Va in scena Gara 2 dei Quarti Play Off

ROMA -Nel weekend in cui i Play Off Scudetto supereranno quota 1.000 partite, traguardo che verrà tagliato in particolare nel match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona , la SuperLega Credem Banca si prepara per Gara 2 dei Quarti di Finale. La prima giornata dei Play Off Scudetto ha già riservato giocate ad altissimi livelli, tanto agonismo e non sono mancate le sorprese. Messa in archivio anche la parentesi infrasettimanale delle coppe europee, domenica 16 marzo è per l’appunto in programma il secondo atto dei Quarti di Finale al meglio delle cinque partite. In due delle quattro serie è già saltato il fattore campo, ma il cammino è solo all’inizio e la seconda fase è ancora tutta da vivere, sugli spalti, ma anche sui propri dispositivi grazie a una copertura televisiva in diretta di qualità.

Il secondo atto dei Quarti prenderà il via dunque proprio quella che, formalmente, sarà la partita numero 1.000 della storia dei Play Off Scudetto: forte del successo corsaro in quattro set centrato all’esordio nella città dell’Arena, alle 16.00 con live streaming DAZN, sul taraflex del PalaBancaSport, la Gas Sales Bluenergy Piacenza cerca l’allungo sulla Rana Verona, squadra a caccia della rimonta e che proprio alla vigilia del primo match ha perso per infortunio Rok Mozic, vedendo poi violato dagli emiliani il proprio quartier generale. Grosse novità in casa veronese, visto che nella giornata di ieri (giovedì 13 marzo) il coach Radostin Stoytchev ha rassegnato le sue dimissioni, con la guida tecnica della prima squadra affidata a Dario Simoni, che sarà affiancato da Alessandro Marchesan. Alle 17.00, riflettori accesi sull’Allianz Cloud per il match in esclusiva VBTV tra i padroni di casa dell’Allianz Milano, capaci di imporsi al fotofinish con una rimonta in Gara 1 nelle Marche, e la Cucine Lube Civitanova, che dopo 16 vittorie interne domenica scorsa ha perso la gara meno indicata e si ritrova a rincorrere, con l’ulteriore fardello delle energie psicofisiche spese mercoledì in Polonia nella Finale di andata della Challenge Cup, persa a Lublino in 4 set. Alle 18.00, con diretta Rai Sport, Cisterna Volley cerca di tenere viva la serie contro i campioni d’Europa dell’Itas Trentino puntando sul fattore campo. Nell’immediato prepartita del match, inoltre, Theo Faure, opposto di Cisterna, verrà insignito del titolo di Credem Banca MVP del mese di febbraio. Nel primo faccia a faccia i pontini hanno giocato alla pari un set sulle Dolomiti mettendo in seria difficoltà i gialloblù, che però, una volta avanti in volata, hanno preso il largo chiudendo 3-0, per poi ripetersi mercoledì nella Semifinale di CEV Cup con una rimonta al tie-break contro lo Ziraat. Il tabellone si chiude alle 19.00 con il live streaming targato DAZN della sfida suggestiva al PalaPanini tra la Valsa Group Modena e i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, che martedì scorso hanno espugnato in rimonta Monza per 3-1 nel derby europeo evitando il tie-break ai vantaggi del quarto set. I Block Devils sono avanti nella serie dei Quarti grazie a un’altra rimonta, quella centrata in casa sabato scorso, soprattutto grazie alla tenacia dimostrata nel secondo set, che avrebbe potuto mandare gli emiliani sul 2 a 0, ma che invece si sono aggiudicati gli umbri per 32-30.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona

Sarà la sfida numero 20 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona la gara che, in ordine cronologico, taglierà il traguardo delle 1.000 partite di Play Off Scudetto; gli emiliani sono al momento avanti 12 a 7 nel computo delle vittorie. Eliminata dal Club veneto nella gara secca dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia della stagione in corso, la formazione piacentina, che corre veloce dall’arrivo di Ljubomir Travica sulla panchina, ha iniziato la serie del riscatto, ma dal canto suo il team gialloblù - che ha accettato le dimissioni di coach Radostin Stoytchev nella serata di giovedì, con Dario Simoni che ne ha preso il posto alla guida del team scaligero - ha dimostrato più volte quest’anno di avere sette vite. In Gara 1 a fare la differenza sono state la gestione delle battute, la meticolosità del muro-difesa e la vena realizzativa di Stephen Maar (ex della gara come Uros Kovacevic). Negli staff c’è un solo ex, lo scoutman Roberto di Maio, con trascorsi da secondo allenatore a Piacenza.

