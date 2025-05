Play Off: Civitanova annichilisce Trento, la sfida scudetto è sull'1-1

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) -Nel giorno della festa dei lavoratori, gli uomini di Giampaolo Medei portano a termine un gran bel lavoro. In un Eurosuole Forum strabordante in tutti i settori, con oltre 4000 tifosi festanti, la Cucine Lube Civitanova si aggiudica il secondo incontro con l’Itas Trentino per 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) portando sull’1-1 la serie al meglio dei cinque match contro in dolomitici, in attesa di far visita alla ilT quotidiano Arena domenica 4 maggio, alle 15.20, per Gara 3.

A fare la differenza l’impatto del top scorer Mattia Bottolo, premiato MVP con 16 punti, di cui 6 in battuta e 1 a muro, e la tenuta mentale di tutta la squadra di casa. Anche Nikolov in doppia cifra con 12 sigilli. Sul fronte trentino chiudono in doppia cifra l’ex biancorosso Gabi Garcia (12), Michieletto (11) e Lavia (10).

Nel primo set la Lube si impone grazie alla prova monstre di Bottolo (9 punti, con 4 dei 5 ace di squadra), ma Trento è presente a muro (4 i vincenti) e il set viene deciso con un’accelerazione finale dei biancorossi da 18-20 a 25-21.

Il secondo set, dopo una fase di punto a punto, vede la Lube prendere il sopravvento in tutti i fondamentali, grazie a un Boninfante sul pezzo. I cucinieri chiudono con lo stesso punteggio del parziale precedente (25-21).

Anche nel terzo set la gestione dei fondamentali sorride al collettivo marchigiano, capace di imporsi 25-22 con i 7 punti di Nikolov.

Cucinieri schierati con Boninfante al palleggio e Lagumdzija terminale offensivo, Bottolo e Nikolov in banda, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Balaso libero. Ospiti in campo con Sbertoli in regia e l’ex biancorosso Gabi Garcia in posto 2, Michieletto e Lavia in banda, Flavio e Kozamernik al centro, Laurenzano libero.

Al termine del riscaldamento Adis Lagumdzija riceve il premio di Credem Banca MVP delle Semifinali Scudetto dalle mani di Benedetta Gentili, direttrice della filiale Credem Banca di Civitanova Marche.

La Lube si presenta con un’ottima serie al servizio di Bottolo (3-0), ma l’Itas torna subito sul pezzo e mette il naso avanti (6-7). Si procede tra sorpassi e controsorpassi fino al +3 biancorosso targato Bottolo con un muro a uno e due ace (13-10). Michieletto dai nove metri tiene vivo il set (15-14), che torna in parità sull’attacco out dei padroni di casa (18-18). L’ace di Gabi Garcia e il muro trentino mandano in doppio vantaggio gli ospiti (18-20). Civitanova reagisce subito e impatta con l’ace di Boninfante, torna avanti con Bottolo (21-20), allunga grazie a un errore dei gialloblù (22-20) e trova il +3 a muro (24-21) per poi chiudere con l’ace di Bottolo (25-21).

Al rientro in campo c’è equilibrio, ci pensa Michieletto a spezzarlo con un break in diagonale (7-9), ma Civitanova resta in scia e impatta con Lagumdzija dai nove metri (11-11). L’Itas trova un secondo break con il muro a uno di Sbertoli (13-15), Civitanova lo annulla con il block di Chinenyeze (15-15), mentre l’attacco out di Gabi Garcia manda avanti i marchigiani (16-15), l’ace di Boninfante e il tocco vellutato di Bottolo dopo un miracolo di Balaso valgono il +3 (18-15). Sul 18 16 Loeppky entra per Lagumdzija e mette il nome sul tabellino (19-16) prima di lasciare il posto al nazionale turco, che firma un muro vincente, seguito da quello di Gargiulo per il 21-17. Il team di Medei chiude 25-21 dopo un attacco di Bottolo che rende difficoltosa la ricostruzione.

Nel terzo set la serie al servizio di Bottolo consente alla Lube trovare un break (9-7). L’ace di Chinenyeze porta la Lube sull’11-8, ma Trento si rianima. Sul 12-10 Dirlic entra per Lagumdzija, gli ospiti trovano il pari con il lungolinea di Gabi Garcia (14-14). Gli attacchi di Bottolo e Nikolov risolvono una situazione pericolosa (17-14). Preziose le giocate di Nikolov e Boninfante, un mani out e un attacco diretto (22-18). Trento non molla e dimezza il divario (22-20). Bottolo firma il 24-21 e l’attacco del definitivo 25-22.

I protagonisti

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Stasera eravamo molto concentrati e determinati, questo ha fatto la differenza perché ci ha consentito di giocare come sappiamo, soprattutto al servizio. Ogni partita di questo Play Off è una storia a sé, per fare bene serve tanta pazienza. La vittoria di oggi è importantissima, ma bisogna resettare subito e pensare già alla prossima ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Gara 1 è stata una partita particolare, in cui siamo stati bravi ad approfittare di alcune lacune di Civitanova per conquistare il vantaggio nella serie, mentre oggi è stata efficace e pronta la Cucine Lube a farlo. Ha messo in campo quello che vedremo sempre nelle prossime partite della serie, quindi una grande aggressività in battuta e difesa, fattore in cui noi stasera siamo probabilmente mancati. Non abbiamo sfruttato qualche occasione importante soprattutto in contrattacco; abbiamo quindi necessità di trovare soluzioni più immediate sulle accelerazioni degli avversari. La nostra ricezione ha sofferto, facendo un lavoro di grande sacrificio e per riuscire ad aiutarla al meglio dobbiamo essere più presenti nella costruzione del gioco. Analizzeremo bene la partita per creare i presupposti per una gara 3 differente da quella odierna ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 16, Chinenyeze 6, Lagumdzija 5, Nikolov 12, Gargiulo 7, Boninfante 4, Loeppky 1, Bisotto 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 0, Dirlic 0. N.E. Tenorio, Orduna, Podrascanin. All. Medei.

ITAS TRENTINO: Lavia 10, Kozamernik 4, Sbertoli 3, Michieletto 11, Resende Gualberto 2, Garcia Fernandez 12, Rychlicki 0, Laurenzano (L), Bartha 1, Acquarone 1. N.E. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Soli.

ARBITRI: Lot, Cerra.

Durata set: 28′, 30′, 32′; tot: 90′

MVP: Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 4.072.