Play Off 5° posto: Verona vince ancora, superata Cisterna

VERONA - Rana Verona fa il bis con il successo della scorsa settimana, battendo Cisterna e restando a punteggio pieno nel Girone dei Play Off 5° Posto Credem Banca. L’inizio sembra favorevole ai laziali, ma la squadra di Simoni trova subito dopo un break di sette punti e incanala la prima frazione nella direzione migliore. Il muro fa la differenza e proprio con questo fondamentale Verona va avanti nel punteggio grazie a Zingel. La musica è pressoché la stessa anche alla ripresa del gioco, nonostante il timido tentativo di reazione da parte di Faure e compagni con l’inserimento di alcuni titolari da parte di Falasca. Verona, però, non si scompone e con il colpo di Keita raddoppia. Cisterna alza il ritmo nella terza frazione e riesce a mettere in difficoltà gli scaligeri, andando anche sopra nel punteggio, ma Verona accelera nella seconda parte del set. Ottima prova di Ewert, che con i 13 punti messi a segno, con 3 muri e il 56% di positività si aggiudica la palma di MVP dell’incontro.

I protagonisti-

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « La squadra è in salute ed è vivace perché stiamo dando più spazio al gioco al centro, anche in situazioni di ricezione staccata. Fa parte del processo e credo che ci porterà lontano, perché ci permetterà di variare il nostro gioco. Stiamo facendo allenamenti intensi e importanti e l’obiettivo è continuare a migliorare la nostra condizione tecnica, perché ci stiamo arrivando ».

Alessandro Finauri (Cisterna Volley)- « In questa partita siamo partiti con qualche novità nel sestetto, con alcuni elementi come me che hanno avuto meno spazio in questa stagione. La squadra ha deciso di darci fiducia, noi da parte nostra ci abbiamo provato. Rana Verona è una squadra davvero forte, che ha fatto molto bene quest’anno e che potrà continuare a fare benissimo anche in questo finale di stagione. Nonostante il risultato guardiamo il lato positivo di questa partita, che ci ha permesso di fare esperienza per la nostra crescita in vista dei prossimi impegni che ci aspettano ».

Il tabellino-

RANA VERONA – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) –

RANA VERONA: Abaev 2, Mozic 10, Cortesia 8, Keita 14, Ewert 13, Zingel 3, Bonisoli (L), D’Amico (L), Sani 1, Spirito 1. N.E. Chevalier, Jensen, Vitelli, Zanotti. All. Simoni.

Cisterna Volley: Baranowicz 2, Tarumi 1, Nedeljkovic 4, Czerwinski 1, Rivas 10, Mazzone 2, Pace (L), Finauri (L), Faure 15, Bayram 7. N.E. Fanizza, Ramon, Tosti. All. Falasca.

ARBITRI: Nava, Puecher.

Durata set: 21′, 21′, 29′; tot: 71′

MVP: Jordan Ewert (Rana Verona)

Spettatori: 2.590