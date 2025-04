Play Off 5° posto: successi per Cisterna e Modena

ROMA -Valsa Modena, battendo la Sonepar Padova in quattro set, e Cisterna, che ha travolto la Yuasa Battery Grottazzolina, a prendersi tre punti pesanti nelle due gare giocate oggi per il torneo che vale il quinto posto e l’ingresso in Europa. Le formazioni di Falasca e Giuliani guidano la classifica in compagnia della Rana Verona che nell’anticipo di ieri ha superato l’Allianz Milano.

LE DUE SFIDE-

Valsa Group Modena – Sonepar Padova

Buona la prima in quattro set nel Girone Play Off 5° Posto per la Valsa Group Modena al PalaPanini contro la Sonepar Padova. Padroni di casa in campo con il sestetto composto da Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero. Gli ospiti rispondono con Falaschi al palleggio, Stefani opposto, Mayo Liberman-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Toscani libero. I canarini partono forte (18-11) e chiudono 25-16 il primo parziale. Nel secondo set è Padova passa subito avanti 9-12, stringe i denti (21-22) e chiude in volata (23-25). Equilibrio in avvio di terzo set, poi i padroni di casa allungano col il pallonetto vincente di Gutierrez (11-14), ma Padova non molla (21-20) e gli uomini di Alberto Giuliani la spuntano sul finale (25-23). Nel quarto parziale i gialli prendono subito il largo e chiudono 25-19.

I protagonisti-

Nicolas Uriarte (Valsa Group Modena)- « Sono felice di aver giocato e dato il mio contributo, è stata una bella partita e una vittoria importante per iniziare al meglio questo girone. Non era semplice, siamo stati bravi a portare a casa il successo. Vogliamo dare il massimo fino alla fine ».

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « Nel rientrare in campo questa sera ho provato tantissime emozioni. Sono stati giorni molto intensi, ero agitato, non riuscivo neanche a dormire. Devo ancora realizzare davvero di aver giocato una partita dopo quattro anni, a pochi giorni dalla fine della mia squalifica. È qualcosa di incredibile per me. Sono contento, al di là di come ho giocato, essere tornato in campo è già una vittoria. Sono riuscito a fare qualcosa, e tutto quello che verrà adesso è un regalo in più. Mi aspetta un mese pieno di occasioni e cercherò di godermi ogni partita. Già dalla prossima, sarò sicuramente ancora più carico. Sono felice ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – SONEPAR PADOVA 3-1 (25-16, 23-25, 25-23, 25-19) –

VALSA GROUP MODENA: Uriarte 3, Gutierrez 8, Mati 10, Ikhbayri 18, Davyskiba 17, Sanguinetti 5, Gollini (L), De Cecco 0, Anzani 3, Buchegger 3, Federici (L). N.E. Massari, Meijs, Stankovic. All. Giuliani.

SONEPAR PADOVA: Falaschi 2, Orioli 12, Polo 4, Stefani 21, Mayo Liberman 5, Truocchio 5, Diez (L), Masulovic 1, Toscani (L), Pedron 0, Porro 1, Crosato 1. N.E. Plak, Galiazzo. All. Cuttini. ARBITRI: Santoro, Vagni.

Durata set: 24′, 26′, 31′, 22′; tot: 103′.

MVP: Ahmed Ikhbayri (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2.761

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina

Il Cisterna Volley inizia con una vittoria il percorso ai gironi dei Playoff quinto posto, superando in tre set la Yuasa Battery Grottazzolina. In una giornata dove si esaltano Nedeljkovic e Tarumi, c’è spazio tra le fila di casa per vedere in campo i giovani Finauri e Fanizza, oltre che alla gioia per l’esordio del classe 2008 Jacopo Tosti, entrato nel secondo set al posto di Mazzone e autore del punto che ha chiuso la partita. I marchigiani sbagliano molto, favorendo la fuga nei tre parziali da parte dei ragazzi di coach Falasca, con Antonov tra i pochi a brillare con 8 punti. Per il Cisterna Volley il prossimo impegno in campionato sarà contro Rana Verona per dare continuità al primo successo del girone.

Più di qualche novità arriva nei sestetti dei due coach. Il Cisterna Volley parte con Fanizza in cabina di regia opposto a Theo Faure. Al centro ci sono Nedeljkovic e Mazzone, Pace il libero, gli schiacciatori sono Tarumi e Bayram. Coach Ortenzi lancia Marchiani in diagonale con Tatarov, Cubito e Demyanenko al centro, Vecchi libero con Tatarov e Antonov schiacciatori.

