Play Off: Milano firma la sorpresa a Civitanova

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - E’ una vittoria di squadra, chiusa neanche a dirlo da un muro di Tommaso Barotto, gettato nella mischia da coach Piazza al primo match point. Tredici giocatori con la maglia di Allianz Milano vengono chiamati in causa in una vera e propria maratona contro la Cucine Lube Macerata. E’ il remake del quarto di finale della Del Monte Coppa Italia. Adesso è ancora un quarto di finale, ma è Gara 1 dei Play Off scudetto di SuperLega Credem Banca. Il finale è diverso, dice Allianz Milano dopo quasi due ore e mezza di gioco davanti agli oltre 3mila dell’Eurosuole Forum di Civitanova. Un match sempre in equilibrio, vinto per pochi dettagli. Allianz Milano ritrova il muro e il servizio, che non sempre sono stati punti di forza della stagione. Civitanova, dall’altra parte della rete, dopo aver dominato il terzo parziale, si fa sorprendere da Milano. La differenza alla fine la fanno un paio di palloni, Bottolo fa un errore in attacco (l’unico della gara) e poi si prende un muro al tie-break. Fine. In casa Allianz Milano, molto bene Otsuka, chiamato a gara in corso oltre al solito Reggers, ma è la prova corale a risaltare, in una giornata dove qualche solista non era forse al top, ma si è messo comunque a disposizione della squadra.

Medei parte con Boninfante e Lagumdzija sulla diagonale maggiore, Bottolo e Loeppky schiacciatori, Chinenyeze e Podrascanin al centro e capitan Balaso libero.

Nessuna sorpresa nel 6+1 milanese, Piazza si affida a Porro in regia con Reggers opposto, Kaziyski e Louati laterali, Caneschi e Schnitzer al centro e Catania libero.

Parte meglio Allianz Milano dei padroni di casa in un set dai due volti. L’ace di Reggers in mezzo al campo spezza l’equilibrio 3-5, anche perché Loeppky manda in rete, poi ancora Reggers (7 punti nel parziale) da seconda linea costringe Medei al primo time out sul 3-7. Recupera subito al rientro la squadra marchigiana: 6-7. Porro smarca bene Louati, che tiene il doppio vantaggio, poi bene anche Caneschi dai nove metri, che costringe all’errore Chinenyeze 7-10. Lagumdzija risolve uno scambio lungo e la Lube è 10-11. Una grande pipe di Kaziyski per il 14-16. Due azioni e Civitanova pareggia 16-16. Scambio prolungato chiuso dai padroni di casa, sorpasso e time out di Piazza sul 18-17. Dentro Larizza per Schnitzer, ma Lagumdzija (farà ben 9 punti nel parziale con 2 muri) allunga ancora: 20-17 e secondo time out Milano. L’ingresso di Poriya mette pressione al servizio: 22-18, ecco Otsuka, sarà tra i protagonisti, per Kaziyski. La Lube però non sbaglia più nulla: 24-18. Ma attenzione ad Allianz. C’è infatti ancora tempo per il colpo di coda lombardo sul servizio di Larizza, con time out Medei sul 24-21, seguito dall’ace dell’ex e l’ingresso di Nikolov per Loeppky. Sul 24-23 ecco Gargiulo per Podrascanini, poi il 24-24. Si va ai vantaggi. Sul 27-27 entra anche Zonta per Caneschi. Chiude però un doppio attacco di Bottolo: 29-27 dopo 34’ (il finale del quinto sarà l’opposto). I 5 muri marchigiani a 1 sono una sentenza, non bastano a Milano i 2 ace per invertire i favori del fattore campo.

Titolari confermati nel secondo set per Milano, la Lube lascia invece Nikolov per Loeppky, che è in imperfette condizioni fisiche. E’ il muro di Allianz che torna protagonista: Caneschi legge bene la pipe di Loeppky per il 3-4. Reggers ferma Nikolov, poi Schnitzer su Chinenyeze per il 6-10 con time out Medei. La battuta di Porro fa la differenza: 6-11. Ancora il regista meneghino protagonista a smarcare i suoi centrali: 8-13. Doppio cambio Lube con Orduna e Dirlic, ma Allianz tiene il suo +5 (10-15). Bottolo picchia dai nove metri, dentro Otsuka in seconda linea per KK sul 13-16. Entra pure Gargiulo, ma la pipe del giapponese va a segno 14-18. Errori al servizio da entrambe le parti, ma Allianz resta davanti. Time out Piazza sul 18-20. Risolve ancora Otsuka 18-21. Attacco forte in primo tempo di Gargiulo, confermato dal video check il “fuori” visto dai due arbitri: 19-22. Time out Medei sul 20-23 dopo l’errore al servizio di Bottolo. L’ace di Porro fa il 20-24 confermato dal check. Fallisce i primi tre setpoint Allianz Milano, Piazza spende il secondo time out sul 23-24. Chiude Jordan Schnitzer 23-25. Parità ripristinata e se ne è andata la prima ora abbondante di gioco. Allianz come detto ha iniziato a murare (3-2), messo 1 ace contro i 2 marchigiani. Attacco importante per la Lube (70%), mentre Milano fa il 57%, per quanto riguarda i singoli spiccano gli 8 punti di Bottolo e i 4 di Schnitzer.

