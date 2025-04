Play Off: Gara 3 può portare Perugia e Trento in finale

ROMA- Le semifinali dei Play Off scudetto vivranno, fra mercoledì 16 e giovedì 17, Gara 3 che potrebbe essere decisiva per decidere il nome delle due finaliste.

Sir Susa Vim Perugia e Itas Trento sono in vantaggio 2-0 nelle rispettive serie contro Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza e i match interni potrebbero consentire loro di staccare il pass per l'atto conclusivo della corsa al titolo

Domani, con live streaming su DAZN, la Sir Susa Vim Perugia insegue la terza vittoria con l’obiettivo di passare subito il turno senza fornire appigli a una Cucine Lube Civitanova che negli ultimi anni è stata capace di centrare rimonte sorprendenti senza mai perdersi d’animo nelle situazioni di svantaggio. Un quadro simile tra l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, in campo alla ilT quotidiano Arena giovedì, alle 20.30, con diretta Rai Sport. Avanti due zero grazie ad altrettante battaglie sportive vinte dai Dolomitici al tie-break, la formazione di Fabio Soli ha il compito di sfruttare il fattore campo, mentre la truppa di Ljubomir Travica, che finora ha tenuto testa agli avversari mostrando a tratti anche una maggiore efficacia, vuole riaprire le Semifinali.

LE DUE SFIDE-

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova

PRECEDENTI: 69 (33 successi Cucine Lube Civitanova, 36 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18; Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Agustin Loser (Sir Susa Vim Perugia)- « Hanno giocato molto bene in casa loro, mercoledì sarà un'altra partita decisiva in casa nostra. Bisogna stare lì e rimanere attaccati al risultato: sappiamo che non siamo perfetti e che possiamo perdere un set o anche due, ma l'importante è vincere la partita. Dobbiamo pensare giorno per giorno, dobbiamo essere pronti, ma secondo me la nostra è una squadra che è sempre pronta. In questi due giorni che ci separano da Gara 3 ogni allenamento sarà importante ».

Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « Nonostante la buona partita disputata in casa e la nostra capacità di alzare il livello, la Sir è avanti 2 a 0 nella serie, anche i nostri avversari hanno giocato un bel match. Arrivati a questo punto della stagione, sono i dettagli e le piccole cose a fare la differenza; nello specifico dell'ultimo incontro a spostare l'ago della bilancia sono stati i tre ace iniziali di Plotnytskyi al tie-break. Noi abbiamo provato a riprendere la Sir, ma la fiducia e l’inerzia erano dalla loro parte a quel punto. Per noi il terzo round rappresenta l’ultima occasione per dire la nostra nella serie e non vogliamo lasciarcela sfuggire. Non abbiamo più nulla da perdere e scenderemo in campo a braccio sciolto. Finora la nostra è stata una bella stagione, ma non ci sentiamo appagati e lotteremo fino alla fine ».

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

PRECEDENTI: 25 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 19 successi Itas Trentino) EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Uros Kovacevic a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Uros Kovacevic a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « L’esperienza della precedente stagione, quando vincevamo 2-0 nella serie con Monza, ci deve insegnare qualcosa e far capire che non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo tenere altissima l’attenzione perché altrimenti Piacenza ci punisce e mi auguro che possa esserci ancora spazio per un tie-break, perché vorrebbe dire che le due squadre hanno lottato sino alla fine per ottenere la vittoria, giocando una bella pallavolo ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza): « Gara 2 è stata una partita faticosa in tutti i sensi, soprattutto sotto l'aspetto fisico e mentale, dobbiamo essere più bravi e fare le cose meglio in determinate situazioni se vogliamo continuare a sognare. Dobbiamo renderci conto che tante cose si possono fare meglio, io in primis, perché quando prendiamo il ritmo giochiamo una grande pallavolo, però questo livello va tenuto il più costante possibile. Ora la strada verso la Finale è tutta in salita ma abbiamo l’ultima chiamata, ci presenteremo a Trento con il coltello fra i denti, tutto è ancora possibile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DELLE SEMIFINALI - PLAY OFF

Mercoledì 16 aprile 2025, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Puecher Andrea, Piana

Giovedì 17 aprile 2025, ore 20.30

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Vagni Ilaria, Pozzato Andrea