Civitanova, Verona, Milano e Padova brindano nella 1a giornata

ROMA- La bandiera a scacchi a segnalare la partenza è sventolata oggi sul campionato di Superlega che ha preso il via con le prime quattro partite del turno di apertura. Domani Cisterna-Trento e Monza-Perugia chiuderanno la giornata.

La Cucine Lube Civitanova si aggiudica il derby regionale con la Yuasa Battery Grottazzolina per 3-1 davanti ai 3.000 dell’Eurosuole Forum grazie ai 30 sigilli di Alex Nikolov in forma “Mondiale” e a un atteggiamento molto aggressivo al servizio. Prova di forza della Rana Verona, che doma in quattro set la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con un esordio da applausi di Micah Christenson, ma con qualche alto e basso contro una rivale combattiva e in salute. L’Allianz Milano, priva dell’indisponibile Fernando Kreling “Cachopa” (infortunio muscolare) e con l'ex della sfida Leonardo Barbanti nominato MVP, rimonta due set in casa contro la Valsa Group Modena e passa al tie break. Maratona serrata anche alla Kioene Arena, con i patavini della Sonepar Padova che stringono i denti contro la neopromossa MA Acqua S. Bernardo Cuneo e si impongono al fotofinish con la grande prova di Veljko Masulovic, concedendo però un punto ai piemontesi.

TUTTE LE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina

Se il buongiorno si vede dal mattino, si preannuncia una Regular Season soleggiata per l’Eurosuole Forum. La Cucine Lube Civitanova, imbattuta tra le mura amiche per l’intera stagione regolare 2024/25, debutta nella nuova SuperLega Credem Banca con un successo per 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-23) sulla combattiva Yuasa Battery Grottazzolina. Un’autentica festa dello sport marchigiano conclusa con un pubblico festante e soprattutto con i primi tre punti in classifica conquistati nel derby regionale all’esordio in campionato.

Trainata da un Nikolov in formato Mondiale, la Lube domina i primi due parziali per poi patire una flessione nel terzo, complice anche l’innesto dell’iraniano Golzadeh tra gli ospiti. Nel quarto set il finale thrilling premia i biancorossi.

La Lube mette il turbo con 12 ace. Trenta con lode per Alex Nikolov, MVP e top scorer con 30 sigilli e il 66% di positività, 4 ace e 1 muro. In doppia cifra anche Loeppky (13 punti, 1 ace e 1 block), Bottolo (11 con 3 ace e 1 muro) e Gargiulo (11 con 1 ace e 3 muri). Tra gli ospiti si segnalano Magalini (13), Golzadeh (10) e Fedrizzi (10).

Nel riscaldamento la presidente Simona Sileoni ha consegnato a Mattia Boninfante il premio Badiali, riconoscimento di Lega come miglior Under 23 della passata stagione. Poi sono arrivati degli omaggi in serie per i tre campioni del mondo, Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo, insieme al finalista iridato Alex Nikolov. A portare targhe, pergamene e cadeau Francesco Acquaroli, governatore della Regione Marche, Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche, Enrico Marcantoni, presidente della Fipav Macerata, e i vertici di Lube Volley, e Roberto Cambriani per FederCUSI.

Lube schierata con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo, i centrali D’heer e Tenorio, e nel ruolo di libero Balaso, che oggi compie gli anni. Per la Yuasa l’ex cuciniero Falaschi in cabina di regia e Tatarov bocca da fuoco, in banda Magalini e Fedrizzi, al centro l’ex Lube Stankovic e Petkov, libero l’ex biancorosso Marchisio.

Dopo una fase di studio, nel primo set, una Lube concreta al servizio (4 a 0 gli ace) e solida a muro (3 a 0 i block) prende il sopravvento (74% nelle offensive) con le sfuriate di Nikolov (15-11), autore di 5 punti con l’80% di positività e un ace. La Yuasa perde lucidità e viene colpita dagli attacchi di Loeppky (5 con il 57%), dal servizio di Bottolo, da Gargiulo a muro e dalla pipe di Bottolo (23-14). Il nuovo entrato Poriya chiude su ace (25-15).

