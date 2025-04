Play Off 5° Posto: Milano batte Padova in tre set

MILANO- Dopo un lungo periodo di digiuno serviva una scossa e questa è arrivata con una vittoria per 3-0 (25-22, 25-21, 25-15) per l' Allianz Milano contro la Sonepar Padova in meno di un’ora e mezza nell'anticipo della 3a giornata dei Play Off 5° posto . Due set in equilibrio nonostante la formazione ampiamente sperimentale dei veneti, un terzo in cui i lombardi mettono davvero il turbo per chiudere con dieci punti di scarto. I numeri dicono che Allianz è stata superiore agli avversari in tutti i fondamentali. Il percorso verso la conquista dell’ultimo posto utile per l’Europa è però ancora tutto in salita. La squadra del presidente Lucio Fusaro si è guadagnata i primi tre punti in palio dopo tre gare ed è obbligata a fare risultato mercoledì prossimo contro Grottazzolina e domenica 27 ancora all’Allianz Cloud contro Cisterna. Novità nello starting seven di coach Piazza, con Porro e Reggers sulla diagonale maggiore, Otsuka e Gardini laterali, Schnitzer e Caneschi al centro e Staforini libero. Cuttini fa una unica variazione rispetto ai titolari schierati contro Grottazzolina e Modena. C’è Falaschi in diagonale con l’opposto Stefani, Orioli e Liberman laterali, Truocchio e Polo al centro e Toscani libero.

Un muro di Gardini su Stefani fa il 2-2. Il primo ace è invece di Caneschi per il 7-6 Allianz Milano, segue il break propiziato dal muro. Porro chiude con un preziosismo di seconda intenzione il 9-7, va in battuta e trova un ace favorito dal net. Sul 13-9 Cuttini spende il suo primo time out. Difesa di Staforini, diagonale di Gardini ed è 15-11. Doppio cambio Sonepar Padova, dentro Masulovic e Pedron, risponde Piazza con Louati per Gardini. Cresce il gioco veneto, ma Allianz riesce a tenere il break. Dentro Kaziyski per il servizio sul 19-16. Time out Piazza sul 22-20. C’è spazio per Barotto su Otsuka sul 23-20, ma Stefani chiude il punto. Orioli annulla il primo setpoint milanese dopo un bel rally prolungato. Decide un mani out di Gardini dopo un’altra bell’azione con tanto di difesa di polpaccio patavina 25-22. I due muri a 1 e i 2 ace a zero di Milano hanno sicuramente il loro peso sul parziale. I top scorer del set sono Otsuka e Stefani, entrambi con 5 punti. Percentuali d’attacco molto vicine 48 contro 46%, la ricezione veneta paga lo scotto con solo il 28% di positività.

Non cambiano i titolari nel secondo set. Il giovane Orioli (classe 2004) prova a spezzare con un ace l’alternanza del cambio palla (2-3), ma la risposta di Allianz è immediata. Stefani chiude un altro bel rally con giocate e rigiocate 5-5. Doppio errore dei baby schiacciatori di Padova Liberman (2005) e Orioli, Cuttini ferma il gioco sul 10-7. Il muro di Paolino Porro scava il 13-9, poi Reggers allunga ancora e la Sonepar ferma il gioco. Ace di Reggers e 15-9. C’è Luca Porro per Orioli dai nove metri. Louati sostituisce Gardini in seconda linea. Di Allianz anche gli scambi del 18 e 19-12, è un assolo della squadra di Piazza questa fase del secondo parziale. Doppio cambio Milano, dentro Larizza e Barotto, risponde Padova con Crosato per Polo. La Sonepar rosicchia un paio di punti, l’ace di Luca Porro timbra il 22-18 con time out Piazza. Barotto si prende il 24-19, ace di Stefani: 24-21, ma sull’errore dai nove metri dell’opposto ospite Milano fa il suo primo punto in questo Play Off 5° Posto. Cresce l’attacco milanese (54% contro il 40% di Padova), mentre la Sonepar mette tre ace a 1.



Parte con il botto Allianz Milano 3-0 con time out Padova. La Sonepar impatta 5-5, ma il doppio ace di Gardini spezza ancora il parziale 8-5. Punto diretto pure di Caneschi dalla battuta, Luca Porro per Liberman 11-6 Allianz e time out veneto. Monster block di Gardini su Stefani per il 14-8. Ci sono Pedron per Falaschi, Larizza per Schnitzer. Nell’azione successiva Otsuka continua a martellare in battuta: 16-8. Reggers timbra il 19-10 confermato dal video check. Doppio cambio Allianz sul 20-11 dentro Barotto e Zonta alla sua partita numero 200 per Porro e Reggers. Muro di Larizza 23-13 e si intravedono i titoli di coda. La Sonepar annulla un setpoint, chiude Reggers 25-15

I protagonisti-

Davide Gardini (Allianz Milano)- « Siamo contenti, ci tenevamo a vincere bene. Venivamo da un periodo difficile dopo l’uscita dai Play Off con Civitanova sono arrivate due partite complicate con Verona e Modena. Aspettavamo davvero questo momento per ritrovare il nostro gioco e soprattutto riprendere un po’ di fiducia anche per le prossime due partite. Il nostro obiettivo è arrivare al quinto posto, vogliamo guadagnarci la finale e vincerla. Dovremo farlo una partita alla volta ad iniziare da mercoledì contro Grottazzolina e poi domenica 27 di nuovo in casa contro Cisterna ».

Shay Mayo Liberman (Sonepar Padova)- « Non abbiamo giocato come sappiamo fare, come dimostriamo ogni giorno in allenamento. Loro oggi sono stati più bravi di noi, sia in battuta che in ricezione. Ora però dobbiamo tornare in palestra, lavorare sodo per tutta la settimana e mantenere alta la concentrazione ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO - SONEPAR PADOVA 3-0 (25-22, 25-21, 25-15) –

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Otsuka 8, Schnitzer 5, Reggers 9, Gardini 13, Caneschi 8, Catania (L), Kaziyski 0, Staforini (L), Larizza 2, Zonta 0, Barotto 1, Louati 0. N.E. Piano. All. Piazza.

SONEPAR PADOVA: Falaschi 0, Orioli 6, Polo 4, Stefani 13, Mayo Liberman 5, Truocchio 2, Diez (L), Masulovic 1, Toscani (L), Pedron 1, Porro 2, Crosato 0. N.E. Plak, Galiazzo. All. Cuttini.

ARBITRI: Goitre, Giglio.

Durata set: 28', 29', 27'; tot: 84'.

MVP: Davide Gardini (Allianz Milano)

Spettatori: 1.015

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 6, Rana Verona 6, Cisterna Volley 3, Allianz Milano 3, Sonepar Padova 3, Yuasa Battery Grottazzolina 0.

Un incontro in più: Allianz Milano, Sonepar Padova.