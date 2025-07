Volley Mercato: il californiano Aidan Knipe a Monza

MONZA– Aidan Knipe è ufficialmente un nuovo giocatore della MINT Vero Volley Monza. Lo statunitense arriva dopo l'esperienza al Chenois Genève VB per completare il reparto palleggiatori in vista della stagione 2025/2026.

LA CARRIERA-

Nato nel 2001 ad Huntington Beach, in California, Knipe è un palleggiatore statunitense, che ha iniziato la propria carriera pallavolistica alla prestigiosa Long Beach State University. Durante gli anni universitari, allenato dal padre, mette in mostra tutto il suo talento, conquistando la convocazione con la nazionale americana Under-19 e vincendo il titolo di regular season Big West Conference con Long Beach State, valsogli anche la selezione nel Second Team All-American AVCS. L'anno successivo decide di fare il grande salto nel volley europeo e vola a Cipro per indossare la casacca dell'Apoel Nicosia. A stagione in corso decide di trasferirsi, poi, al Chenois Genève VB e competere nella Swiss League, in Svizzera. Ora è pronto a sposare il progetto della MINT Vero Volley Monza, arricchendo la squadra di coach Eccheli con il suo talento e la sua esperienza internazionale.

Le parole di Aidan Knipe

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Monza. Giocare nella SuperLega italiana era un sogno che avevo sin da quando ero un bambino. Sono molto onorato di rappresentare una società così storica e non vedo l'ora di aiutare in ogni modo possibile la squadra per vivere una stagione ricca di successi ».