N.E. Galiazzo, Pedron. All. Cuttini.

ARBITRI: Cappello, Salvati.

Durata set: 25′, 30′, 29′, 23′; tot: 107′.

MVP: Jordan Ewert (Rana Verona)

Spettatori: 3.168

I RISULTATI-

Yuasa Battery Grottazzolina-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (17-25, 21-25, 19-25);

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-14, 23-25, 25-23, 25-19) Giocata ieri;

Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 3-1 (28-26, 23-25, 25-17, 25-16);

Cisterna Volley-Allianz Milano 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 23-25) Giocata ieri;

Rana Verona-Sonepar Padova 3-1 (20-25, 25-23, 25-19, 25-15);

Valsa Group Modena-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-15, 19-25, 25-21, 25-23)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 54, Itas Trentino 54, Cucine Lube Civitanova 43, Rana Verona 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 39, Allianz Milano 36, Valsa Group Modena 26, Cisterna Volley 23, Sonepar Padova 19, Yuasa Battery Grottazzolina 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Mint Vero Volley Monza 13.

IL PROSSIMO TURNO- 02/03/2025 Ore:18.00

Sonepar Padova-Itas Trentino;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Vim Perugia;

Gioiella Prisma Taranto-Rana Verona;

Allianz Milano-Valsa Group Modena;

Mint Vero Volley Monza-Cisterna Volley;

Cucine Lube Civitanova-Yuasa Battery Grottazzolina