Il secondo set si apre con il ritmo del primo (6-2). Carico per il premio di Lega, Boninfante è un ottimo direttore d’orchestra (11-7). Nel momento migliore dei cucinieri, la Yuasa reagisce a muro (11-11). Ci pensa uno scatenato Nikolov (11 punti a fine set e il 73% di positività) con 2 attacchi e un muro, seguiti dal mani out di Loeppky e l’errore dei rivali (16-11). Nikolov colpisce 2 volte anche al servizio (22-13). Le prodezze di Gargiulo chiudono i conti (25-16).

Nel terzo set Ortenzi si gioca subito l’iraniano Golzadeh e Pellacani. Grottazzolina si rianima anche grazie all’ace di Fedrizzi e il diagonale di Magalini (6-10). La Lube si rimbocca le maniche (10-11), ma soffre il servizio di Magalini (11-15). Medei dà spazio a Bisotto. La Lube riapre il set (19-21). Poi, con l’ingresso di Orduna e Kukartsev, adotta per la prima volta l’opposto puro. Gli applausi sono ancora per Nikolov (6 sigilli), suo l’ace del 20-21. Il punto a punto finale lo vince la Yuasa con il sesto punto di Golzadeh (23-25).

Nel quarto set Bisotto resta in campo con grande personalità. Un approccio aggressivo in battuta, con gli ace di Boninfante e Bottolo, indirizza il parziale, grazie anche agli attacchi apparecchiati da vitale Boninfante, che si mette anche in proprio per il 15-9. Falaschi e compagni non mollano (15-12). Nikolov mostra la strada ai suoi (20-16), ma nel derby nessuno si risparmia (21-19). Nel finale Civitanova rischia, ma chiude la pratica con il mani out di Nikolov (25-23).

I protagonisti-

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo iniziato la partita alla grande, sfoderando una buonissima prestazione al servizio, che ci ha consentito di prendere in mano subito la situazione e portarci sul 2-0. Poi abbiamo accusato un calo, mentre dall’altra parte della rete Grottazzolina ha iniziato a giocare meglio rispetto a quanto fatto in precedenza, riuscendo a riaprire la partita. Nel quarto atto abbiamo riordinato le idee e portato a casa i tre punti. All’esordio in campionato è normale che ci siano ancora delle cose da sistemare, ma va bene così. Domenica si va a Perugia, dove nella scorsa stagione abbiamo firmato una grande impresa ».

Giulio Magalini (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sicuramente non siamo partiti col piede giusto, loro al servizio subito iniziato con un livello di battuta incredibile e hanno interpreti tra i migliori al mondo in quel fondamentale. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, secondo me qualcosa in più potevamo portare a casa nel quarto set ma è andata così, cercheremo di migliorare ancora la nostra alchimia di squadra in vista dei prossimi impegni ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-23) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 11, Gargiulo 11, Loeppky 13, Nikolov 30, D’Heer 4, Boninfante 2, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 1, Kukartsev 1. N.E. Podrascanin, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 1, Fedrizzi 10, Petkov 6, Tatarov 4, Magalini 13, Stankovic 0, Petkovic (L), Golzadeh 10, Vecchi 0, Pellacani 1, Marchisio (L). N.E. Cubito, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.

ARBITRI: Pozzato, Piana, Merli.

Durata set: 22′, 22′, 32′, 26′; tot: 102′.

MVP: Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.952

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Partenza da tre punti per Rana Verona, che al debutto stagionale ha la meglio sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3 a 1. Avvio favorevole per la squadra di Coach Soli, che apre il confronto, prima di accusare la reazione avversaria, ma con grande tenacia rimette sui binari giusti la partita e si aggiudica i successivi due set. Buona la prima, dunque, per gli scaligeri, diretti da un Christenson già in forma, premiato con MVP. Keita miglior realizzatore con 24 punti. Prossimo appuntamento: sabato alle 18.00 sul campo di Grottazzolina.

