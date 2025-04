Play Off 5° Posto: Verona batte Milano all'esordio

VERONA - I Play Off 5° Posto si aprono con la vittoria di Rana Verona, che ottiene il bottino pieno contro l’Allianz Milano nell’anticipo della prima giornata del girone. Prima frazione che viaggia sui binari dell’equilibrio sin dalle battute iniziali, con gli ospiti che provano ad allungare ma vengono sempre ripresi dalla formazione locale. Nelle fasi conclusive, però, due muri di Otsuka permettono a Milano di sbloccare il punteggio. Al rientro in campo, la trama sembra non cambiare in avvio, ma Verona prende poi il largo ed esprime maggiore continuità nel gioco. Gli avversari recuperano, ma non abbastanza per riaprire i giochi, chiusi con il bilanciere di Keita. Alla ripresa del gioco, Verona dà dimostrazione di aver trovato la quadra e tiene le redini della partita, garantendosi un buon distacco. I lombardi tentano di rientrare in carreggiata e vanno vicini a riaprire la frazione, ma la pipe di Mozic consegna il 2 a 1 ai locali. Milano prova a invertire il trend nel quarto, ma Verona non demorde, resta a galla e nel finale ribalta, chiudendo i giochi con il muro di Cortesia e la diagonale potente di Keita. Ed è proprio il centrale veneto a meritarsi il premio di MVP grazie a una prova caratterizzata da ben 17 punti, con 5 muri e 2 ace.

I protagonisti-

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Una gara che mi ha regalato tante emozioni, perché sono due settimane che lavoriamo e soffriamo insieme anche in allenamento. Siamo sempre rimasti sul pezzo, non abbiamo mai mollato e penso che sia frutto di quanto fatto in settimana. Tutti i ragazzi sono stati bravi e mi è piaciuto come Abaev abbia insistito con i primi tempi, è quello che gli chiedo e sta provando a farlo. Dobbiamo continuare a lavorare soprattutto su noi stessi per presentarci al meglio alle prossime partite. Sentire il proprio nome pronunciato dal palazzetto fa una bella impressione, un bel riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni ».

Yacine Louati (Allianz Milano)- « Non abbiamo fatto punti, ma credo che possiamo essere orgogliosi dello spirito per quello che abbiamo fatto in campo. Non è semplice tornare a giocare dopo essere usciti dai Quarti di Finale Play Off. Ma per Verona era uguale. Loro hanno giocato molto bene, anche noi credo che possiamo essere felici per avere iniziato comunque una buona strada che ci permetterà di giocare le prossime partite ».

Il tabellino-

RANA VERONA – ALLIANZ MILANO 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-23) –

RANA VERONA: Abaev 1, Mozic 14, Cortesia 17, Keita 24, Sani 3, Zingel 3, Ewert 4, D’Amico (L), Spirito 0, Bonisoli (L), Vitelli 2. N.E. Chevalier, Jensen, Zanotti. All. Simoni.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Otsuka 11, Schnitzer 8, Reggers 22, Louati 13, Caneschi 5, Staforini (L), Kaziyski 0, Larizza 0, Zonta 0, Catania (L), Barotto 1, Piano 0, Gardini 0. N.E. All. Piazza.

ARBITRI: Cavalieri, Papadopol.

Durata set: 31′, 32′, 31′, 29′; tot: 123′.

MVP: Lorenzo Cortesia (Rana Verona)

Spettatori: 2.575