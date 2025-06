Volley Mercato: Francesco Zoppellari lascia Perugia e torna a Padova

PADOVA - Lasciarsi per poi ritrovarsi soltanto un anno dopo. Francesco Zoppellari, lo scorso anno a Perugia per ricoprire il ruolo di vice-Giannelli, torna a giocare nella 'sua' Padova, formazione con la quale gocherà per la quinta stagione.

LA CARRIERA-

Classe 1997, Francesco, da sempre legato al club padovano, Zoppellari ha esordito in SuperLega con Padova nella stagione 2016_17. Ha maturato esperienze in Serie A2 con Roma, Civita Castellana, Spoleto e Lagonegro, oltre ad una parentesi internazionale in Belgio con la Lindemans Aalst, prima di fare ritorno a casa nel 2021. Nel suo palmarès figurano anche una Coppa Italia di Serie A2 conquistata nel 2018 e la medaglia d’oro alle Universiadi del 2019.

Le parole di Francesco Zoppellari

« Padova è innanzitutto casa mia. Tornare significa riabbracciare un ambiente in cui sono cresciuto, con persone con cui ho condiviso tantissimi anni, già a partire dal settore giovanile. E poi Padova ha una dimensione unica: la senti, la vivi ogni giorno. C’è un forte senso di appartenenza che caratterizza la società e che credo di incarnare perfettamente ».

In riferimento alla prossima stagione ha poi aggiunto:

« Quello che mi aspetto è di far divertire i tifosi. Ricordo bene come negli anni passati si era creato un legame molto forte con loro e con la città stessa. Spero davvero di ritrovarli ogni domenica alla Kioene Arena, perché il pubblico di Padova non è mai scontato. Giocare davanti a 3.000 persone in un palazzetto così bello, caldo e affollato è qualcosa che ti carica. A livello personale voglio ritagliarmi il mio spazio in campo e dare un contributo concreto nel percorso della squadra. Non vedo l’ora di iniziare e di rivedervi tutti”, ha poi concluso il palleggiatore bianconero ».