Volley Mercato: Verona chiude il roster con Uros Planinsic

LA CARRIERA-

Classe 1998, il palleggiatore sloveno matura le prime esperienze in patria con la maglia dell’OK Hoce, prima di trasferirsi al Merkur Maribor, con cui si è laureato Campione di Slovenia nella stagione 2020/2021. Di quella squadra faceva parte anche Rok Mozic, che l’anno successivo sarebbe approdato a Verona. Dopo l’esperienza biennale al Calcit Volley, dove conquista un oro nella coppa nazionale, nel 2024 Planisic vola nei Paesi Bassi per vestire la casacca del Nova Tecnhology Lycurgus BV. Attualmente fa parte della Nazionale maggiore della Slovenia guidata da Coach Soli.

Le parole di Uros Planinsic

« Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Rana Verona. Entrare in un club così ambizioso, che ogni anno cresce e punta in alto, è per me una grande opportunità. Affiancare un giocatore del calibro di Micah Christenson sarà uno stimolo enorme: potrò imparare tanto da lui e allo stesso tempo dare il mio contributo con impegno. Non vedo l’ora di conoscere il gruppo, lo staff e vivere le emozioni del palazzetto ».

Le parole del presidente Stefano Fanini

« Siamo contenti di accogliere Uros nella famiglia di Rana Verona. È un giocatore che arriva in un contesto ideale per continuare il suo percorso di crescita. Il fatto che sia già stato allenato da Coach Soli in nazionale rappresenta un valore aggiunto: c’è già una conoscenza reciproca e questo favorirà il suo inserimento tecnico e umano all’interno del gruppo. Con questo innesto completiamo un roster equilibrato e competitivo, pronto ad affrontare una stagione ricca di sfide ».