Il primo pallone della stagione porta la firma di Keita, poi le due squadre iniziano a studiarsi e rispondono colpo su colpo. Vitelli e Cortesia trovano i corridoi vincenti dai nove metri e provano a dare margine a Verona, che con l’intesa Mozic-Christenson va sul 13-11. Gli scaligeri allungano le distanze con il colpo in precario equilibrio del capitano al termine di un lungo scambio (20-16). Piacenza cerca di recuperare terreno, ma il time-out di Soli ha effetto e Darlan piazza il lungolinea del 23-20. Poi è Mozic, con l’ausilio del nastro, a chiudere il primo parziale.

Gli emiliani reagiscono in avvio di seconda frazione e in serie stampano un muro con Bergmann e passano con Bovolenta (3-7). Poi Simon va a segno col primo tempo ed entra in serie al servizio, siglando l’ace del 5-11. I padroni di casa provano a rientrare in carreggiata con il doppio ace di Darlan, anche se il divario è ampio (13-18). Piacenza allunga con la diagonale di Bovolenta, Sani annulla il primo set point, ma gli ospiti pareggiano i conti.

Verona riprende il senso di marcia favorevole: all’inizio del terzo Keita stampa un grande muro, poi Cortesia si scatena in battuta con due ace di fila, prima dei colpi da seconda linea del numero 9 (7-3). Piacenza torna in pista e con il mani-out di Bergmann va a meno uno. La sfida è di nuovo in parità, ma Darlan mette fine a un batti e ribatti per l’11-10. Darlan e Keita tornano a spingere in attacco e rilanciano Verona (16-13). Piacenza, però, non demorde e si affida ai colpi di Simon per il recupero. Tre monster block scaligeri animano il Pala AGSM AIM e mandano Verona sul 22-20. Bovolenta annulla la set ball veronese, ai vantaggi Sani fa esplodere il boato per il 27-26, poi ci pensa Cortesia a muro a riportare sopra Verona.

Al rientro, Piacenza entra subito in serie col servizio di Simon e trova un buon break. Verona resta a galla e accorcia con Keita e Sani, prima del pari firmato Cortesia (4-4). Gli scaligeri invertono il trend e col muro di Vitelli vanno 8-6, poi Darlan sfrutta al meglio una ricezione errata avversaria (11-8), prima dei due ace di Simon che ridanno la parità (12-12). Piacenza sorpassa, ma l’ace di Christenson ridà vigore ai locali (16-16). Il regista hawaiano entra in serie e manda i suoi sopra di quattro. Verona viaggia e trova l’allungo decisivo e con l’attacco di Keita chiude la sfida.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Una partita aderente alle aspettative: tosta, duro e non bella con tanti up and down. Ci eravamo preparati per questo e abbiamo lavorato per ridurre i momenti in cui subiamo di più la pressione dell'avversario. Lavorare più leggeri in certe situazioni ci permette di risolverle prima. Sono contento di alcune fasi del gioco, abbiamo tenuto le stesse percentuali loro in attacco, ma abbiamo bisogno di lavorare meglio in muro-difesa. Quando abbiamo iniziato a murare abbiamo ottenuto qualcosa in più. C'è tanto entusiasmo e questa energia dobbiamo trasformarla in pallavolo giocata, ma mi è piaciuto che siamo stati insieme in ogni momento ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Sono contento della prestazione ma certamente non del risultato, immaginavo che i ragazzi avrebbero fatto una buona gara e così è stato. Ci è mancato quel pizzico di esuberanza nel terzo set ma comunque sono soddisfatto di come siamo stati in campo. Verona è certamente un campo difficile, mi spiace solo perché quel terzo set poteva essere nostro, c’è da lavorare ma per quanto bho visto sono molto fiducioso. La differenza nel quarto parziale l’ha fatta un turno di battuta sul finire ».

