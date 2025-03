Play Off: Trento senza problemi contro Cisterna

TRENTO -La corsa nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025 inizia col piede giusto per l’Itas Trentino, subito a segno nella serie dei quarti di finale con Cisterna Volley. Questa sera alla ilT quotidiano Arena i gialloblù hanno superato per 3-0 la compagine pontina, tenendosi stretto il fattore campo e portandosi subito in vantaggio nel confronto al meglio delle cinque partite. Il quarto successo stagionale sui laziali è arrivato al termine di una prestazione in crescendo per i Campioni d’Europa, bravi a tenere alta la tensione in un primo set combattuto punto a punto e risolto solo allo sprint e in seguito abili a distendersi nei successivi parziali, sorretti da un gioco sempre più convincente e continuo. L’ennesima ottima prestazione di Rychlicki (altro titolo di mvp e best scorer a fronte di 19 punti personali col 70% in attacco, un muro e un ace) e l’efficacia mostrata dall’intera squadra nella fase di break point (28 sui 75 punti complessivi realizzati) hanno spinto la squadra di Soli verso la rotonda vittoria, che porta in calce anche la firma di Michieletto (13) e del ritrovato Kozamernik (9, con tre block, un ace e l’83% in primo tempo). Fra sette giorni gara 2 da giocare nel Lazio per provare subito a conquistare il primo di tre possibili match ball.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « La prima parte della partita è stata difficile come avevamo ipotizzato alla vigilia, Cisterna Volley è una squadra che ci conosce e sa come metterci in difficoltà . Ha proposto in campo un buon livello nei fondamentali di battuta e, soprattutto, di difesa che non ci hanno permesso di mantenere sempre efficace il nostro attacco e, più in generale, la fase di cambiopalla. Siamo arrivati alla fine del primo parziale in volata e lì siamo stati bravi a vincerlo. Nei set successivi, l’avversario ha mollato la presa e noi, al contrario, abbiamo innalzato la qualità del nostro gioco. Grazie ad un attacco che ha cominciato a girare in maniera più efficiente, siamo riusciti a tenerli sempre lontani e a chiudere la partita con una vittoria e con qualche pensiero in meno rispetto a quelli che ci avevano tormentato durante la frazione di apertura ».

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)-« Nel primo set abbiamo fatto un lavoro eccezionale in fase break, con ottimi numeri che ci hanno permesso di esprimere un buon gioco. Ci sono state due o tre situazioni in attacco che avremmo potuto sfruttare meglio, e questo alla fine è stato determinante per l'esito del parziale. Nel secondo set stavamo giocando alla pari, poi una decisione arbitrale su un presunto tocco del nostro ricevitore ci ha penalizzato. Subito dopo abbiamo commesso un altro errore, e queste disattenzioni ci sono costate caro. In ogni caso, abbiamo lottato fino alla fine. Nel terzo set, invece, abbiamo mollato un po’ a livello mentale, mentre l'Itas Trentino ha mantenuto alto il livello, segnando una differenza importante. Sono relativamente soddisfatto della prima parte del match, ma ora dobbiamo lavorare per mantenere quel livello di gioco per tutta la durata della gara.In vista di gara 2, cercheremo di essere più aggressivi in attacco e al servizio ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-23; 25-19; 25-14)

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Rychlicki 18, Gualberto 5, Kozamernik 9, Michieletto 13, Lavia 8, Laurenzano (L), Bartha 1, Garcia 2, Magalini 1, Acquarone 1. NE: Pesaresi, Pellacani, Bristot (L). Allenatore: Soli

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 15, Mazzone 6, Nedeljkovic 5, Pace (L), Ramon 7, Bayram 5, Czerwinski 1, Fanizza 1. NE: Tarumi, Rivas, Finauri, Diamantini. Allenatore: Falasca

ARBITRI: Canessa, Cerra

NOTE- Durata set 31’, 28’, 25’: Tot.84'.

MVP: Kamil Rychlicki (Itas Trentino)

Spettatori: 2802