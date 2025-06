Volley Mercato: Gabrijel Cvanciger è il vice Ben Tara a Perugia

PERUGIA-Gabrijel Cvanciger è un nuovo giocatore della Sir Susa Vim Perugia. Il giovanissimo opposto croato, classe 2003, sarà quest’anno il vice di Wassim Ben Tara ed avrà l’opportunità di crescere e vivere una stagione da protagonista ad altissimo livello tra le fila dei Block Devils, che quest’anno scenderanno in campo a competere per ben 5 trofei in palio, sia nel campionato italiano sia internazionale. Un’opportunità unica per un giocatore che, dopo essere maturato nel campionato del suo paese (è stato in forza dal 2019 al 2024 nel Mladost Zagreb in serie A) è approdato appena lo scorso anno nel campionato italiano, dove ha vestito la maglia della Yuasa Battery Grottazzolina. In una stagione nel campionato di Superlega Gabrijel Cvanciger ha giocato 27 incontri ufficiali. Nonostante la sua giovane età è già ricco il suo palma res con ben 4 vittorie del campionato croato e 2 coppe di Croazia all’attivo. Le sue caratteristiche tecniche sono state ritenute, dallo staff dirigenziale e tecnico bianconero, perfettamente in linea con le esigenze del club, che mai come quest’anno avrà un calendario denso di impegni ravvicinati, che renderanno necessaria l’ottimizzazione del lavoro sia in palestra sia sul taraflex.