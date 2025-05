Play Off 3° Posto: Perugia a Piacenza per sfruttare il primo match point

Nel confronto di esordio Simone Giannelli e compagni hanno dimostrato di aver superato in modo brillante l’eliminazione in Semifinale dalla lotta Scudetto, mentre una Gas Sales Bluenergy rimaneggiata, con Alessandro Bovolenta costretto a giocare al centro, ha dato battaglia nel primo set, cedendo ai vantaggi dopo un botta e risposta da record, e ha avuto la forza di riaprire il match nel terzo parziale per poi cadere sotto i colpi dei bianconeri, trainati dai punti di Wassim Ben Tara e dalla prova generosa di Sebastian Solé, premiato MVP. I 5 muri di Robertlandy Simon e i 3 ace di Ramazan Mandiraci non sono riusciti a girare il match che Perugia ha vinto con il 52% di positività nelle offensive. I biancorossi promettono una lotta serrata in Gara 2.

PRECEDENTI: 16 (14 successi Sir Susa Vim Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Fabio Ricci a Perugia nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « In Gara 1 abbiamo commesso troppi errori e la cosa ha consentito ai nostri avversari di guadagnare un po’ di vantaggio che nel primo set abbiamo recuperato, ma non nel secondo e terzo. Forse giocando al completo ci saremmo potuti aspettare qualcosa in più, certamente in Gara 2 dovremo esprimerci meglio per provare a mettere maggiormente in difficoltà i nostri avversari. Io devo migliorare soprattutto al servizio, devo presentarmi al servizio più tranquillo e sereno per aiutare la squadra. Sia per noi che per Perugia è un momento difficile dopo l’uscita in Semifinale, giocare per il terzo posto non soddisfa nessuno, ma adesso è il nostro obiettivo e dobbiamo provarci. Dobbiamo ridurre gli errori e cercare di stare attaccati nel punteggio, perché quando sei spalla a spalla puoi sempre provarci ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Sappiamo di affrontare una squadra con caratteristiche ben precise, una squadra dalle grandi potenzialità al servizio e abbiamo capito che se riusciamo a tenere un buon livello in ricezione, questo potrebbe poi essere un punto a nostro favore perché con i nostri attaccanti e il nostro palleggiatore non dico che diventi tutto più facile, ma comunque hai delle percentuali più alte anche perchè loro fanno della fisicità una loro caratteristica molto importante: sono tutti "belli grossi" fisicamente quindi a muro difficile da superare quando la palla è staccata da rete. Dal punto di vista mentale siamo consapevoli che le partite sono sempre lunghe, anche se sei sopra di 3, 4 punti o sotto, le partite finchè non cade l'ultima palla non sono mai finite: questo vale per noi e vale per gli avversari. Mi aspetto un’altra partita complicata e difficile perché la Champions è un obiettivo per tutti, un obiettivo importante ».

GARA 2 PLAY OFF TERZO POSTO-

Sabato 3 maggio 2025, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Puecher Andrea, Giardini Massimiliano Serie 0-1