Volley Mercato: Vuk Todorovic è il nuovo palleggiatore di Padova

PADOVA- Nuovo innesto in cabina di regia per Sonepar Padova in vista della stagione 2025/26: Vuk Todorovic è il nuovo palleggiatore della formazione patavina. Classe 1998, 190 cm d’altezza e originario di Belgrado, Todorovic vestirà la maglia bianconera nel prossimo campionato di SuperLega, mettendo al servizio della squadra la sua esperienza internazionale e il suo bagaglio tecnico maturato in diversi campionati europei.

LA CARRIERA-

Cresciuto nella Vojvodina Novi Sad, formazione della SuperLiga serba, con cui ha disputato sei stagioni consecutive dal 2015 al 2021, vincendo cinque campionati, la Coppa di Serbia nella stagione 2019/20 e tre Supercoppe di Serbia. Nel 2021 ha proseguito la sua carriera in Slovenia, vestendo per due stagioni la maglia dell’ACH Volley Ljubljana. Con il club della capitale slovena ha vinto due Campionati sloveni, due Coppe di Slovenia e, per due anni consecutivi la Middle European League.

A partire dalla stagione 2023/24 si è trasferito in Polonia, militando prima nell’Enea Czarni Radom e successivamente, nella stagione seguente, nella Cuprum Stilon Gorzów.

Todorovic vanta inoltre diverse presenze nella Nazionale serba, sia nelle selezioni giovanili che in quella maggiore, con la quale ha conquistato nel 2019 la medaglia d’oro al Campionato Europeo. Nell’estate sarà nuovamente protagonista in maglia serba, prendendo parte con la propria Nazionale alla Volleyball Nations League e successivamente ai Mondiali.

Le parole di Vuk Todorovic

« Ho sognato fin da piccolo di giocare nella SuperLega italiana e non vedo l’ora che questa nuova esperienza inizi. Padova è un grande club, con una lunga storia alle spalle e molti importanti atleti hanno giocato a Padova. I miei obiettivi per la prossima stagione sono di crescere il più possibile nel massimo campionato italiano e ottenere, come squadra, il maggior numero di vittorie, nell’ottica di raggiungere i nostri obiettivi ».

Il palleggiatore serbo sarà impegnato con la propria Nazionale prima di approdare a Padova:

« Con la Nazionale, quest’estate abbiamo prima la Volleyball Nations League e poi i Mondiali. Abbiamo un nuovo allenatore, alcuni giocatori nuovi e più giovani, e speriamo che con il lavoro di qualità, insieme al coach Gianni Cretu, riusciremo a ottenere i migliori risultati possibili ».