Resta Outsuka nel 6+1 di Allianz Milano, Gargiulo e Nikolov (metterà 6 punti nel parziale) in quello della Cucine Lube. Proprio il giapponese fa il punto dell’1-4. Si esalta Otsuka (farà 6 punti nel set) grazie al gioco veloce di Porro: 4-7. Lagumdzija e Nikolov per il sorpasso 9-8 e time out Piazza. Ci pensa Reggers a parteggiare 9-9. Gardini per Louati, ma è Boninfante a marcare l’11-9. Dentro Piano per Caneschi sul 13-12. La Lube allunga 15-12 grazie a un muro di Gargiulo, punto confermato dal video check. L’ace di Bottolo vale il 17-13 con time out Allianz Milano. Otsuka da seconda linea per il -2 (18-16) e time out Medei. Il muro della Lube chiude uno scambio emozionante con difese di Catania e Bottolo per il 20-16, poi l’ace di Lagumdzija. Ace anche di Nikolov, la Lube vola 23-17. Ecco Larizza per Schnitzer in battuta, ma Bottolo si prende il setpoint 24-18, poi l’ace di Poriya 25-18. E’ stato il parziale meno combattuto. La Lube fa 4 muri, Milano nessuno, ha faticato tanto anche la ricezione lombarda (35%).

Quarto set con Otsuka e Louati. Reggers si rimette a martellare, errore di Nikolov e 1-3. Ancora Reggers a risolvere, poi l’ace di Caneschi 3-6. Tiene il +3 Allianz con Otsuka 7-10, quindi Reggers allunga 7-11 e time out Medei. L’opposto belga è on fire: 7-12. Doppio cambio Lube, ma Caneschi chiude un bel rally per il 9-14. L’ace di Podrascanin accorcia. Reggers tiene palla su palla. Anche Bottolo trova un punto diretto dai nove metri: 14-16 con time out Piazza. Piano per Caneschi: 17-17, Allianz si è fermata pericolosamente. Otsuka ritrova il vantaggio e sull’errore di Nikolov si va 17-19. Allianz Milano si riprende anche il +3 con Louati, dentro Loeppky per Nikolov, ma Reggers dice 18-22. Time out Lube, con Allianz che vuole il tie-break. Bottolo a muro, poi la Lube fa il 21-22 e Piazza deve chiamare time out. Ancora Reggers a dire 23. Barotto per Porro, poi dentro Poriya, scambio lungo chiuso da Bottolo (8 punti nel parziale) 23-23. Schnitzer si prende il 24-23 e il muro di Reggers (11 punti nel set con il 71% in attacco) si legge tie-break. Valori davvero in grande equilibrio dopo due ore di gioco.

I protagonisti-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « La sfida odierna è stata tiratissima come mi aspettavo, partite come queste si decidono per una palla e noi abbiamo avuto anche il match point, ma sicuramente da parte nostra ci sono state diverse indecisioni, non ci siamo espressi come potevamo. Anche nel primo set, che abbiamo vinto, ma avremmo dovuto chiuderlo prima invece di dare a Milano la possibilità di rimontare e crederci. Dispiace non essere riusciti a iniziare questi Play Off con il piede giusto, ma in questo momento della competizione ogni partita fa storia a sé, quindi l’imperativo è resettare, analizzare cosa dovremo fare meglio e concentrarsi sulla prossima sfida. Così faremo ».

Paolo Porro (Allianz Milano)-« Ci eravamo detti che questa grande squadra è più forte in casa che fuori, ma avere annullato l’imbattibilità casalinga della Lube adesso passa in secondo piano. Noi dovevamo fare la nostra partita, anche con le nostre difficoltà contro un grande avversario. Lo abbiamo fatto, abbiamo battuto meglio, un fondamentale che invece ci era mancato nell’ultimo periodo e poi se batti meglio diventa tutto più semplice. Otsuka è entrato forte, ci dà una mano come nella filosofica giapponese: salta, tira, difende, riceve. Ha veramente giocato bene come ogni volta che viene chiamato in causa. Per gara 2 saremo in casa e avremo bisogno del nostro pubblico, ma adesso prima ci godiamo la vittoria e ci riposiamo un po’. Credo che aver portato, se verrà rispettato il fattore campo, la sfida a Gara 4 sia già importante. Ma pensiamo a una partita alla volta ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO 2-3 (29-27, 23-25, 25-18, 23-25, 15-17) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 15, Chinenyeze 2, Lagumdzija 15, Loeppky 1, Podrascanin 9, Boninfante 2, Bisotto (L), Gargiulo 4, Orduna 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 1, Nikolov 9, Dirlic 0. N.E. Tenorio. All. Medei.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Louati 5, Schnitzer 8, Reggers 14, Kaziyski 5, Caneschi 6, Staforini (L), Larizza 1, Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Piano 1, Gardini 0, Otsuka 9. N.E. All. Piazza.

ARBITRI: Brancati, Cesare.

Durata set: 34′, 29′, 26′, 30′, 24′; tot: 143′.

MVP: Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)