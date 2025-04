Play Off 5° posto: in campo per il quarto turno

ROMA -Penultima giornata del Girone Play Off 5° Posto Credem Banca alle porte. Il 4° turno è in programma domani, mercoledì 23 aprile, con tre match delicati. Alle 20.00 si aprono le danze con l’incontro di cartello tra Rana Verona e Valsa Group Modena. Gli scaligeri vogliono capitalizzare il fattore campo per agganciare con un exploit nello scontro diretto la prima della classe, già qualificata aritmeticamente per le Semifinali. Due spareggi tra squadre a 3 punti in simultanea alle 20.30. La Yuasa Battery Grottazzolina sa di poter tenere testa a chiunque tra le mura amiche e per ambire agli scontri diretti lancia la sfida all’Allianz Milano, reduce dalla prima vittoria nel Girone proprio come i marchigiani e intenzionata ad alzare il livello. Tanta voglia di riscatto in terra pontina tra i padroni di casa di Cisterna Volley e la Sonepar Padova che vogliono la posta piena per arrivare più forti alla volata. Prima dell’inizio di ogni incontro verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. La due giorni che ha preceduto la Pasqua ha dato indicazioni importanti accorciando la classifica e aprendo nuovi scenari. La vittoria interna di Modena in quattro set con Cisterna ha lanciato gli emiliani al comando solitario a 9 punti, mentre Cisterna è a quota 3 punti in classifica. A livellare la situazione sono state le prime vittorie delle due squadre ancora a secco. Nell’anticipo del venerdì Milano ha piegato Padova in tre set agganciando in classifica i patavini a 3 punti, in coabitazione con Cisterna e Grottazzolina, che sabato ha vinto il suo primo match del Girone superando 3-1 Verona, che al momento occupa la seconda piazza a -3 da Modena.

Rana Verona - Valsa Group Modena

La sfida n. 50 in Serie A tra Rana Verona e Valsa Group Modena può fare la differenza per i padroni di casa. Gi scaligeri, che finora sono riusciti a prevalere solo in 12 occasioni contro i canarini, vogliono un successo pieno per agganciare gli emiliani, che ora sono in vetta e già alle Semifinali seppur intenzionati a non perdere colpi in graduatoria. Nei due precedenti stagionali il fattore campo è sempre saltato: al tie-break a Verona e in tre set a Modena. La formazione di casa viene dal passo falso a Grottazzolina, gli ospiti dalla prova di forza davanti ai propri tifosi contro Cisterna. L’unico ex in campo è Simone Anzani, mentre Dario Simoni e Alberto Giuliani sono ex incrociati in panchina. Noumory Keita è a soli 3 punti dal traguardo dei 1.500 in Italia.

PRECEDENTI: 49 (37 successi Valsa Group Modena, 12 successi Rana Verona)

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Dario Simoni a Modena nel 2017/18; Alberto Giuliani a Verona nel 2007/08, 2008/09

Dario Simoni, allenatore (Rana Verona)- « La gara contro Modena è fondamentale per la testa del Girone e dovremo affrontarla con un piglio molto diverso rispetto alla partita di sabato. Dovremo essere migliori nella comprensione del gioco e nella determinazione per portare a casa il risultato. La concentrazione sarà un fattore chiave come la volontà di chiudere con un segno positivo l’ultima gara in casa davanti al nostro pubblico. Abbiamo l’opportunità di riprenderci il nostro destino e di continuare a lottare tra le mura amiche per un posto in Europa. D’Amico purtroppo al 99% non sarà della partita. In uno scontro di gioco è stato sfortunato e ha riportato un trauma distorsivo, lo staff medico lo sta valutando in queste ore ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Allianz Milano

Alla vigilia del terzo confronto tra Yuasa Battery Grottazzolina e Allianz Milano, con bilancio di un successo a testa nella Regular Season 2024/25, spicca il rispetto del fattore campo: i meneghini si sono imposti 3-1 sui marchigiani all’Allianz Cloud, la matricola, invece, ha avuto la meglio nella gara di ritorno sul taraflex del PalaSavelli di Porto San Giorgio al termine di una maratona finita al tie-break. Entrambe le squadre hanno centrato il primo successo nel Girone nel turno prepasquale e ora si giocano tra loro una grossa fetta di accesso alle Semifinali. La Yuasa Battery ha piegato un’ostica Verona grazie al rientrante Petkovic, gli ambrosiani hanno chiuso in crescendo contro Padova. Edoardo Caneschi è a 11 punti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 1 successo Allianz Milano)

