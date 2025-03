Il  via i Play Scudetto

ROMA - Sigillata la Regular Season 2024/25 , con una delle giornate conclusive più emozionanti della sua storia, la SuperLega Credem Banca si appresta a vivere la sua seconda parte. Quella ancor più intensa e adrenalinica, la fase dei Play Off Scudetto, giunti all’edizione numero 43. Alle porte i Quarti di Finale al meglio delle 5 sfide, con le 4 teste di serie che possono contare sul fattore campo favorevole in Gara 1, 3 e nell’eventuale “bella”. Il primo turno dei Play Off è identico a quello dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia SuperLega, ma questa volta non saranno incontri unici da dentro o fuori e ad avere un ruolo cruciale sarà la continuità.

Il primo atto prende il via domani, sabato 8 marzo, con due sfide di Gara 1. Alle 16.00, con diretta Rai Sport, la Sir Susa Vim Perugia, detentrice del tricolore, ma scivolata al secondo posto al termine della Regular Season per pochi centesimi di quoziente set, ospita la Valsa Group Modena, settima. Alle 20.30, con live streaming su DAZN, l’Itas Trentino vicecampione del mondo e forte del primato in Regular Season con un colpo di coda, riceve la visita di Cisterna Volley, ai Play Off con l’ultimo slot disponibile.

Domenica 9 marzo, alle 17.00, con diretta Rai Play, ad aprire le danze è la sfida dell’Eurosole Forum tra la Cucine Lube Civitanova, formazione vincitrice della Coppa Italia e alla seconda fase in veste di terza testa di serie, e l’Allianz Milano, sesta nella graduatoria di fine stagione regolare e reduce dalla toccante celebrazione per il capitano Matteo Piano, che a fine Play Off lascerà la pallavolo giocata. L’ultimo match in tabellone nella prima due giorni è il faccia a faccia sulla carta più equilibrato, tra la quarta e la quinta in classifica. Alle 19.30, con live streaming su DAZN, c’è una sfida tra ‘maestri’: la Rana Verona di Radostin Stoytchev accoglie la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Ljubomir Travica.

Sfida n. 52 tra Sir Susa Vim Perugia, alla 12a presenza nei Play Off, e Valsa Group Modena, al 40° blitz nella fase degli scontri diretti. Il bilancio sorride agli umbri che hanno vinto 31 volte perdendo in 20 occasioni con i canarini. Nel 2015/16 Modena ha fatto suo lo Scudetto con un en plein in tre gare nella Finale con i Block Devils, che si sono riscattati nelle Semifinali 2018/19 e 2021/22 eliminando i rivali alla “bella” entrambe le volte. Simone Giannelli e compagni, che attendono il derby italiano con Monza nei Quarti di CEV Champions League, devono reagire al sorpasso fastidioso subito al tramonto della Regular Season ad opera di Trento (stessi punti in classifica, ma solo un set di differenza), nonostante il 3-1 corsaro umbro a Piacenza. Il gruppo di Alberto Giuliani ha lanciato segnali più che incoraggianti espugnando Milano in tre set nell’ultima gara disputata in campionato. Due gli ex in campo: da una parte Yuki Ishikawa e dall’altra Simone Anzani (1 punto ai 500 nei Play Off). Coach Angelo Lorenzetti, invece, vanta trascorsi vincenti nel team emiliano. Gara n. 100 in Regular Season e n. 500 in Italia per Dragan Stankovic.

Alle 20.30 di sabato 8 marzo in campo, a Trento, i padroni di casa dell’Itas contro Cisterna Volley

Dopo il sorpasso definitivo in vetta con tanto di leadership della Regular Season acciuffata sul filo di lana, l’Itas Trentino si presenta per la 22a volta ai blocchi di partenza dei Play Off Scudetto e lo fa da prima testa di serie in tabellone. Sul fronte opposto in Gara 1 dei Quarti, alla ilT quotidiano Arena, c’è Cisterna Volley, ottava in classifica e per la prima volta agli spareggi Scudetto dopo il cambio societario che negli ultimi anni ha dato vita al nuovo progetto pontino. Proibitivo per gli ospiti il bilancio negli scontri diretti contro i dolomitici, visto che i giganti laziali sono sempre stati sconfitti nelle cinque sfide disputate contro il collettivo gialloblù nei Quarti di Coppa Italia e in Regular Season. Gli uomini di Fabio Soli vengono dal blitz in tre set a Padova nell’ultima della Regular Season e attendono di lottare a marzo in Semifinale di CEV Cup con lo Ziraat Bank Ankara; la truppa di Guillermo Falasca ha venduto cara la pelle in Brianza costringendo Monza a un punto a punto al tie-break per salvarsi. Due atleti tornano in Trentino da avversari, Daniele Mazzone e Domenico Pace, per entrambi un’esperienza biennale con l’Itas, senza però incrociarsi in gialloblù. Coach Fabio Soli invece ha trascorso 2 stagioni (2021/22 e 2022/23) a Cisterna di Latina, nella società Top Volley.

