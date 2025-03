Trento chiude i conti con Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- L'Itas Trentino va a vincere a Cisterna per 1-3 (25-17; 20-25; 14-25; 25-27) in Gara 4 dei Quarti Play Off e chiude i conti qualificandosi per la serie di Semifinale nella quale sfiderà la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra di Soli potrà dunque allenarsi per i prosismi 10 giorni e preparare adeguatamente le sfide che portano in finale (Inizio domenica 6 aprile, anche questa al meglio delle cinque con tre sfide da giocare in casa) La prima di due opportunità per superare il turno d’apertura del tabellone finale è stata capitalizzata stasera nel Lazio da Sbertoli e compagni, che così hanno anche riscattato la battuta d’arresto patita al Palazzetto dello Sport di Cisterna il 16 marzo scorso. Il match odierno non era però iniziato bene, con Cisterna in grado di imporre il suo ritmo forsennato fra battuta e contrattacco nel primo set, mettendo alle corde l’Itas Trentino che ha dovuto attingere a tutte le proprie qualità (tecniche e temperamentali) per ribaltare la situazione. Con un muro attento e un servizio sempre più incisivo, accompagnato dalla graduale ma costante crescita delle percentuali in attacco, i gialloblù sono riusciti a portarsi sul 2-1 e hanno avuto le energie anche per assicurarsi il quarto sfiancante parziale, risolto ai vantaggi dopo la lotta punto a punto nella seconda metà dello stesso. Sugli scudi il trio di palla alta: Michieletto (16 punti col 48% in attacco, due muri e un ace: mvp del match), Rychlicki (16 col 55% e tre battute punto, tutte siglate nel terzo set) e Lavia (13 col 48% e due block) hanno guidato i compagni alla riscossa dopo un primo parziale difficile e, ben serviti da Sbertoli, hanno dimostrato la giusta freddezza per evitare che la contesa potesse finire al tie break. Cisterna prima di lasciare definitivamente strada ha infatti avuto anche una palla set nel quarto periodo, senza riuscire a realizzarla.

Quella che si aprirà domenica 6 aprile alla ilT quotidiano Arena sarà la diciassettesima semifinale di Play Off in venticinque anni di attività della Società gialloblù, la sedicesima nelle ultime diciassette edizioni della fase post season.

In precedenza tale traguardo era stato già centrato nelle annate 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 (dopo un anno di assenza dei Play Off causa pandemia), 2021/22, 2022/23 e 2023/24: nei primi due casi la qualificazione arrivò eliminando Modena, in tre gare (2-1) nel 2006 e in due nel 2008; nel terzo a cedere il passo all’Itas Diatec Trentino fu Vibo Valentia (piegata 3-0), nel quarto Verona (sempre per 3-0), nel quinto San Giustino (3-0), nel sesto ad arrendersi fu la coppia San Giustino-Roma con un doppio 3-0, nel settimo ancora Vibo Valentia (3-0), nell’ottavo e nel nono Molfetta (2-0 e 3-2), nel decimo Monza (2-0), nell'undicesimo ancora Verona (2-1), nel dodicesimo eliminando Padova (2-1), nel tredicesimo e quattordicesimo Piacenza (2-0 e 2-1), nel quindicesimo Monza (3-1), nel sedicesimo Modena (3-0). In nove circostanze Trentino Volley conquistò, in seguito, il pass per la finale: accadde nei playoff 2008, quando superò in due gare la M. Roma Volley, in quelli 2009, dove eliminò Cuneo dalla corsa al titolo con tre vittorie in altrettante partite, in quelli 2010 superando Macerata per 3-1, in quelli 2011 superando Modena dopo cinque combattutissimi match (3-2), in quelli 2012 piegando Latina in due gare (doppio 3-0), nel 2013 avendo ragione di Cuneo per 3-0, nel 2015 eliminando Perugia per 2-1, nel 2017 superando Perugia per 3-2 e nel 2023 avendo ragione di Piacenza a gara 5. Nel 2006 invece l’avventura della formazione trentina terminò lì per mano della Sisley Treviso, vittoriosa in quattro gare, mentre nel 2016 a fermare la corsa gialloblù fu Modena, avanti in quattro gare (1-3), nel 2018 ci pensò Perugia (poi campione) in cinque gare (2-3), mentre nel 2019, 2021 e 2022 ad avere la meglio fu Civitanova (poi campione) in quattro e cinque partite (1-3, 1-3 e 2-3); nell’ultima (2024) fu Monza a sbarrare la strada in cinque gare.

Complessivamente in semifinale di Play Off Scudetto Trentino Volley ha già giocato sessantadue incontri, vincendone trentatré: dodici in trasferta (due a Macerata, Civitanova e a Cuneo, una a Modena, Treviso, Roma, Piacenza, Frosinone e Monza) e ventuno in casa (contro Latina, Roma, sette volte con Perugia, tre volte con Modena, Cuneo e Lube, due con Piacenza e uno con Monza).

I protagonisti-

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Contro una squadra forte come Itas Trentino abbiamo iniziato bene, esprimendo un buon gioco nel primo set con ritmo facendo un gran lavoro di squadra. Dopo aver approcciato bene il primo parziale ci è mancato qualcosa nel secondo e terzo, dove la partita è stata decisa per pochi punti, ci dispiace soprattutto per il pubblico, che è stato anche oggi incredibile. Alla fine si è giocato tutti sui dettagli, pochi punti che però hanno segnato una grande differenza. Non ci vogliamo fermare, ora abbiamo un nuovo obiettivo e dovremo essere bravi a crescere per iniziare al meglio i prossimi impegni ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Ci aspettavamo una battaglia del genere, anche se i parziali dei primi tre set raccontano di una contesa molto sbilanciata, prima in favore di Cisterna e poi per noi. Comunque è stata una partita intensissima dal punto di vista emotivo, molto simile a quella che abbiamo giocato domenica a Trento in Gara 3. Forse non siamo riusciti pienamente a goderci il fatto che stavamo giocando i Play Off Scudetto e stavamo provando a conquistarci l’accesso alla Semifinale. Nei prossimi dieci giorni, prima della serie con Piacenza, dovremo essere bravi a costruire nuovamente la nostra miglior attitudine, perché ci aspetta una sfida importante, da giocare con talento e responsabilità per mettere nel mirino il risultato che vogliamo ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – ITAS TRENTINO 1-3 (25-17; 20-25; 14-25; 25-27 )

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Faure 20, Mazzone 7, Nedeljkovic 8, Pace (L), Bayram 11, Ramon 12, Tarumi 5. NE: Diamantini, Czerwinski, Rivas, Fanizza, Finauri (L), Tosti. Allenatore: Falasca

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Rychlicki 16, Gualberto 7, Kozamernik 7, Michieletto 16, Lavia 13 , Laurenzano (L), Garcia, Magalini 2. NE: Bartha, Acquarone, Pesaresi (L), Pellacani, Boschini. Allenatore: Soli

ARBITRI: Zanussi, Caretti

Durata set: 26’, 30’, 23’, 34’ Tot.113’

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 2613.