Il tabellino-

RANA VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20) –

RANA VERONA: Christenson 5, Keita 24, Cortesia 8, Ferreira Souza 15, Mozic 8, Vitelli 6, Bonisoli (L), Gironi 0, Planinsic 0, D’Amico (L), Sani 5. N.E. Zingel, Valbusa, Glatz. All. Soli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 4, Gutierrez 14, Galassi 6, Bovolenta 19, Bergmann 9, Simon 16, Loreti (L), Pace (L), Mandiraci 0, Comparoni 0, Andringa 2. N.E. Leon, Travica, Seddik. All. Boninfante.

ARBITRI: Zanussi, Cerra.

Durata set: 24′, 25′, 36′, 27′; tot: 112′

MVP: Micah Christenson (Rana Verona)

Spettatori: 3118

Allianz Milano – Valsa Group Modena

Servono due ore e 34 minuti di gioco — il ventesimo set più lungo nella storia della massima serie italiana (SuperLega e A1) — per portare ad Allianz Milano due punti che in pochi avrebbero pronosticato non solo dopo il primo pallone, ma anche dopo i primi due set. Finisce al tie-break la sfida numero 34 tra i lombardi e la Valsa Group Modena. Due parziali a tratti dominati dagli emiliani, poi emerge alla distanza l’animus pugnandi della squadra di coach Piazza. Doppia soddisfazione per il 19enne Leonardo Barbanti, schierato da titolare a causa dell’indisponibilità di Fernando Kreling “Cachopa” per i postumi di un risentimento muscolare. Non bastano i 16 muri-punto messi a segno dalla Valsa Group contro i 10 di Milano. Reggers chiude con 28 punti, Davyskiba con 26. Le due squadre sono ancora, per certi versi, un cantiere, ma faranno sicuramente strada.

Il buon giorno non si vede certo dal mattino in casa Allianz Milano. Piazza deve fare i conti con due infortuni nel precampionato. Allo stop di Seppe Rotty si unisce quello del regista Fernando Kreling. Cachopa ha riportato un infortunio muscolare. Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti hanno evidenziato un risentimento dell’ileopsoas destro. Il giocatore ha svolto terapie e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Esordio quindi per il giovanissimo Barbanti in diagonale con Reggers, Recine e Otsuka laterali, Masulovic e Caneschi al centro, con Catania libero. Risponde Modena con Tizi-Oualou in diagonale all'opposto Buchegger, Porro e Davyskiba schiacciatori, Sanguinetti e Mati al centro, Perry libero.

Reggers chiude il primo scambio lungo del match 1-1. Catania vola oltre il led per un recupero impossibile, ma il punto è di Modena. Due muri di Masulovic ed è parità piena 8-8. Buchegger sposta gli equilibri con un doppio ace in zona cinque e zona uno, Piazza deve spendere il suo primo time-out. Staforini impiegato come schiacciatore per Masulovic in battuta, ma il punto è Valsa Group 10-14. Porro fa il 14-20, ma Allianz non sta a guardare. Giuliani ferma il gioco sul 17-22. Barbanti di seconda intenzione per il 20-23, poi muro di Caneschi su Davyskiba 21-23 e time out Modena. La Valsa Gruop spreca due setpoint 23-24, decide una diagonale di Davyskiba 23-25 (sono 8 i punti dello schiacciatore bielorusso). Pesano i muri nel primo parziale 5-4 per i canarini e gli ace 2-0 sempre per la squadra modenese.

Prova a scappare la Valsa Group nel secondo parziale verso il primo punto della stagione. Recine ci mette una pezza con il 4-8 e una diagonale nei tre metri. Mani out di Otsuka per l’8-11, ma risponde immediatamente Buchegger. Dentro Massari su Davyskiba per la seconda linea modenese. La Valsa Group vola a +6 (11-17) con time out Piazza. Fiammata di Reggers per il 13-18, ma Tizi-Oualou innesca i centrali fino al +9 (13-22). Anche nel finale di secondo set Allianz fa vedere le cose migliori, recupera un break con il muro di Masulovic 17-24. Chiude un errore al servizio di Otsuka 17-25. Modena ha attaccato nel parziale con il 67% contro il 39% lombardo.