Diretta Rai Play per Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano, in campo domenica alle 17.00

Partecipazione n. 28 ai Play Off per la Cucine Lube Civitanova, che nel 31° faccia a faccia cerca la terza vittoria stagionale interna con l’Allianz Milano, battuta 3-0 nel girone di ritorno e al tie break nei Quarti di Coppa Italia allargando la forbice (22 successi e 8 sconfitte). L’ultima vittoria ambrosiana risale al 2° turno di andata della stagione regolare ed è maturata per 3-0 in casa. Gli ospiti, alla seconda fase per la 7a volta, hanno incrociato i cucinieri nella Semifinale Scudetto 2022/23 mettendo in difficoltà i marchigiani, che hanno centrato il ribaltone espugnando l’Allianz Cloud in Gara 4 e imponendosi a Civitanova nella “bella”. Gli uomini di Giampaolo Medei vengono dal trionfo nel derby e il 12 marzo scenderanno in campo per l’andata della Finale di Challenge Cup in Polonia, mentre la formazione di Roberto Piazza vuole congedare il capitano Matteo Piano, prossimo al ritiro, con l’eredità di un grande Play Off, ma la Powervolley, eliminata dalla Champions e battuta in casa da Modena nell’ultimo turno, deve cambiare marcia. Tre gli ex: da una parte Barthelemy Chinenyeze e Petar Dirlic, dall’altra Jacopo Larizza. Ferre Reggers è vicino ai 1000 punti in Italia, ora a -10.

Chiude il programma di Gara 1 dei Quarti di Finale il confronto tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza

Come ogni anno, la sfida tra quarta e quinta forza della classifica è quella da cui ci si attende il maggior tasso di agonismo e su cui è più difficile formulare un pronostico netto. Una di fronte all’altra due rivali di spessore per qualità del gioco e per esperienza dei rispettivi tecnici, ovvero Rana Verona, al suo 14° Play Off, e Gas Sales Bluenergy, per la quinta volta alla seconda fase e capace nel 2022/23 di vincere la Finale per il 3° Posto. A due giorni dal faccia a faccia n. 19 tra le due squadre, gli emiliani hanno una tradizione favorevole fatta di 11 vittorie e 7 sconfitte, tra cui il tie-break nei Quarti di Finale della Coppa Italia che nell’annata in corso ha mandato alla Final Four dell’Unipol Arena gli scaligeri. Invece, i due collettivi si confrontano per la prima volta nei Play Off Scudetto. Nell’ultimo turno di campionato il team veneto ha svolto un ruolo da giudice nella lotta per la salvezza condannando Taranto alla Serie A2 dopo aver espugnato il PalaMazzola al tie-break. Due ex tornano da rivali nella città dell’Arena, ovvero Uros Kovacevic e Stephen Maar. Negli staff c’è un solo ex, lo scoutman Roberto di Maio, con trascorsi da secondo allenatore a Piacenza.

TUTTE LE SFIDE-

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 51 (20 successi Valsa Group Modena, 31 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Siamo giunti al momento più atteso, lavoriamo da tutta la stagione per arrivare pronti ai Play Off. Perugia è un avversario tosto, ma noi siamo carichi e abbiamo dimostrato nell’ultimo periodo che siamo una squadra completa a cui non mancano i ricambi. Certamente noi daremo tutto per provare a fare l’impresa, dovremo spingerci al nostro limite e tenere il miglior livello di gioco per quanto più tempo possibile ».

Itas Trentino - Cisterna Volley

PRECEDENTI: 5 (5 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Bela Bartha (Itas Trentino)- « Abbiamo affrontato già tre volte in questa stagione Cisterna, è un avversario che quindi conosciamo bene e che sa come metterci in difficoltà, specialmente quando gioca di fronte al proprio pubblico. Per iniziare bene la serie dobbiamo però pensare solo a Gara 1 e a come trovare il modo di portarci subito sull'1-0 ».

