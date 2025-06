Volley Mercato: NIcola Salsi da Piacenza a Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - La Cisterna Volley ha un nuovo palleggiatore. Si tratta del ventottenne reggiano Nicola Salsi , lo scorso anno nel roster della Gas Sales Bluenergy Piacenza, contribuendo alla qualificazione alla prossima Cev Cup del club biancorosso. Per il nuovo elemento dei pontini si tratterà della sesta stagione in Superlega Credem Banca.

LA CARRIERA-

Nicola Salsi ha mosso i primi passi nel vivaio di Modena, con cui ha vinto lo Scudetto Under 20, esordendo poi in prima squadra nella stagione 2016-2017 con la conquista della Supercoppa. Ha giocato in A2 con il Club Italia e Siena, vestendo successivamente le maglie di Lagonegro e Modena, dove ha vinto la Coppa CEV nel 2023. In Austria, con l’Hypo Tirol Innsbruck, ha conquistato campionato e Supercoppa nazionale. L’ultima stagione vissuta a Piacenza ha visto Salsi chiudere la Regular Season al quinto posto, centrando la semifinale dei Playoff Scudetto

Il suo curriculum sportivo comprende anche diverse convocazioni con l’Italia con cui ha vinto l’Universiade e i Giochi mondiali universitari estivi. Nicola Salsi è un volto noto dei social, gestendo un canale su youtube in cui parla di volley a 360 gradi a cui giorno dopo giorno si avvicinano sempre più appassionati.

Le parole di Nicola Salsi

«Il mio arrivo a Cisterna è stato piuttosto rapido: nel giro di due giorni mi è stata proposta l’opportunità e ho subito accettato, senza esitazioni. Ho la sensazione che ci aspetti un campionato particolarmente impegnativo, come del resto accade ogni anno: il livello si alza costantemente e ormai lo sanno tutti. Sarà un’annata tosta con una competizione molto alta. Noi siamo una squadra giovane, dovremo essere bravi a crescere nel lavoro quotidiano in palestra. Paradossalmente, mi ritrovo ad essere tra i più "anziani", e la cosa mi fa un certo effetto. Le prospettive però sono buone, sono contento di poter iniziare questo percorso a Cisterna in un gruppo dall'età media molto bassa. Anche se anagraficamente non rientro tra i giovanissimi, mi sento parte di questo collettivo affamato e con tanto margine di crescita. Se riusciremo a costruire un bel clima in palestra, giorno dopo giorno, credo potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Tutto dipenderà dallo spirito di squadra e dalla coesione che riusciremo a creare ».

Il viaggio di Salsi nella pallavolo di alto livello ha appassionato sempre più spettatori, condividendo in prima persona la vita di un pallavolista professionista, portando da vicino il suo pubblico passo dopo passo nel percorso della sua carriera:

«Ormai da circa due anni, ho iniziato a raccontarmi anche fuori dal campo attraverso YouTube. È nato tutto un po’ per gioco, ma è diventato quasi un secondo lavoro. Mi entusiasma il calore delle persone che mi seguono, mi scrivono, mi riconoscono nei palazzetti o per strada. Sapere che i miei video riescono a strappare un sorriso o a incuriosire qualcuno è una delle cose che mi motiva di più a creare nuovi contenuti. Certo, il tempo da dedicare ai video non è poco: richiede organizzazione e sacrificio, ma riesco a incastrare tutto tra gli allenamenti e i momenti di pausa. Anzi, in certi casi mi aiuta a staccare un po’ la testa, soprattutto quando le cose in palestra non vanno come sperato. In una stagione, è inevitabile attraversare momenti difficili, e avere qualcosa che ti permette di prendere un po’ di distanza è fondamentale ».

Il palleggiatore emiliano traccia il percorso che dovrà fare il collettivo pontino per la stagione che verrà:

«L’obiettivo salvezza è chiaramente prioritario. Non solo per noi, ma per molte squadre del campionato. Gli ultimi anni hanno dimostrato che in Superlega nulla è scontato: si lotta fino all’ultima giornata, e spesso più di una squadra è coinvolta. Raggiunto questo primo grande passo, lavoreremo per raccogliere il massimo».