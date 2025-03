Play Off: Gara 3 se la prende di forza Trento

TRENTO - L'Itas Trentino si porta 2-1 su Cisterna nella serie dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. La squadra di Soli si è imposta questo pomeriggio per 3-1 (25-17, 25-16, 23-25, 25-21) davanti al pubblico dell'ilT Quotidiano Arena. Dopo due set dominati i dolomitici hanno subito la reazione dei pontini che hanno strappato il terzo set ai vantaggi prima di arredersi nel quarto dinanzi al maggiore tasso tecnico dei padroni di casa. Trentini particolarmente efficaci in fase offensiva, trascinata dalle prestazioni di Michieletto (21 punti con il 61% in attacco) e Lavia, premiato MVP e autore di 17 punti. Per la formazione pontina si distingue l’ingresso a gara in corso di Yuga Tarumi, autore di 7 punti con il 50% in attacco e protagonista nel set conquistato da Cisterna grazie ai suoi colpi, mentre Faure è il miglior marcatore per Cisterna con 17 punti messi a referto. L’attenzione si sposta ora su Gara 4, in programma mercoledì 26 marzo alle 20:30 presso il Palasport di Viale delle Provincie, dove il Cisterna Volley avrà l’opportunità di prolungare la serie fino a Gara 5 di fronte al proprio pubblico.

Gli starting six delle due formazioni non differiscono di una virgola rispetto a quelli presentati in campo in gara 1 della serie, giocata quindici giorni fa alla ilT quotidiano Arena; l’Itas Trentino si propone con Sbertoli in regia e Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Flavio al centro, Laurenzano nel ruolo di libero. Cisterna Volley risponde con Baranowicz alzatore, Faure opposto, Ramon e Bayram laterali, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Pace libero. Sono gli ospiti ad avere il miglior impatto sulla partita, grazie ad un immediato acuto di Faure (due attacchi per l’iniziale 0-3) che viene però tamponato tempestivamente da Michieletto (3-4) e da un errore a rete di Ramon (5-5). Lo stesso spagnolo si riscatta con l’ace che vale il nuovo allungo ospite (6-8), ma il nuovo pareggio arriva sempre per mano pontina (errore di Faure a rete); in seguito una buona rotazione in battuta di Lavia, condita anche da un ace, produce il primo strappo gialloblù del pomeriggio (14-9), concretizzato in attacco da Rychlicki e a muro da Kozamernik. Falasca ha già interrotto il gioco, senza però trovare una reazione da parte dei suoi (17-12); il punto dell’1-0 interno nel computo dei set arriva quindi piuttosto in fretta (19-14, 21-15 e 25-17) anche perché Cisterna fatica in ricezione e a rete.

L’Itas Trentino parte bene anche nel secondo parziale (6-4 e 10-7), facendo leva su una fase break molto efficace grazie a muro e contrattacco. Michieletto col servizio scava un solco ancora più profondo (16-9), generando break point in serie. Lavia (schiacciata e block a uno su Faure) e Rychlicki, non vogliono essere da meno e disegnano il 20-10. Il 2-0 è quindi dietro l’angolo e giunge sul 25-16, con Cisterna ancora molto fallosa.

I gialloblù non abbassano l’intensità della prestazione nemmeno nel terzo set (6-4 e 9-6), con Rychlicki sul pezzo non solo in attacco ma anche in difesa; Cisterna (con Tarumi per Ramon in campo dall’inizio) però resta in scia e pareggia i conti a quota 10 con Faure. Michieletto a rete sigla un nuovo affondo (14-11) e poi completa l’opera con la battuta (16-12); i pontini replicano però ancora una volta con Mazzone (anche lui a segno con una battuta) sino al 19-18 e poi anche sul 20-20 con l’opposto francese. Nel finale è ancora Faure a firmare il 22-23 (time out di Soli), poi un muro di Nedeljkovic su Flavio consegna agli ospiti due palle set; la seconda è quella giusta per portare la sfida al quarto set (attacco di Tarumi per il 23-25).

Dopo il cambio di campo il primo spunto viene garantito da Lavia solo sul 7-5, ma gli ospiti replicano subito (7-7), ingaggiando una nuova battaglia punto a punto (9-9 e 12-12). Michieletto traccia il +3 con una diagonale a tutto braccio (16-13, time out Falasca), che anche in questo caso non è però lo spunto decisivo perché Cisterna replica col solito Faure (16-15). L’ace di Sbertoli riallarga la forbice (19-16), imitato qualche secondo dopo dal neoentrato Gabi Garcia (22-18); stavolta gli avversari non replicano più ed il 3-1 finale che vale il 2-1 nella serie arriva sul 25-21 (attacco di Rychlicki).

I protagonisti-

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- «La partita è iniziata in salita per noi, con l’Itas Trentino che, nel proprio palazzetto, ha espresso un livello di gioco superiore. Noi siamo riusciti a trovare una reazione nel terzo set. Sono contento per l’ingresso di Yuga Tarumi, è un atleta che quando viene chiamato in causa ha sempre fatto il suo, anche oggi ha offerto una buona prestazione. In generale, dopo il secondo set, siamo riusciti a cambiare ritmo con la giusta cattiveria agonistica dopo alcuni episodi sfavorevoli nel secondo parziale, un aspetto che si è rivelato positivo. Affrontare l’Itas Trentino è sempre una sfida impegnativa: sulle palle alte vantano percentuali di realizzazione elevate, rendendo complessa anche la nostra organizzazione a muro e nel gioco, ma siamo concentrati già su gara 4 ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-17, 25-16, 23-25, 25-21) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Michieletto 20, Resende Gualberto 7, Rychlicki 14, Lavia 19, Kozamernik 11, Bristot (L), Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Bartha 0, Acquarone 0. N.E. Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Soli.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Bayram 11, Nedeljkovic 12, Faure 17, Ramon 5, Mazzone 7, Finauri (L), Pace (L), Tarumi 7. N.E. Fanizza, Diamantini, Czerwinski, Rivas. All. Falasca.

ARBITRI: Simbari, Piana.

Durata set: 26′, 25′, 30′, 28′; tot: 109′.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)