Roberto Russo operato di ernia

MILANO - Riuscita operazione per il centrale di Perugia e della nazionale Roberto Russo , che ieri si è sottoposto ad intervento chirurgico di microdiscectomia per la rimozione di un’ernia discale che era stata prontamente diagnosticata la scorsa settimana dallo Staff Medico della squadra (Prof. Auro Caraffa, Dr. Giuseppe Sabatino e Dr. Marco Pellegrino coadiuvati dalla preziosa collaborazione del Dr. Pucci, Dr. Sala e Dr.ssa Versace).

L’intervento è stato eseguito dal Dott. Giuseppe Barone e dal Dott. Fabrizio Giudici presso l’equipe di Chirurgia Vertebrale dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, come avvenuto in passato per un altro atleta della Sir.

Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi di recupero dell’atleta che inizierà da subito un graduale percorso riabilitativo sotto la guida attenta dei Fisioterapisti Giulio Leonardi e Francesco Zappelli, dell’osteopata Franco Rapalli e del preparatore atletico Sebastian Carotti.