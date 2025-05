Play Off 5° posto: domani si decidono le finaliste

ROMA - Sono rimaste in quattro a contendersi la qualificazione alla prossima Challenge Cup. La conclusione del Girone di preliminare del Torneo per il quinto posto ha stabilito gli accoppiamenti delle semifinali. Con l’uscita di scena di Cisterna Volley e Yuasa Battery Grottazzolina, in campo al PalaPanini la Valsa Group Modena, vincitrice del raggruppamento preliminare, contro la Sonepar Padova, che ha beneficiato dell’ultimo slot. Giunte a pari punti dopo la trafila che ha preceduto gli scontri a eliminazione diretta, ma con i meneghini finiti avanti per il quoziente set, si sfidano all’Allianz Cloud la seconda e la terza forza al termine del gironcino, ovvero l’Allianz Milano padrona di casa e Rana Verona.

La sfida più giocata di sempre in Serie A consolida il proprio primato con il capitolo 113 al PalaPanini. Sono 90 i successi della Valsa Group Modena negli scontri diretti, 22 le vittorie della Sonepar Padova. Gli emiliani, che nel Girone Play Off 5° Posto hanno perso un solo match, la trasferta a Verona, affrontano tra le mura amiche in gara unica la squadra patavina che ha chiuso il raggruppamento in quarta posizione grazie alla vittoria in tre set nel derby. Modenesi e padovani si sono incrociati già 4 volte nei Play Off 5° Posto, sempre nella fase preliminare, compresa la sfida di pochi giorni fa. Il team padovano si è imposto nel 2022/23, al tie break, mentre ha perso le altre tre sfide giocate a Modena nella corsa al pass per la Challenge Cup. L’unico ex nei roster è Andrea Truocchio, che vanta un biennio in maglia gialla. Tra gli ospiti Alessandro Toscani è alla gara n. 300 in carriera, Alberto Polo cerca il punto n. 1500.

Sfida n. 31 alle porte tra Allianz Milano e Rana Verona, con gli scaligeri avanti nel bilancio dei precedenti grazie a 18 vittorie contro 12, compreso il successo dei giganti veneti firmato nel Girone, chiuso dalle due squadre a pari punti, alle spalle della capolista Modena, ma con gli ambrosiani favoriti dal quoziente set e quindi con la possibilità di giocare sul proprio campo la Semifinale. Si tratta del quinto incontro tra i due team in un Play Off Challenge: il bilancio è di due vittorie a testa, ma l’unica volta che le rivali si sono incontrate in una Semifinale per il 5° posto (2020/21) l’ha spuntata Milano per 3-1 tra le mura amiche. Tre ex nei roster, da una parte Edoardo Caneschi (2 punti ai 1.500 in carriera) e Matey Kaziyski, dall’altra Marco Vitelli. Tra gli ospiti Rok Mozic dista 26 attacchi vincenti al traguardo dei 1.500 in Italia.

LE DUE SFIDE-

Allianz Milano - Rana Verona

PRECEDENTI: 30 (12 successi Allianz Milano, 18 successi Rana Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Matey Kaziyski a Verona nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24

Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)- « Siamo davvero alla fine di questa stagione e la nostra squadra potrà giocare solo due partite, al massimo. È importante lottare con passione e determinazione fino alla fine. Rana Verona è una squadra forte, l’abbiamo già affrontata tre volte, una volta abbiamo vinto e due perso. Sono convinto che noi scenderemo in campo e metteremo tutte le nostre forze per andare a vincere ».

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « C’è grande voglia di rivalsa. Abbiamo svolto la migliore settimana da quando sono allenatore come qualità di allenamento. Questo non significa che andrà tutto bene, avremo difficoltà tecniche e tattiche, perché non sapremo chi gioca, ma la squadra secondo me è pronta dal punto di vista psicologico. I ragazzi sanno dove vogliono arrivare e sono concentrati. Dovremo essere aggressivi e la fase battuta-ricezione sarà determinante. L’altro aspetto è essere pazienti perché in posto quattro loro giocano la palla rapida e con ricezione buona hanno percentuali importanti. Con ricezione staccata dovremo essere chirurgici per ricostruire ».

Valsa Group Modena - Sonepar Padova

PRECEDENTI: 112 (90 successi Valsa Group Modena, 22 successi Sonepar Padova)

EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

Filippo Federici (Valsa Group Modena)- « Siamo contenti di aver vinto il girone, era il nostro obiettivo. Ora ci aspetta la Semifinale con Padova, sappiamo che sono una squadra ostica e ci aspettiamo una battaglia. Con loro abbiamo vinto in Regular Season due volte in casa, mentre in trasferta abbiamo perso, ma anche per ottenere i due successi abbiamo dovuto lottare punto a punto. Padova batte molto bene e hanno anche un buon sistema muro-difesa, dovremo stare attenti a partire dalla ricezione ».

Marco Falaschi (Sonepar Padova)- « Sabato cercheremo di fare quello che abbiamo fatto finora in questi Play Off 5° Posto. Stiamo lavorando con serenità in palestra, consapevoli del percorso costruito durante l’anno. I risultati portati a casa in questa fase, del resto, sono il frutto del lavoro di una stagione intera. Nella gara contro Modena la chiave sarà la battuta. Dipenderà molto da come riusciranno a battere loro e da come noi sapremo reggere il loro servizio. Guardando le sfide passate, quando hanno forzato bene la battuta — soprattutto in casa loro — abbiamo avuto più difficoltà in ricezione e la partita si è complicata. Invece, nella gara che abbiamo vinto qui a Padova, si è visto chiaramente che senza il loro servizio incisivo la partita è rimasta equilibrata e ce la siamo giocata fino in fondo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE SEMIFINALI – PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 3 maggio 2025, ore 17.30

Allianz Milano – Rana Verona Arbitri: Brunelli Michele, Canessa Maurizio

Sabato 3 maggio 2025, ore 17.30

Valsa Group Modena – Sonepar Padova Arbitri: Verrascina Antonella, Luciani Ubaldo