Primo break di vantaggio Allianz Milano propiziato da Recine nel terzo set 3-1. Sul 5-2 grazie all’ace sempre di Recine arriva il time out di Giuliani. Reggers si inventa il 6 e il 7-3 ben smarcato da Barbanti. Sul mani out d’astuzia di Otsuka, Giuliani fa il doppio cambio, dentro Giraudo e Ikhbayri resteranno fino alla fine. Il monologo meneghino prosegue. L’opposto libico trova un ace 9-5. Doppia difesa Allianz, ma è Modena a chiudere l’11-9 e riaprire il set, segue un time out di Piazza (11-10). Ribaltone Allianz e 13-10 con qualche imprecisione di Porro in attacco e ricezione. Giuliani lo chiama per Massari. L’ace di Recine riporta il divario a +4 (17-13) con time out Modena. Si ferma pericolosamente Allianz sulla P3, Modena pareggia 17-17 e Piazza deve fermare il gioco. Sul servizio di Davyskiba il 19-20, Reggers impatta. Sul 21-21 ecco Staforini per Masulovic al servizio e il “libero” ripaga Piazza con un ace. Caneschi mette un grande muro e poi l’ace di Reggers fa il 25-22, si va al quarto.

Nel quarto set Giuliani rimette il 6+1 di partenza e l’ace di Porro e un muro modenese provano a fare il vuoto 1-3. Si desta Allianz con Recine 4-5 e poi pareggio con il muro di Masulovic. Il centrale serbo trova un ace ed è sorpasso 8-7. Allunga ancora Milano sul turno al servizio di Reggers 11-8. Magia di Otsuka per il 13-10, Allianz vuole andare al quinto e l’ace di Caneschi dà una spinta in quella direzione (14-10). Video-check Piazza sul possibile 14-12, per Goitre la palla ha toccato il pavimento, ma Recine è convinto di averla presa con il piede. Le immagini non chiariscono il dubbio. L’ace di Tizi-Oualou ricuce ulteriormente. Allianz ferma il gioco sulla parità 14-14. Si va avanti punto a punto, con capitan Reggers che è salito in cattedra. Il muro di Modena fa il break del 19-21. Dentro Di Martino per Caneschi, poi Lindqvist su Barbanti a muro, ma la Valsa Group mette il 20-22. Raro errore di Davyskiba per il 23-23, il bielorusso sbaglia anche il servizio della vittoria: 24-24 e time out. Servizio monster di Otsuka, punto Reggers e ribaltone 25-24. Mati dice no, poi Modena bisticcia con i cambi, secondo ritardo di gioco, cartellino rosso e punto Allianz 26-25. E’ un set infinito. Dentro Massari sul 31-31 per Mati al servizio. Porro mette il 31-32 con muro a tre, la pareggia ancora Reggers e sul suo turno di servizio Recine fa il 34-33, che spettacolo per gli oltre 3mila del Cloud. E’ un doppio muro di Milano con il suo capitano a decidere: 37-35 e primo punto anche per la squadra del presidente Lucio Fusaro.

Partenza punto a punto nel tie-break e non poteva essere altrimenti, Porro mette il 2-4, risponde Reggers (già oltre i 20 punti personali e non ancora sazio). Quante emozioni, doppio ace di Caneschi su Porro e 7-6. Modena chiude uno scambio lunghissimo e si va al cambio campo 7-8, ci pensa Barbanti a riportare avanti Milano. Recine salva una palla incredibile, Reggers mura Davyskiba sul tabellone è 12-10 e time out Giuliani. Massari per Mati sul cambio palla. Doppio ace di Reggers 14-11.

