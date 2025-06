Volley Mercato: è arrivato Marcelo Mendez, Trento conosce il suo nuovo coach

« Sono davvero felice di essere l’allenatore dell’Itas Trentino e di guidare la squadra Campione d’Italia in carica. Arrivo in un grande Club, che nel tempo ha dimostrato tutte le sue capacità organizzative e gestionali e tutto il suo intuito per allestire sempre roster molto competitivi. Sedendomi sulla panchina gialloblù lancerò una nuova sfida personale, perché mai prima d’ora avevo potuto allenare nel massimo campionato italiano. Lo farò con Trentino Volley, Società che porta sulle sue maglie lo scudetto; lavorerò ogni giorno perché possa continuare ad averlo ancora su quelle divise in futuro. I giocatori e gli addetti ai lavori mi hanno parlato solo bene di questa realtà e non vedo l’ora di iniziare per provare a portare il mio contributo. Cercherò di applicare la mia idea di pallavolo, ben sapendo che si partirà da basi molto solide, altrimenti l’Itas Trentino non sarebbe Campione d’Italia in carica. Il gruppo che avrò a mia disposizione è ricco di talento e sa davvero lavorare di squadra specialmente nella correlazione muro-difesa; fortunatamente ha ancora margini di miglioramento. Sono convinto infatti che si possa fare un ulteriore salto di qualità in particolar modo nei fondamentali di attacco e battuta, che io vorrei fosse ancora più incisiva, più aggressiva. Possiamo crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello fisico e ci impegneremo al massimo per riuscirci ».

« Arriverò Trento ai primi di ottobre, appena i miei impegni con la Nazionale Argentina saranno terminati – ha continuato - . Da quel momento in poi mi dedicherò solo a Trentino Volley, cercando di calarmi subito al meglio in un ambiente fantastico, dove assieme ai giocatori potrò pensare solo a quello che accade in palestra. Solé ed Eder, che ho allenato nelle mie precedenti esperienze in Argentina e Brasile, mi hanno raccontato bene in quale splendido contesto mi troverò ».