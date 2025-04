L'MVP dei Quarti di Finale Play Off è Adis Lagumdzija 

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- L'MVP dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca è il bomber turco della Cucine Lube Civitanova Adis Lagumdzija le cui prodezze hanno contribuito all'ingresso in semifinale della formazione di Medei. Per il classe 1999, nelle quattro sfide contro Allianz Milano valide per i Quarti di Finale Play Off, sono infatti arrivati 61 punti totali, oltre al riconoscimento come MVP in occasione di Gara 2, vinta da Civitanova all’Allianz Cloud di Milano.