Volley Mercato: Davide Gardini lascia Milano e torna a Padova

Lo schiacciatore, figlio di Andrea, ha scelto per continuare la sua carriera in Superlega, la squadra che lo ha già visto in campo nelle stagioni 2022/23 e 2023/24

Pubblicato il 29 giugno 2025, 17:56 3 min gardiniSonepar