PRECEDENTI: 19 (12 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 7 successi Rana Verona)

EX: Uros Kovacevic a Verona nel 2015/16, 2016/17; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Ljubomir Travica (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Gara 1 è già dimenticata, fa parte del passato, ora pensiamo solo a Gara 2, l’affronteremo a testa alta cercando di esprimere quanto facciamo in settimana in palestra e soprattutto pensando solo alla nostra metà campo. Il fattore campo per me ha poca importanza, l’importante è avere il giusto approccio alla gara e soprattutto riuscire a tenere un buon livello di gioco per più tempo possibile. Dobbiamo e possiamo crescere ancora tanto in battuta, a muro, nella ricezione, se riusciamo a fare questo possiamo arrivare dove vogliamo arrivare. Io la penso così credo che anche i giocatori la pensino così ».

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Ci attende una gara molto complicata su un campo ostico contro un avversario di grande valore come Piacenza, che ha dimostrato le proprie qualità. Siamo pienamente consapevoli dei nostri mezzi e stiamo lavorando sodo per portare in partita quanto stiamo allenando in questi giorni. Sarà una sfida tra due squadre che vogliono ottenere il massimo risultato e noi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo e rimettere in equilibrio la serie. e siamo pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Servirà una grande prova collettiva, sin dall’approccio al match, entrando in campo con la giusta determinazione e mantenendo la lucidità in ogni momento ».

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Confronto numero 32 (22 a 9 le vittorie) tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, con i marchigiani reduci dalla Finale di andata di Challenge Cup persa 3-1 in Polonia e con le spalle al muro nei Play Off. I meneghini sono avanti nei Quarti grazie all’impresa esterna ai vantaggi del tie-break. Se le statistiche del tabellino finale indicano una Lube superiore nei fondamentali, la determinazione, la capacità di osare e di cambiare la propria pallavolo premiano il team ambrosiano. Roberto Piazza ha trovato l’intuizione puntando sul giapponese Tatsunori Otsuka. La serie è lunga, ma Milano ha invertito il fattore campo. Tre gli ex: da una parte Barthelemy Chinenyeze e Petar Dirlic, dall’altra Jacopo Larizza.

PRECEDENTI: 31 (22 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Allianz Milano)

EX: Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Questa è una partita nuova. Gara 1 è stata giocata ad alto livello per quanto riguarda la fase agonistica da entrambe le squadre, ma ci sono margini di miglioramento. La differenza la faranno ancora pochi palloni nel momento che conta. A volta basta solo fare un pochino meglio o meno errori dell’avversario per vincere le partite. È inutile che mi rivolga ancora al pubblico. Perché so che i tifosi milanesi sanno essere l’ottavo, il nono e il decimo giocatore in campo. Quando ci sono gare come quella di domenica i nostri fan rispondono sempre bene e di cuore. Se mi aspetto una Lube stanca dopo la trasferta in Polonia? No, quelle sono partite che tutti vorrebbero giocare, anche a me sarebbe piaciuto essere rientrato da Varsavia per la Champions in settimana. Loro daranno tutto e anche noi ».

