Play Off: Civitanova-Trento secondo round

I biancorossi, approdati alle sfide titolare superando in rimonta Milano e Perugia, si ritrovano ancora una volta sotto in una serie, mentre i gialloblù sono partiti con il piede giusto come nelle precedenti tappe del proprio percorso con Cisterna e Piacenza. Gli uomini di Giampaolo Medei, con l’ex trentino Marko Podrascanin che festeggia la sua presenza n. 600 in Italia, vogliono imporsi e impattare il bilancio della Finale rinfrescando l’invulnerabilità del proprio palazzetto (solo 2 sconfitte stagionali tra le mura amiche in tutte le competizioni), mentre il collettivo di Fabio Soli, che nel primo match ha perso in corsa l’ex Kamil Rychlicki, ma ha trovato i punti preziosi di un altro ex, Gabi Garcia Fernandez, vuole il colpaccio nelle Marche per portarsi in doppio vantaggio nella serie al meglio dei cinque incontri.

Domenica scorsa alla ilT Quotidiano Arena, la Lube non è mai uscita dal match, ma nonostante il buon ritorno da titolare di capitan Fabio Balaso, è apparsa scarica mentalmente nelle fasi decisive in cui c’era da stringere i denti, fino ad apparire la copia sbiadita del team che solo tre sere prima aveva messo a soqquadro il Pala Barton Energy in Gara 5 di Semifinale con i campioni uscenti di Perugia, mentre un’Itas più energica ed ermetica nel muro-difesa ha ripetuto la prova ordinata ed efficace con cui aveva estromesso Piacenza dalla lotta Scudetto. Uomo in più in campo è stato lo schiacciatore Alessandro Michieletto, autore di 20 punti personali e capace di eludere il muro ospite. L’unico a “sporcare” le offensive della stella trentina è stato l’opposto Adis Lagumdzija (17 punti per lui), che proprio all’inizio di Gara 2 sarà premiato con il riconoscimento di Credem Banca MVP delle Semifinali, in cui ha realizzato 68 sigilli, con 12 ace e 6 muri vincenti. Alla vigilia del confronto n. 105 tra i due Club figura anche Nicola Pesaresi nella conta degli ex.

PRECEDENTI: 104 (56 successi Cucine Lube Civitanova, 48 successi Itas Trentino)

EX: Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Timbro la presenza numero 600 in Italia, niente male. Sono orgoglioso perché nella mia vita ho realizzato il sogno di affermarmi nel torneo più importante al mondo. Ora preferisco pensare alla Lube e all’approccio che avremo in Gara 2 con Trento, vogliamo fare qualcosa in più rispetto a domenica. Abbiamo recuperato le energie dopo la lunga serie con Perugia e vogliamo rimettere in equilibrio la Finale con Trento davanti alla tifoseria, nostro uomo in più. La sconfitta nel primo match non mi è andata giù perché non è scontato trovarsi in Finale Scudetto e anche un singolo passo falso è doloroso. Dobbiamo sfruttare l’opportunità di giocarci il tricolore, l’approccio dev’essere più grintoso, il livello tecnico superiore. Sarà essenziale battere meglio, come con Perugia. Questo a Trento ci è mancato domenica. Siamo concentrati e carichi in attesa di scendere in campo ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Siamo contenti di aver vinto Gara 1 e di essere in vantaggio nella serie ma al tempo stesso siamo convinti che il coefficiente di difficoltà diventerà sempre maggiore col passare delle partite. Andiamo a Civitanova Marche consci che ci attende una vera battaglia ma al tempo stesso carichi per provare ad ottenere un altro risultato positivo ».

GARA 2 FINALE – PLAY OFF SUPERLEGA

Giovedì 1 maggio 2025, ore 18.15

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Arbitri: Lot Dominga, Cerra Alessandro Serie: 0-1