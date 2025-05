Finale scudetto: Civitanova-Trento, Gara 4 può essere decisiva

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Mercoledì 7 maggio alle 20.30 all’Eurosuole Forum si torna in campo per Gara 4 della Finale scudetto. L 'Itas Trentino , che ha vinto i due match disputati dal pubblico amico, ha in mano il match point.ma per cucirsi il tricolore sul petto per la sesta volta dovrà andare a vincere nell'inespugnabile fortino dei cucinieri i quali, davanti al pubblico amico, hanno tutta l'intenzione di ripetere Gara 2 e pareggiare i conti. I biancorossi di Giampaolo Medei sono con le spalle al muro e non hanno alternative alla vittoria.

Prima dei Play Off attuali, che vedono al momento Itas Trentino in vantaggio per 2-1 nella serie con Cucine Lube Civitanova, solo in un’altra circostanza era successo che le prime tre gare di una serie decisiva per l’assegnazione dello Scudetto si concludessero tutte in soli tre set. Nel 1991/92, infatti, Maxicono Parma si laureò Campione d’Italia vincendo contro il Messaggero Ravenna per 3-0. Nell’edizione attuale né Itas Trentino né Cucine Lube Civitanova sono ancora riuscite ad aggiudicarsi un set quando impegnate in trasferta. I dolomitici si sono imposti, alla ilT Quotidiano Arena, per 3-0 in Gara 1 e Gara 3, i cucinieri hanno trovato un 3-0 all’Eurosuole Forum in occasione di Gara 2. L’ultima volta che, durante i Play Off, una serie vide le prime tre gare concludersi con il punteggio di 3-0 (o 0-3) fu durante la stagione 2021/22, quando proprio Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino si trovarono sul 2-1 per i dolomitici nella serie delle Semifinali al termine di tre match tutti conclusi in tre set.

Il fattore campo, quindi, ha avuto un ruolo rilevante nelle sfide disputate, ma il rientro di Kamil Rychlicki, la sicurezza al servizio e nei contrattacchi dei trentini e il calo verticale della Lube dopo una sontuosa Gara 2 hanno spostato l’inerzia di una serie che, potenzialmente, ha ancora molto da offrire. Questo dipende soprattutto dalla tenuta mentale di un team che ha superato indenne in rimonta Quarti e Semifinali. L’Eurosuole Forum vuole fare la sua parte, l’Itas cercherà di non farsi ipnotizzare.

PRECEDENTI: 106 (57 successi Cucine Lube Civitanova, 49 successi Itas Trentino)

EX: Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)- « Per me è una soddisfazione giocare la seconda serie di Finale Scudetto di fila dopo quella dello scorso anno con la maglia di Monza. Siamo sotto con l’Itas, ma non dobbiamo abbatterci e tanto meno arrenderci. Possiamo rialzarci tra le mura amiche e giocarci il tutto per tutto nell’eventuale Gara 5 a Trento ».

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Il fattore campo è sicuramente molto importante in questa serie, ma andiamo a Civitanova per riuscire a porre fine a questa legge. Servirà giocare una grande partita, ma possiamo farlo e vogliamo farlo per sfruttare subito l'occasione per vincere lo Scudetto ».

GARA 4 FINALE PLAY OFF-

Mercoledì 7 maggio 2025, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Arbitri: Zavater Marco, Simbari Armando. Serie 1-2