Il primo set sorride in avvio a Cisterna, con due ace di Nedeljkovic che portano il parziale prima sul 4-0, con la bordata di Mazzone che mantiene invariato il gap (7-3). Coach Falasca manda in campo Alessandro Finauri, con Faure ad aumentare il vantaggio in parallela sul 9-4. Grottazzolina si riporta in scia con Cubito (10-7), poi i pontini riprendono la marcia con Tarumi che in pallonetto firma il 14-9. Due muri di Demyanenko e la parallela di Antonov riportano in parità il parziale (14-14), prima che Fanizza dai nove metri riporti avanti Cisterna fino al 20-15. La pipe di Bayram vale il 22-16, poi Nedeljkovic chiude il punto del 24-17, con la battuta fuori misura di Tatarov a chiudere il set 25-18.

Nel secondo set è ancora Cisterna a passare avanti con l’ace di Faure a spezzare gli equilibri sul 6-3. Antonov chiude un lungo scambio sul 7-5. Coach Falasca inserisce Rivas al posto di Bayram e i pontini aumentano il gap proprio con il venezuelano sul 9-5. La squadra di casa trova continuità in tutti i fondamentali, portandosi sul 13-7 con Faure. Mazzone mette a terra la sfera del 18-11. In campo Czerwinski prende il posto di Faure, mentre Jacopo Tosti fa il suo esordio in Superlega Credem Banca al posto di Mazzone. Tarumi in pipe sigla il 22-12, un errore di Tatarov mette fine al set sul 25-12.

Nel terzo set è Nedeljkovic a muro a rompere gli indugi, portando Cisterna Volley sul 6-3 in avvio. Prima Czerwinski in parallela, poi Tarumi sulle mani del muro, aumentano il gap sul 10-5. La pipe di Tarumi guida i pontini sul 13-6, poi Czerwinski aumenta ancora il gap firmando l’ace del 15-7. In campo rientra il giovane Tosti, con Grottazzolina che prova a rientrare con Antonov sul 15-10. Tosti trova l’ace del 18-11, gli fa eco sempre dai nove metri Fanizza sul 20-12. Tarumi porta Cisterna sul 23-17, Nedeljkovic segna il match point sul 24-18. A chiudere il match in favore dei padroni di casa è Jacopo Tosti, che in attacco firma il suo secondo punto al suo esordio sul 25-19.

I protagonisti-

Yuga Tarumi (Cisterna Volley)- « Oggi sono molto contento di questa vittoria, di come abbiamo interpretato la partita e della mia prestazione. Abbiamo sbagliato poco, vincere era importante e farlo in questo palazzetto porta soltanto gioia in vista dei prossimi impegni, per continuare su questa strada ».

Riccardo Vecchi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Per noi è stata una partita difficile, abbiamo qualche problemino fisico e si è visto. Abbiamo faticato a mettere in campo la nostra pallavolo, ci proveremo nelle prossime sfide ovviamente. Ci aspettano altre due partite in trasferta e due in casa, cercheremo di fare meglio e di portare via più punti possibili ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-18, 25-12, 25-19) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 3, Bayram 2, Nedeljkovic 10, Faure 7, Tarumi 14, Mazzone 5, Finauri (L), Pace (L), Tosti 2, Czerwinski 5, Rivas 4. N.E. Ramon, Diamantini, Baranowicz. All. Falasca.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 0, Tatarov 9, Cubito 3, Cvanciger 9, Antonov 8, Demyanenko 3, Petkovic (L), Zhukouski 0, Vecchi (L), Bardarov 0, Marchisio 0. N.E. Mattei, Comparoni. All. Ortenzi.

ARBITRI: Salvati, Serafin.

Durata set: 22′, 22′, 24′; tot: 68′.

I RISULTATI-

Valsa Group Modena – Sonepar Padova 3-1 (25-16, 23-25, 25-23, 25-19)

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-18, 25-12, 25-19)

Rana Verona – Allianz Milano 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-23) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Cisterna Volley 3, Valsa Group Modena 3, Rana Verona 3, Allianz Milano 0, Sonepar Padova 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 12 aprile 2025, ore 20.00

Rana Verona – Cisterna Volley

Domenica 13 aprile 2025, ore 16.00

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina

Domenica 13 aprile 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena