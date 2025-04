Play Off 5° posto: nel weekend parte il torneo che vale l'Europa

ROMA - Sei formazioni, ormai fuori dalla corsa per lo scudetto , si affrontano, a partire dall'imminente weekend, in un torneo a 6 per conquistare il quinto posto che vale un posto nella prossima Challenge Cup. In lizza, in un torneo all’italiana di sola andata, le quattro squadre eliminate nei Quarti di Finale Play Off Scudetto, cioè Verona, Milano, Modena e Cisterna, ma anche i due collettivi che hanno chiuso la Regular Season in nona e decima posizione, ovvero Padova e Grottazzolina. Al termine di questa nuova fase, le prime quattro in graduatoria si sfideranno nelle Semifinali incrociate in gara unica sul campo delle due formazioni meglio piazzate nel Girone. Criterio analogo per la Finale secca tra le due vincitrici. Le sfide, tutte con live streaming esclusivo targato VBTV, sono tenute a battesimo dall’anticipo di domani, sabato 5 aprile, alle 20.00, tra Rana Verona, quarta forza del campionato, e Allianz Milano, sesta al termine della prima fase. Due gli appuntamenti di domenica 6 aprile. Si comincia alle 18.00 con l’incontro tra Valsa Group Modena e Sonepar Padova, rispettivamente settima e nona nella classifica definitiva prima degli scontri diretti; la sfida tra emiliani e veneti è la n. 112 tra le due squadre e diventa in solitaria la partita più giocata di sempre in Serie A mettendosi alle spalle Civitanova – Modena (111). Alle 19.00, invece, si termina con Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina, ottava e decima testa di serie della SuperLega Credem Banca.

A confronto per la 30a volta Rana Verona e Allianz Milano, con gli scaligeri avanti nei precedenti per 17 successi a 12. Nella stagione in corso il fattore campo è saltato sia all’andata che al ritorno in Regular Season. Le due squadre si sono date battaglia anche in due edizioni dei Play Off 5° Posto: nel 2020/21 i veneti si sono imposti con il massimo scarto in Lombardia nel 6° turno del Girone, mentre non sono riusciti a ripetersi in Semifinale, in cui i padroni di casa hanno vinto 3-1, mentre nel 2021/22 Milano ha centrato un 3-1 corsaro all’ombra dell’Arena nel 3° turno del Girone. Gli uomini di Dario Simoni devono riscattarsi dopo l’eliminazione nei Quarti dei Play Off Scudetto in tre gare contro Piacenza, mentre il team di Roberto Piazza vuole tenere un livello di gioco elevato come nei match esterni con la Lube, in cui però è arrivata l’eliminazione al primo turno in quattro gare. Tre gli ex: da una parte Marco Vitelli, dall’altra Edoardo Caneschi (1 gara alle 300 in carriera) e Matey Kaziyski.

Faccia a faccia n. 112 tra Valsa Group Modena e Sonepar Padova per un match da record. Infatti, a partire da domenica sera, quello tra emiliani e patavini sarà l’incontro disputato più volte in Serie A, mentre attualmente condivide il gradino con una sfida andata in scena 111 volte, Civitanova – Modena. Il bilancio dei precedenti premia i canarini con 89 vittorie a 22, ma solo in tre occasioni le due squadre si sono affrontate nei Play Off 5° Posto Credem Banca. Nel 2020/21 Modena ha piegato Padova in casa per 3-1 nel 7° turno del Girone, mentre nel 2022/23 la 2a giornata ha visto prevalere i veneti al tie-break sul taraflex della Kioene Arena. Lo scorso anno, invece, la Valsa Group ha trionfato al PalaPanini in quattro set nel 3° turno. Nella stagione in corso, gli unici incontri tra le due squadre sono quelli della prima fase, in cui a prevalere è stato il fattore campo. Modena è in cerca di riscatto dopo le tre sconfitte con la Sir nei Play Off Scudetto, gli ospiti possono solo migliorare l’annata. L’unico ex è Andrea Truocchio.

Solamente due le battaglie sportive in SuperLega Credem Banca tra Cisterna Volley e Yuasa Battery Grottazzolina, entrambe nella Regular Season 2024/25. Il team pontino si è imposto sia all’andata, espugnando in quattro set il PalaSavelli di Porto San Giorgio, sia al ritorno, spuntandola al tie-break nel proprio quartier generale, il Palasport di Cisterna di Latina. Il team di casa è pronto a inseguire un pass europeo. Il collettivo laziale di Guillermo Falasca, settimo al termine della stagione regolare, nei Quarti di Finale Play Off Scudetto ha dato del filo da torcere ai campioni d’Europa uscenti di Trento imponendosi in Gara 2 e lottando con grande caparbietà nel quarto round contro i dolomitici, senza però evitare l’eliminazione. La matricola marchigiana, capace di conquistare una salvezza da applausi dopo un girone di andata molto complicato, ha la possibilità di proseguire quanto di buono è riuscita a costruire dopo il giro di boa competendo per un traguardo di tutto rispetto.

