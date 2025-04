ROMA - Il Volley non dorme mai. Fra oggi e domani si gioca il terzo turno del Girone Play Off 5° Posto Credem Banca . In classifica al momento guidano la Rana Verona e Valsa Group Modena a 6 punti, seguite da Cisterna Volley e Sonepar Padova a quota 3. Ancora a secco Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina. I giochi per un pass in CEV Challenge Cup restano apertissimi visto che mancano ancora tre giornate al termine del raggruppamento e le prime quattro squadre in classifica accederanno alle Semifinali in gara unica. Domani, venerdì 18 aprile, alle 20.30, sul taraflex dell’Allianz Cloud, si incrociano Milano e Padova. Il calendario di sabato prevede invece due faccia a faccia. Alle 17.30, al PalaPanini, Modena si misura con Cisterna, mentre alle 20.30 Grottazzolina fa il suo debutto casalingo nei Play Off al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro Verona. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su VBTV.

Sfida n. 25 tra Allianz Milano e Sonepar Padova, con i meneghini avanti 17 a 7 nei precedenti globali e vittoriosi da tre punti nei due incroci stagionali in Regular Season. Fermi a quota zero dopo la sconfitta casalinga con Modena, gli ambrosiani non possono sprecare la chance interna, soprattutto perché un successo da tre varrebbe l’aggancio in classifica, ma il team patavino ha dimostrato con il 3-0 interno siglato contro Grottazzolina di avere ancora energie importanti in questa fase. Tra i padroni di casa Nicola Zonta è alla partita n. 200 in carriera.

A due giorni dalla sesta sfida in SuperLega Credem Banca tra Valsa Group Modena e Cisterna Volley, gli emiliani sono avanti in classifica con 6 punti in due match contro i 3 dei pontini e conducono di misura il bilancio dei precedenti con 3 vittorie a 2 negli scontri diretti. Anche se nel torneo in corso la formazione laziale si è aggiudicata al tie-break entrambe le maratone andate in scena nella stagione regolare. I canarini tornano al PalaPanini dopo la prova positiva che ha fruttato i tre punti all’Allianz Cloud contro Milano, mentre la formazione ospite è caduta in tre set a Verona. Gutierrez e De Cecco hanno trascorsi in terra pontina con Top Volley.

Faccia a faccia per contendersi punti importanti tra Yuasa Battery Grottazzolina e Rana Verona. Le uniche due vittorie dei marchigiani negli otto precedenti con gli scaligeri risalgono alla fine degli anni ’90 e in avvio di 2000, mentre gli unici due incroci nella massima serie sono quelli vinti dai veneti nella Regular Season 2024/25, con la Yuasa Battery capace di portate via 1 punto al Pala Agsm AIM. La squadra di casa ha bisogno di sbloccarsi dopo i giri a vuoto a Cisterna di Latina e a Milano, mentre gli ospiti, in vetta a +6 sugli avversari, vogliono blindare la qualificazione.

LE TRE SFIDE-

Rana Verona - Cisterna Volley

Sesto incrocio tra Rana Verona e Cisterna Volley, con gli scaligeri finora imbattuti contro i pontini, anche se in stagione hanno concesso 1 punto al team di Guillermo Falasca. Entrambe le squadre hanno cominciato i Play Off 5° Posto con il piede giusto: i veneti di Dario Simoni (tre stagioni da secondo alla Andreoli Latina) hanno piegato Milano 3-1, la formazione laziale ha regolato Grottazzolina per 3-0. Una vittoria nello spareggio può valere molto per la classifica. Nella città dell’Arena torna da rivale Michele Baranowicz, mentre Aidan Zingel ha militato per un biennio nella Top Volley Cisterna.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Rana Verona)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « La gara è complicata come tutte le altre, perché bisogna capire con quale dei due palleggiatori loro si schiereranno. Il fattore casalingo c’è sempre, qui è bellissimo giocare perché il pubblico ci dà una spinta ulteriore. Dal punto di vista tecnico abbiamo delle cose da migliorare, e infatti ai ragazzi ho detto che non siamo ancora belli. Ho anche detto però che abbiamo acquisito la capacità di stare in campo pur non essendo perfetti. Da parte dei ragazzi traspare la volontà di vincere ogni partita e la vittoria con Milano ne è la dimostrazione, perché non abbiamo mai mollato ».

