Massimo Righi passa il testimone di AD della Lega Volley a Fabio Fistetto

Le parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi

« Penso ci debba essere qualcuno in grado di portare avanti idee e progetti con la stessa forza che avevo io all’inizio del mio mandato. Ho quindi deciso di rassegnare le mie dimissioni da Amministratore Delegato. In questi 25 anni ho avuto modo di lavorare in maniera fruttuosa con tutti voi e per questo vi ringrazio. Per dare continuità al lavoro sin qui svolto e fornire nuovi impulsi al movimento, ho il grande piacere di passare il testimone a Fabio Fistetto, nuovo Amministratore Delegato ».

Le parole del nuovo Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A Fabio Fistetto

« Non è facile esprimere le emozioni per me in questo momento. Ricordo la prima volta che sono entrato in Lega Pallavolo Serie A come giovane avvocato. Per me fu un sogno. Mai avrei immaginato un giorno di diventare AD: mi riempie d’orgoglio questa proposta, da voi Presidenti e dirigenti ho imparato tantissimo. Ho imparato tanto anche nell’ultimo anno in cui sono stato a stretto contatto con lo staff della Lega. Sono pronto ad assumermi questa importante responsabilità: so che sarà un incarico molto difficile ma non vedo l’ora di iniziare questo percorso. Ci tengo anche a ringraziare il Presidente Massimo Righi, non è banale trovare un AD che decida spontaneamente di fare un passo indietro ».

Il curriculum di Fabio Fistetto nuovo Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A

L’Avv. Fabio Fistetto, classe 1970, esercita la professione di Avvocato presso il Foro di Bari dal 1999 e svolge il ruolo di consulente legale della Lega Pallavolo Serie A dal 2010. Esperto di diritto sportivo, ricopre da oltre 10 anni la carica di Componente e Presidente della Commissione di Ammissione ai Campionati di Serie A, nonché di Componente della Camera di Conciliazione della Lega, prestando consulenza in ambito societario e gestionale in favore degli organi gestori del Consorzio Lega Pallavolo (Consiglio di Amministrazione e Assemblea), oltre che in ambito sportivo dinanzi agli organi giurisdizionali di Federazioni e Coni. Nel 2025 viene nominato nuovo AD della Lega Pallavolo Serie A, succede a Massimo Righi.