LE TRE SFIDE-

Rana Verona - Allianz Milano

PRECEDENTI: 29 (12 successi Allianz Milano, 17 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24; Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Matey Kaziyski a Verona nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Domani affrontiamo una squadra importante, che conta un gran palleggiatore come Porro, un opposto molto forte come Reggers, oltre al giovane Otsuka che si sta esprimendo ad alto livello dopo aver giocato poco durante la stagione. Sarà una partita discretamente complicata. In queste due settimane abbiamo lavorato per ritrovare lo spirito per raggiungere un altro obiettivo, ma ho fatto poca fatica perché ho trovato un gruppo con grande voglia di rivalsa. Dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di riprendere l’ordine che ci ha sempre contraddistinto ».

Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « È la prima gara della competizione per i Play Off 5º posto. Dobbiamo partire carichi, ma anche attenti, perché affrontiamo Rana Verona, una squadra che si è dimostrata forte durante il campionato di SuperLega Credem Banca e soprattutto nel torneo della Del Monte Coppa Italia. E, per di più andremo a casa loro. La mia speranza è che questa coda del campionato possa partire con il piede giusto, non necessariamente con una vittoria (anche se sarà ovviamente ben accetta), ma per prendere subito un buon ritmo di gioco, così da arrivare fino in fondo a questo girone giocando una pallavolo di alto livello ».

Valsa Group Modena - Sonepar Padova

PRECEDENTI: 111 (89 successi Valsa Group Modena, 22 successi Sonepar Padova)

EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Secondo me è una bella opportunità per continuare al meglio il nostro percorso stagionale. Vogliamo dare il massimo per provare a qualificarci alla prossima Challenge Cup, sono molto carico e l’obiettivo è affrontare ogni partita nel miglior modo possibile ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Modena ha un organico di alto livello e, in particolare di fronte al proprio pubblico, sa essere ancora più temibile. Il nostro principale focus dovrà essere sulla loro battuta, che è molto efficace. Scenderemo in campo con una configurazione diversa rispetto alla Regular Season e questo sarà un test per il nostro sistema di ricezione. Affrontare tuttavia squadre del calibro di Modena, Milano e le altre avversarie ci permetterà di capire il livello di preparazione e il potenziale dei ragazzi ».

Cisterna Volley - Yuasa Battery Grottazzolina

Il Cisterna Volley torna in campo tra le mura amiche del Palasport di Viale delle Provincie dopo l'entusiasmante serie di quattro partite contro Itas Trentino nei Playoff Scudetto. Il primo avversario del girone all'italiana che inaugurerà i Playoff 5°posto è la Yuasa Battery Grottazzolina, che incontrerà il Cisterna Volley per la terza volta nella sua storia.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cisterna Volley)

EX: Nessuno

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Siamo pronti ad affrontare questa nuova opportunità con determinazione e consapevolezza, ben consci dell'importanza della sfida contro Yuasa Battery Grottazzolina. Le gare di campionato contro di loro sono sempre state combattute, ma il nostro obiettivo è quello di iniziare questo nuovo percorso nel migliore dei modi. Dal principio della stagione sento di essere cresciuto molto qui a Cisterna e, qualora mi venisse concessa l’opportunità, sarò pronto a dare il mio contributo, mettendo in campo il frutto del lavoro e dei sacrifici svolti in palestra. Vogliamo vivere questi Play Off 5° Posto con il giusto atteggiamento e anche con la voglia di divertirci, un aspetto che non deve mancare mai ».

Mattia Minnoni (Allenatore (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Il clima è ottimo, l'esperienza di Dubai oltre a tenerci in allenamento ha amalgamato ancora di più un gruppo già compatto. Ora affrontiamo l'ennesima novità assoluta per noi, i Play Off 5° posto. I ragazzi sono carichi e anche chi sin qui ha avuto meno spazio in partita ora avrà modo di dimostrare le proprie qualità. Con Cisterna sono sempre state partite tirate quest'anno, mi aspetto ancora una volta una battaglia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA FASE A GIRONI – PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 5 aprile 2025, ore 20.00

Rana Verona – Allianz Milano Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 6 aprile 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sonepar Padova Arbitri: Santoro Angelo, Vagni Ilaria

Domenica 6 aprile 2025, ore 19.00

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Salvati Serena, Serafin Denis