I protagonisti-

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « L’avevo detto in sede di presentazione e l’ho ripetuto anche questa mattina alla squadra, prima della partita: il segreto di Milano è che noi non molliamo mai. Questa è Milano, ce l’abbiamo nel Dna. L’ho imparato tre anni fa, quando sono arrivato. Sappiamo lottare fino all’ultimo pallone. Sono contento di aver visto già così tanti tifosi sugli spalti e mi auguro di trovarli a ogni partita, in una SuperLega che sarà dura e lunga. Spero che potremo vedere ancora tante altre belle partite, perché giocare questa pallavolo è davvero bellissimo ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena). « Siamo partiti bene con due ottimi set poi ci siamo fatti sorprendere dalla loro reazione. Non siamo riusciti a chiudere il terzo set nonostante la rimonta, poi dal quarto il loro livello si è alzato molto. Forse abbiamo peccato un po’ di inesperienza, da domani si ricomincia a lavorare in palestra per crescere Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena): "Siamo partiti bene con due ottimi set poi ci siamo fatti sorprendere dalla loro reazione. Non siamo riusciti a chiudere il terzo set nonostante la rimonta, poi dal quarto il loro livello si è alzato molto. Forse abbiamo peccato un po’ di inesperienza, da domani si ricomincia a lavorare in palestra per crescere ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – VALSA GROUP MODENA 3-2 (23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11) –

ALLIANZ MILANO: Barbanti 3, Otsuka 12, Masulovic 7, Reggers 28, Recine 16, Caneschi 7, Benacchio (L), Staforini 1, Catania (L), Lindqvist 0, Di Martino 0. N.E. Ichino, Kreling. All. Piazza. VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 26, Mati 9, Buchegger 17, Porro 20, Sanguinetti 13, Federici (L), Massari 1, Perry (L), Tauletta 0, Anzani 0, Ikhbayri 7, Giraudo 0. N.E. Bento. All. Giuliani.

ARBITRI: Goitre, Brunelli.

Durata set: 30′, 32′, 33′, 52′, 17′; tot: 164′.

MVP: Leonardo Barbanti (Allianz Milano)

Spettatori: 3254

Sonepar Padova – Ma Acqua S.Bernardo Cuneo

Esordio vincente per Sonepar Padova, che alla Kioene Arena supera per 3-2 MA Acqua S.Bernardo Cuneo al termine di una gara intensa e combattuta. Davanti al pubblico di casa, la formazione bianconera ha mostrato determinazione e compattezza di gruppo, mantenendo lucidità nei momenti più delicati del match e trovando la forza di reagire dopo ogni difficoltà. Per la sfida con la compagine piemontese, i bianconeri si sono presentati in campo con Todorovic, Orioli, Polo, Masulovic, Gardini, Truocchio, Diez (L). Veljko Masulovic si è rivelato il miglior realizzatore per Padova, totalizzando 22 punti personali (50% in attacco), mentre per Cuneo si è distinto Marko Sedlacek, che ha realizzato 21 punti (54% attacco).

Avvio equilibrato alla Kioene Arena, con Sonepar Padova e MA Acqua S.Bernardo Cuneo che procedono punto a punto (5-5 con Masulovic protagonista dalla seconda linea, 6-6 con la pipe di Gardini). Le due formazioni si alternano nei vantaggi fino al primo allungo piemontese, sul 13-15. La reazione bianconera non tarda ad arrivare: il muro di capitan Polo ristabilisce la parità (15-15), e quello successivo di Masulovic vale il sorpasso (16-15). Sull’onda dell’entusiasmo, Padova allunga ancora con l’ace di Orioli che fissa il punteggio sul 18-16, ma Cuneo non si lascia staccare e il finale si accende nel segno dell’equilibrio (23-23 con il lungolinea di Masulovic). L’ace di Zoppellari regala il primo set point ai bianconeri (24-23), e il pallonetto di Orioli tiene avanti Padova sul 25-24. A chiudere il parziale, ancora una volta, è Masulovic, autore del punto del definitivo 26-24 che consegna il primo set a Sonepar Padova.

