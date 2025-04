Play Off: Civitanova-Perugia in campo per Gara 4 di semifinale

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) -Con l’Itas Trentino già in Finale Scudetto dopo le tre vittorie contro la Gas Sales Piacenza, due al tie-break e una in quattro set, resta aperta solo la Semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, con una vetrina televisiva d’eccezione (alle 15.20 su Rai 2, DAZN e VBTV), i biancorossi scenderanno in campo tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum con l’obiettivo di dare seguito alla vittoria centrata mercoledì in Umbria e vincere il quarto round per impattare la serie e portare i Black Devils alla “bella”. I Campioni d’Italia uscenti, però, hanno già espugnato il Palas dei cucinieri nel secondo match delle Semifinali e vogliono ripetersi per chiudere la serie approdando per l’ottava volta nella storia alla Finale tricolore. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono consapevoli di aver sbagliato troppo nei momenti cardine dell’ultima sfida e vogliono subito riscattarsi su un campo ostico, il meno battuto della SuperLega Credem Banca 2024/25.

La tecnica e le statistiche hanno sempre il loro grande peso, ma quando due collettivi eccellenti si incontrano a spostare l’ago della bilancia spesso e volentieri sono il cuore e la tenacia messe in campo. Dopo una Gara 1 viziata da una Lube altalenante e i due successivi round giocati alla pari, con i dettagli e il carattere a influenzare le volate, anche il quarto match promette spettacolo. Si tratta dell’incrocio n. 71 tra i due team, con la Sir avanti nel computo totale delle vittorie (36 a 34). Simone Giannelli e compagni non vogliono concedere altre chance ai cucinieri, che nelle sfide di Play Off hanno già messo a segno in passato delle rimonte memorabili a spese dei bianconeri, anche in sfide titolate. Coach Giampaolo Medei si gode un ritrovato Adis Lagumdzija (5 punti ai 2.500 in Italia), Credem Banca MVP dei Quarti Play Off, ma la squadra umbra sa che i suoi battitori sanno pungere anche in trasferta.

PRECEDENTI: 70 (34 successi Cucine Lube Civitanova, 36 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « A Perugia abbiamo lottato da grande squadra in un palazzetto molto caldo, anche se il dispendio di energie è stato notevole. Domenica ci faremo trovare pronti. Anche l’Eurosuole Forum sarà rovente in Gara 4 perché potremo contare sul sostegno dei Predators, siamo molto carichi. Dall’inizio della serie sappiamo di avere le carte in regola per mettere in difficoltà la Sir, ma negli ultimi due match siamo cresciuti nella gestione dei momenti importanti, non a caso in Umbria abbiamo vinto i tre parziali terminati ai vantaggi ».

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Siamo subito tornati al lavoro, abbiamo poco tempo perché giochiamo già domenica quindi c'è da guardare un po' e da sistemare alcuni aspetti, ma alla fine sono partite che si decidono per dettagli, in questo caso due palloni: sono quei palloni lì che dobbiamo cercare di amministrare meglio. Penso che bisogna resettare sì, ma bisogna anche guardare la partita e bisogna studiare e capire cosa possiamo fare di meglio e cosa gli altri sono stati bravi a fare per metterci in difficoltà. I play off sono questi qua. Sono contento personalmente perchè sì, era meglio vincere, però c'è da lottare in tutte le partite, c'è da battagliare e non abbattersi perchè è così per tutti e quindi noi siamo sereni e contenti di andare a Civitanova per giocarci un'altra bella partita. Sicuramente in gara 3 siamo arrivati al tie-break e questa è già una cosa buona: non dobbiamo darlo per scontato perchè per arrivarci significa che abbiamo fatto due buoni set, c'è da capire i set dove abbiamo perso cosa abbiamo fatto che ci ha penalizzato; ad esempio nel primo set c'è stato quell'ingresso pazzesco del ragazzo iraniano che ci ha fatto male, è stato molto bravo lui. Semplicemente c'è da andare e fare il nostro gioco e quello che mi è piaciuto di gara 3 è stata la tenacia e la voglia di combattere che abbiamo avuto. Non è bastato, ma questo aspetto è qualcosa che bisogna portare sempre in tutte le gare ».

PLAY OFF GARA 4 DI SEMIFINALE-

Domenica 20 aprile 2025, ore 15.20

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Cesare Stefano, Simbari Armando-Serie 1-2