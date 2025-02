Starting Six: Monza e Taranto sfida all'ultimo punto

In Match&Play i riflettori vanno su due fronti, la lotta per il primo posto e quella per non retrocedere. In testa resta tutto in equilibrio con i successi di Perugia e Trento, rispettivamente contro Monza e Civitanova, che tengono le due leader a pari punti quando manca solo una giornata alla fine della prima fase del torneo. In coda la sconfitta in Umbria tiene la squadra di Eccheli all'ultimo posto in classifica. Per i brianzoli l'ultima chances nel match di domenica contro Cisterna. Una sola lunghezza di vantaggio per Taranto che, battuta a Modena, ora non potrà sbagliare contro Verona per non scendere in A2. Chi invece può gioire è Grottazzolina che pur cadendo in casa per mano di Picenza, è matematicamente salva, storica impresa alla prima partecipazione in Superlega. I biancorossi dal loro canto, appena passati sotto la guida di Travica, danno una decisa sterzata al loro campionato dopo quattro ko di fila e mantengono il quarto posto al fianco di Verona. La decisiva sfida di domenica con Perugia deciderà il posto di Romanò e compagni nella griglia di Play Off. Resta sesta Milano che vince a Cisterna ma che spera ancora di poter scalare almeno una posizione.

Overthestat , come sempre ci racconta, attraverso i numeri, quanto avvenuto nell'ultimo turno di campionato. Mozic (Verona) è il bomber della settimana con 26 punti , seguono Rohrs (Monza), Reggers (Milano) e Ishikawa (Perugia) con 20. Il migliore in battuta è sempre Plotnytskyi (Perugia) con 6 aces, poi

Simon (Piacenza) con 5 e Ishikawa con 4. A muro Loser e Solè, entrambi di Perugia, ne firmano 5, poi D’Heer con 4. Nelle classifiche generali in vetta della classifica dei marcatori c’è sempre Keita, nononstante non abbia giocato, con 419 poi Reggers con 397 e Michieletto (Trento) con 383 . In battuta resta in testa Plotnytskyi con 51, seguito da Buccheger (Modena) con 47 e da Michieletto (Trento) con 34. A muro leader Nedeljkovic (Cisterna) con 60, secondo D’Heer con 49 e Flavio (Trento) con 46.

Coppa Italia di A3 ci parla dell'impresa di Sorrento che a Longarone ha conquistato il suo primo storico trofeo nazionale battendo prima in semifinale i padroni di casa di Belluno e quindi San Donà di Piave in finale.

Elezioni Fipav ci racconta quanto avvenuto a Rimini dove Giuseppe Manfredi è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Pallavolo con larghissima maggionranza. Manfredi ed il nuovo consiglio, uscito dall'Assemblea delle società, guideranno il movimento per il prossimo quadriennio olimpico 2025/2028.