Cisterna Volley - Itas Trentino

Dopo sei sconfitte in altrettanti faccia a faccia, Cisterna Volley cerca il primo sorriso contro l’Itas Trentino in Gara 2 dei Quarti tra le mura amiche. Nel primo match della serie, alla ilT quotidiano Arena, i pontini hanno opposto una resistenza iniziale, salvo poi perdere quota e pagare il maggior tasso tecnico di Trento, che ha battuto e attaccato meglio con un ispirato Kamil Rychlicki. Il team di Fabio Soli (trascorsi per lui sulla panchina laziale ai tempi della società Top Volley) si è messo in evidenza per la solidità del muro-difesa. Una prova seguita dalla rimonta al tie-break di mercoledì con lo Ziraat Bank Ankara nell’andata della Semifinale di CEV Cup. La formazione di Guillermo Falasca ha potuto sfruttare una settimana piena e punta sulla maggior freschezza dei suoi, tra cui militano gli ex Trento Daniele Mazzone e Domenico Pace: premio in arrivo per Theo Faure, che nel prepartita del match verrà premiato come Credem Banca MVP del mese di febbraio.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Domenico Pace (Cisterna Volley)- « Contro Itas Trentino ci attende un'altra sfida impegnativa, ma per me è sempre un piacere ritrovare i miei ex compagni. Siamo pronti per affrontare Gara 2 nel nostro palazzetto e invitiamo i tifosi a sostenerci numerosi. Giocare in casa è sempre un’emozione speciale, e domenica scopriremo chi riuscirà a prevalere. Per battere Trento sarà fondamentale esprimere un livello di gioco altissimo, mantenendo la massima intensità in ogni set senza mai abbassare la guardia. La continuità sarà l’elemento decisivo contro un avversario di grande valore ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Ci attende un'altra partita difficilissima, una battaglia perché sicuramente Cisterna cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo e giocherà una bella pallavolo come è solita fare di fronte al proprio pubblico. Potrà giocare soprattutto al servizio col braccio sciolto; proveremo a rispondere con le nostre armi per conquistare la vittoria, l'unica cosa che conta nei Play Off Scudetto ».

Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia

A chiudere la maratona sotto rete ci pensano al PalaPanini la Valsa Group Modena e la Sir Susa Vim Perugia, con i Block Devils in vantaggio nei precedenti grazie a 32 vittorie a 20 e avanti 1 a 0 nella serie dopo il 3-1 interno confezionato all’esordio. Gli uomini di Alberto Giuliani hanno dimostrato nel primo match di poter giocare alla pari con gli umbri per ampi tratti, mentre la formazione di Angelo Lorenzetti (ex Modena), con la sua rimonta, poi bissata nel derby italiano di Champions League a Monza, ha confermato di avere, almeno per il momento, più soluzioni e una miglior tenuta alla distanza. La seconda sfida è un esame chiave per entrambi i collettivi e vale molto dopo il bel testa a testa tra tutti gli attaccanti scesi in campo, con Modena sempre pericolosa al servizio e Perugia più ermetica nel muro-difesa e lucida momenti topici. Due gli ex in campo: da una parte Yuki Ishikawa e dall’altra Simone Anzani. Momento positivo per i Block Devils contro gli emiliani: sono infatti tredici i successi consecutivi - in tutte le competizioni - per Perugia nei precedenti con Modena.

PRECEDENTI: 52 (20 successi Valsa Group Modena, 32 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Sono fiducioso, possiamo mettere in difficoltà Perugia e provare a fare l’impresa. Servirà maggior attenzione nei dettagli e giocare la miglior pallavolo possibile in ogni fondamentale, dalla battuta all’attacco. Spero che il PalaPanini sia pieno, so cosa vuol dire disputare partite del genere qui e la spinta dei nostri tifosi deve darci un aiuto e uno stimolo in più per raggiungere buoni risultati ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI PLAY OFF-

Domenica 16 marzo 2025, ore 16.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona Arbitri: Vagni Ilaria, Verrascina Antonella Serie: 1-0

Domenica 16 marzo 2025, ore 17.00

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Giardini Massimiliano, Brunelli Michele Serie 1-0

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Cisterna Volley - Itas Trentino Arbitri: Cappello Gianluca, Curto Giuseppe Serie: 0-1

Domenica 16 marzo 2025, ore 19.00

Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Puecher Andrea, Pozzato Andrea Serie: 0-1