Alessandro Finauri (Cisterna Volley)- « Rana Verona è un avversario di valore, sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato. Noi da parte nostra proveremo a fare la nostra partita contro una delle squadre più importanti in questo Play Off 5° Posto. Sono contento della partita contro Grottazzolina, sia per la squadra che per la mia prestazione. Lavoriamo duramente tutta la stagione per poi farci trovare pronti in momenti come questi, e, nel mio caso, per dimostrare in primis a me stesso di poter stare a questo livello ».

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina

Terza sfida in arrivo tra Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina. Finora una vittoria esterna stagionale a testa, la più recente è il 3-1 corsaro dei marchigiani alla Kioene Arena nel 4° turno di ritorno in Regular Season. Precedente che fa ben sperare gli uomini di Massimiliano Ortenzi in vista della gara n. 400 in carriera di Oleg Antonov, ma il team di Jacopo Cuttini vuole un grande debutto davanti ai propri tifosi nel girone contro gli ex Andrea Mattei e Dusan Petkovic.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 1 successo Sonepar Padova)

EX: Andrea Mattei a Padova nel 2013/14, 2014/15; Dusan Petkovic a Padova nel 2022/23

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « Mi aspetto una bella partita, sicuramente non facile. Per molti di noi si tratta di un’occasione importante, ma anche di una sfida complicata: diversi ragazzi, me compreso, non hanno giocato molto durante l’anno. Questo rende l’inizio ancora più delicato, ma cercheremo di partire meglio rispetto a Modena e dare il massimo fin da subito. Dovremo essere bravi a limitare il numero di errori. In partite molto combattute, ogni punto può fare la differenza. Ridurre gli errori significa non regalare opportunità agli avversari ».

Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Vogliamo fare una partita del nostro livello, dopo la prestazione di Cisterna in cui ci siamo un po' persi. Daremo il meglio di quello che abbiamo e vedremo cosa ne verrà fuori, sicuramente Padova non è una squadra da sottovalutare e a prescindere da chi scenderà in campo dovremo giocare con un piglio diverso rispetto a quello di domenica scorsa ».

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Capitolo n. 32 delle sfide tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, con gli emiliani che hanno avuto la meglio in 22 occasioni contro le 9 dei meneghini. Nella stagione in corso gli incroci di Regular Season si sono conclusi con due vittorie esterne, l’ultima centrata dagli uomini di Alberto Giuliani proprio all’Allianz Cloud nel Girone di ritorno per 3-0. I padroni di casa inseguono i primi punti dopo lo stop a Verona, mentre la Valsa Group, che affronta tre ex, Matteo Piano, Paolo Porro e coach Robert Piazza, si è imposta per 3-1 su Padova e vuole sfruttare il secondo turno di fila in casa.

PRECEDENTI: 31 (9 successi Allianz Milano, 22 successi Valsa Group Modena)

EX: Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Dalla partita di domenica all'Allianz Cloud contro la Valsa Group mi aspetto tanta grinta da parte nostra e più lucidità nei momenti importanti. Dobbiamo rifarci anche soprattutto dall’ultima sfida del campionato persa in casa sempre con Modena. Sono sicuro che l’approccio sarà diverso e non vedo l’ora di giocare con grinta e voglia di vincere ».

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « Con Padova abbiamo dimostrato che affrontiamo questi Play Off 5º posto da squadra e con l’obiettivo di vincere. Milano? È una squadra molto insidiosa che per certi versi ci assomiglia, ha tanti giovani e anche giocatori più esperti. Andremo là consapevoli della loro forza e con la volontà di fare risultato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA – PLAY OFF 5° POSTO-

Venerdì 18 aprile 2025, ore 20.30

Allianz Milano – Sonepar Padova Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Giglio Anthony

Sabato 19 aprile 2025, ore 17.30

Valsa Group Modena – Cisterna Volley

Sabato 19 aprile 2025, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina – Rana Verona Arbitri: Clemente Andrea, Canessa Maurizio

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 6, Rana Verona 6, Sonepar Padova 3, Cisterna Volley 3, Allianz Milano 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0.