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Affrontare l'Itas Trentino rappresenta sempre una sfida particolarmente impegnativa, soprattutto in un contesto ostico come il loro palazzetto. L'Itas ha disputato un'eccellente Regular Season, meritandosi il primo posto in classifica. Tuttavia, i Play Off azzerano ogni precedente risultato, e il nostro obiettivo è ripartire con determinazione, cercando di esprimere il massimo potenziale contro di loro. Sarà fondamentale approcciare la gara con il giusto atteggiamento sin dai primi scambi, mettendo in campo il massimo impegno per ottenere il miglior risultato possibile. Finora la nostra stagione è stata positiva, culminando con il raggiungimento dell'ultimo traguardo prefissato: la qualificazione ai Play Off Scudetto. Non dobbiamo subire la loro pressione, ma piuttosto essere capaci di trasferirla sugli avversari, pur consapevoli delle difficoltà che questa sfida comporta ».

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

PRECEDENTI: 30 (22 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Allianz Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24; Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Si apre la nostra corsa nei Play Off, sarà complicata e costituirà una novità per questo gruppo che ha fatto bene in Regular Season, ma si accinge a debuttare in un nuovo campionato. Affrontiamo una rivale tosta come l'Allianz Milano, che ci ha fatto soffrire più volte in questa stagione. Sarà una battaglia sportiva e dovremo dare il meglio di noi ».

Fabio Lini (Direttore Generale Allianz Milano)- « Arriviamo, spero, con il pieno di energie psicofisiche per reggere all’onda d’urto della Lube, e avere la capacità di ribattere colpo su colpo. Tecnicamente, credo che la chiave di volta potrà ancora essere la qualità in battuta delle due squadre. Riguardo la sorpresa… da parte nostra, mi aspetto molto dalla nostra batteria di centrali. Abbiamo quattro giocatori, con caratteristiche diverse, che possono fare tutti i titolari. Abbiamo visto l’impatto nel fondamentale di muro del capitano Piano nell’ultima partita. Sono convinto che queste quattro frecce al nostro arco potranno essere fondamentali ».

Rana Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenza

PRECEDENTI: 18 (11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 7 successi Rana Verona)

EX: Uros Kovacevic a Verona nel 2015/16, 2016/17; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Affrontiamo Piacenza per la quarta volta in questa stagione. La loro qualità è molto alta e l’esperienza è tutta dalla loro parte. In questa serie non partiamo favoriti anche se li abbiamo già battuti tre volte, perché i playoff sono una storia diversa. Sono partite che si giocano molto di testa e di emozioni. Chi saprà contenerle meglio avrà un vantaggio. Per me questa è la fase più interessante del campionato, ma li vivo come al solito, perché abbiamo tanto ancora da migliorare. Vincere fa sempre bene, perché dà consapevolezza ai giocatori che la direzione è giusta ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci attende sicuramente una partita difficile, sappiamo il valore di Verona e soprattutto in questa stagione abbiamo sempre perso quando nelle tre occasioni in cui l’abbiamo incontrata. Pr fortuna le tre partite già giocate ora non contano nulla, adesso iniziano i Play Off, un nuovo campionato, e cercheremo di invertire la tendenza negativa che abbiamo avuto fino ad ora con Verona. Stiamo lavorando bene in palestra, c’è fiducia in tutti noi e soprattutto una ritrovata consapevolezza nei nostri mezzi. Partire bene nella serie sarebbe molto importante ma dobbiamo anche essere consapevoli che la serie di questi Quarti di Finale è lunga e una partita è solo un anello della catena ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 QUARTI DI FINALE – PLAY OFF-

Sabato 8 marzo 2025, ore 16.00

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Luciani Ubaldo

Sabato 8 marzo 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Cisterna Volley Arbitri: Canessa Maurizio, Cerra Alessandro

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Brancati Rocco, Cesare Stefano (

Domenica 9 marzo 2025, ore 19.30

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Carcione Vincenzo, Zavater Marco

IL PROGRAMMA DEI PLAY OFF-

Quarti di Finale: 9, 16, 23, 26 e 30 marzo 2025

Semifinali: 6, 13, 16, 19-21 e 24 aprile 2025

Finale: 27, 30 aprile, 4, 7 e 11 maggio 2025