EX: Nessuno

Matteo Staforini (Allianz Milano)- « Abbiamo ancora due partite in questo girone di Play Off 5° Posto e la prima è la difficile trasferta di Grottazzolina, contro una squadra che ha appena battuto Verona. Dobbiamo affrontare questo incontro con lo stesso spirito, se non migliore della nostra ultima uscita contro Padova. E’ una trasferta lunga e dura, lo sappiamo, ma arriviamo sicuramente per portare a casa la partita anche perché sappiamo che non possiamo più sbagliare, l’approccio sarà fondamentale ».

Cisterna Volley - Sonepar Padova

Se tre indizi sono una prova, quattro vittorie consecutive dei pontini su cinque incroci globali tra Cisterna Volley e Sonepar Padova sono quasi una sentenza. Nello spareggio del 4° turno, i patavini sono chiamati a un’impresa esterna contro una squadra che nel passato recente ha sempre creato problemi ai veneti sia in casa sia in trasferta. Oltretutto Jacopo Cuttini non ha più a disposizione Shay Mayo Liberman, schiacciatore rientrato in Israele per motivi istituzionali. La classifica è corta, ma una vittoria metterebbe con le spalle al muro il team sconfitto. La squadra di casa deve fare un reset dopo la trasferta negativa al PalaPanini, così come gli avversari, per la seconda volta di fila lontani dalla Kioene Arena, vogliono rialzarsi dopo il giro a vuoto all’ombra della Madonnina. L’unico ex in campo è il centrale Enrico Diamantini.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Cisterna Volley, 1 successo Sonepar Padova)

EX: Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16

Jordi Ramon (Cisterna Volley)- « La squadra sta bene, siamo pronti a sfidare Sonepar Padova nel nostro palazzetto, dopo una gara impegnativa come quella contro Valsa Group Modena. Il feeling con il gruppo è molto positivo, anche con chi ha avuto finora meno spazio nelle partite ufficiali. Durante la stagione abbiamo spesso cambiato formazione negli allenamenti, e questo ci ha permesso di sviluppare un’intesa solida in campo con tutti, indipendentemente da chi viene schierato. Arrivati a questo finale di stagione non esistono partite scontate: tutte le squadre lottano con determinazione, e questo rende ancora più complesse le trasferte. Abbiamo analizzato ciò che non ha funzionato nelle ultime uscite e siamo tornati ad allenarci con intensità, determinati a offrire una prestazione di livello mercoledì, davanti al nostro pubblico. La classifica ci dice che tutto è ancora in gioco. Il nostro obiettivo è proseguire il cammino nella competizione, ma per farlo dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza distrazioni, cercando di esprimere la nostra miglior pallavolo ».

Marco Falaschi (Sonepar Padova)- « Dopo la partita contro Milano, abbiamo ripreso ad allenarci ieri con una doppia seduta. Ora ci attende la trasferta a Cisterna e il focus resta quello di continuare a crescere, lavorando su questa nuova configurazione. In questo momento credo sia giusto dare spazio a chi ha avuto meno continuità. Cisterna in casa è sempre una squadra pericolosa, lo ha dimostrato anche nei Play Off Scudetto contro Trento. Da parte nostra, proveremo come sempre a fare il massimo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-

Mercoledì 23 aprile 2025, ore 20.00

Rana Verona - Valsa Group Modena Arbitri: Armandola Cesare, Cavalieri Alessandro

Mercoledì 23 aprile 2025, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina - Allianz Milano Arbitri: Serafin Denis, Saltalippi Luca (Giulietti Fabrizio)

Mercoledì 23 aprile 2025, ore 20.30

Cisterna Volley - Sonepar Padova Arbitri: Zavater Marco, Colucci Marco (Pescatore Luca)

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 9 (3G 3V 0P), Rana Verona 6 (3G 2V 1P), Allianz Milano 3 (3G 1V 2P), Cisterna Volley 3 (3G 1V 2P), Sonepar Padova 3 (3G 1V 2P), Yuasa Battery Grottazzolina 3 (3G 1V 2P)