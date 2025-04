Play Off 5° Posto: domenica in campo per decretare le semifinaliste

ROMA - Si conclude domenica 27 aprile il Girone Play Off 5° Posto Credem Banca . Con Valsa Modena e Rana Verona già sicure di un posto in semifinale, il 5° turno dovrà decretare le altre due formazioni che giocheranno per conquistare un posto in Europa.

Alle 17.30 riflettori accesi sulla Kioene Arena per il derby tra Sonepar Padova e Rana Verona e al PalaPanini per il testacoda tra Valsa Group Modena e Yuasa Battery Grottazzolina. Chiudono il turno Allianz Milano e Cisterna Volley, in campo alle 19.30.

Solo Modena e Verona, attualmente a braccetto in vetta a 9 punti, sono certe di accedere alle Semifinali, ma anche i piazzamenti dopo il 5° e ultimo turno saranno importanti. Le altre quattro squadre si giocano i due pass ancora disponibili, con Milano che è terza a 6 punti e deve reggere all’assalto di Cisterna, quarta a quota 5. Padova, al momento quinta con un bottino di 4 punti all’attivo, spera nel ribaltone con una vittoria interna con Verona che cerca invece il primato solitario. Modena, al comando in coabitazione con gli scaligeri, vuole chiudere in bellezza contro Grottazzolina, che per qualificarsi dovrebbe centrare un blitz da 3 punti sperando di ricevere notizie favorevoli dagli altri campi.

Sonepar Padova - Rana Verona

Derby veneto n. 40 tra Sonepar Padova e Rana Verona, con gli scaligeri avanti grazie a 25 vittorie contro le 14 dei patavini nei faccia a faccia globali e con un bilancio di 4 successi a 1 nei precedenti incroci ai Play Off 5° Posto dove il fattore campo ha sempre deciso il derby. I padroni di casa, quinti a 4 punti dopo la sconfitta al tie-break a Cisterna di Latina, possono ancora qualificarsi per gli scontri diretti in gara unica, ma è obbligatorio vincere, in attesa del match dell’Allianz Cloud dove si misurano ambrosiani e pontini. Meno delicata la situazione degli ospiti, già qualificati per le Semifinali, ma in lotta per il primo posto. Comunque vada, gli uomini di Dario Simoni, secondi per quoziente punti, non scenderanno oltre il terzo posto. L’unico ex in campo è Marco Vitelli.



PRECEDENTI: 39 (14 successi Sonepar Padova, 25 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Padova nel 2020/21, 2021/22

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina

Una vittoria a testa, entrambe nella Regular Season 2024/25, tra Valsa Group Modena e Yuasa Battery Grottazzolina Al PalaPanini gli emiliani hanno superato la matricola in tre set, mentre il riscatto dei marchigiani è arrivato al ritorno con la vittoria interna per 3-1. In questa fase il confronto è un testacoda. I canarini sono in testa e con una vittoria netta possono legittimare un primato che al momento è garantito dal quoziente punti, visto che Verona è francobollata alla capolista per bottino incamerato, numero di vittorie e quoziente set. I padroni di casa devono riscattare un “mercoledì no” al Pala Agsm AIM, gli ospiti devono rialzarsi dopo la doccia fredda in tre set contro Milano sul taraflex del PalaSavelli. Per accedere alle Semifinali i marchigiani devono vincere e sperare nei crolli di Cisterna e Padova.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 1 successo Valsa Group Modena)

EX: Nessuno

Allianz Milano - Cisterna Volley

Quinto incrocio tra Allianz Milano e Cisterna Volley. I meneghini vantano tre affermazioni a una nei precedenti. In arrivo una sfida chiave, dove una vittoria vale la qualificazione alle Semifinali per il 5° Posto. Con una vittoria da 3 punti e concomitante sconfitta (3-0 o 3-1) di Modena o Verona, l’Allianz Milano potrebbe addirittura centrare una delle prime due posizioni. Cisterna Volley può puntare al massimo al terzo posto, che arriverebbe anche in caso di successo al tie-break grazie al maggior numero di vittorie. Entrambe le formazioni devono tuttavia guardarsi le spalle da Padova che, con un successo, può sognare l’approdo in Semifinale. Possibile l’arrivo di queste 3 squadre a 7 punti: in tal caso, Cisterna sarebbe la prima, mentre tra Milano e Padova sarebbe necessario il quoziente set o addirittura il quoziente punti. Damiano Catania e Matteo Staforini nel 2022/23 ha militato nella Top Volley, la precedente società di Cisterna.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Cisterna Volley, 3 successi Allianz Milano)

EX: Nessuno

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO

Domenica 27 aprile 2025, ore 17.30

Sonepar Padova - Rana Verona

Domenica 27 aprile 2025, ore 17.30

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina

Domenica 27 aprile 2025, ore 19.30

Allianz Milano - Cisterna Volley

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 9, Rana Verona 9, Allianz Milano 6, Cisterna Volley 5, Sonepar Padova 4, Yuasa Battery Grottazzolina 3.