Starting Six: domenica i verdetti della Regular Season

ROMA- Starting Six al maschile di oggi presenta l’ultimo atto della Regular season che mette in palio le migliori posizioni per i Play Off scudetto, con Perugia e Trento che si giocano in volata il primo posto, e dovrà dirimere la questione legata alla squadra che dovrà retrocedere in A2.

In Match&Play in primo piano la lotta per il primato vedrà la squadra di Lorenzetti andare a far visita una Piacenza rinfrancata dall’arrivo in panchina di Travica e ancora a caccia del quarto posto, mentre i dolomitici saranno sul campo del già salvo Padova. Se perdurasse la parità di punti la sputerebbe Perugia per il quoziente set. Per evitare il declassamento sono in lotta Taranto, penultima con 14 punti, e Monza ultima con 13. I pugliesi attendono in casa Verona che non sarà osso facile da rodere perché deve difendere la quarta piazza, mentre i brianzoli ospiteranno Cisterna già sicura dell’ 8° posto. Se le due squadre dovessero arrivare a pari punti sarebbe la squadra di Eccheli a salvarsi. Una piccola speranza di agguantare la quarta posizione la culla Milano che sarà impegnata in casa contro Modena, ma in caso di vittoria dovrebbe sperare nei contemporanei ko di Piacenza e Verona. Accademia invece fra Civitanova, già sicura del terzo posto, e Grottazzolina salva matematicamente.

MVP accende le luci sui migliori del penultimo turno di Regular season che ha premiato il regista di Piacenza Brizard, il martello di Modena Buchegger, l’opposto di Milano Reggers, lo schiacciatore di Perugia Ishikawa, l’opposto di Trento Rychlicki e Ewert di Verona.

Coppe Europee ci riporta alla due giorni che hanno visto protagoniste le nostre formazioni. Milano vede spegnersi al Golden Set il sogno di approdare ai quarti di Champions. Gli uomini di Piazza ribaltano la sconfitta dell’andata pareggiando i conti con l’HalkBank Ankara ma poi si arrendono, per soli due punti ai turchi nell’Over Time. Sorride Trento che bissa il successo dell’andata contro lo Chaumont e vola in semifinale di Cev Cup. Civitanova si prende di forza la finale di Challenge Cup infliggendo un largo 3-0 l’SK Ankara, bissando l’andata e ora potrà sfidare nell’atto decisivo i polacchi dell’Bogdanka LUK Lublin.