Anche l’avvio del secondo parziale si gioca nel segno dell’equilibrio: Gardini mette a terra il punto del 4-3 da posto quattro, mentre è ancora Truocchio a tenere in corsa i bianconeri sul 10-11. Le due squadre restano a stretto contatto, con la Sonepar Padova che trova il 13-14 grazie a un attacco di Orioli deviato out dal muro avversario. La svolta del set arriva però poco dopo, quando Cuneo piazza un break importante e si porta sul 14-19. Coach Cuttini ferma il gioco, e Padova prova a reagire: Nachev accorcia le distanze sul 17-20, ma la formazione piemontese mantiene il controllo del parziale e chiude sul 21-25, riportando il match in parità.

Ottimo avvio per la Sonepar nel terzo parziale: i bianconeri mettono subito a segno il primo break (2-0 con il muro vincente di Gardini, 3-0 sull’attacco out di Cuneo). I padroni di casa mantengono il vantaggio (5-2), e sul 8-4 l’attacco di Masulovic consolida il margine, seguito dal lungolinea di Orioli che vale il 10-6. Cuneo, però, trova la forza di reagire e riesce a colmare il divario fino al 14-14. Padova risponde immediatamente con la pipe di Gardini (15-14), ma l’ace di Stefanovic ribalta momentaneamente l’inerzia del set, portando i piemontesi avanti 15-17. La replica bianconera è decisa: Polo prima e Masulovic poi firmano due muri consecutivi (18-17) che rilanciano i padroni di casa. Nel finale, Sonepar Padova torna a dettare il ritmo e mette a segno un nuovo break sul 22-19. Il primo tempo di Truocchio vale il 24-22, mentre è Orioli a chiudere i conti sul 25-22, riportando i bianconeri avanti nel computo dei set.

Avvio equilibrato anche nel quarto parziale, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Il primo break è di marca bianconera: l’ace di Masulovic vale il 5-3, ma Cuneo reagisce subito e trova il pareggio sul 5-5 con un ace di Feral. Il gioco resta serrato (8-9 con Masulovic ancora a segno), finché il muro di Sedlacek regala agli ospiti il break del 10-13. La formazione piemontese allunga nel punteggio e si porta fino all’11-17, costringendo coach Cuttini al time out. Padova prova a riavvicinarsi grazie al diagonale di Stefani (14-19) e al punto di Held da posto quattro (16-22), ma Cuneo mantiene il controllo del set. L’ace di capitan Polo accorcia ulteriormente le distanze (17-22), tuttavia nel finale gli ospiti gestiscono con efficacia il vantaggio e chiudono sul 20-25, rimandando così il verdetto al tie-break.

Nel tie-break parte con il piede giusto la Sonepar, che trova subito il primo allungo (3-1 con il muro di Masulovic) e mantiene il vantaggio anche nei successivi scambi (8-5 con l’attacco vincente di Orioli). Cuneo prova a rientrare (8-7), ma i bianconeri reagiscono e si riportano avanti grazie all’attacco di Gardini (10-7). Capitan Polo si impone a muro per l’11-9, mentre l’ace di Masulovic regala un prezioso 13-10 ai padroni di casa. I piemontesi tentano un ultimo aggancio (13-12), ma nel finale è ancora Sonepar Padova a mantenere la lucidità e a chiudere il set sul 15-13, conquistando così il match.

I protagonisti-

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « È stata proprio una battaglia e ce l’aspettavamo. L’avevamo preparata anche dal punto di vista mentale sapendo che sarebbe stata una partita lunga e combattuta. Avevamo di fronte giocatori che militano in SuperLega da tanti anni, che conoscono bene questo livello e sanno come approfittare delle debolezze avversarie. I ragazzi sono stati bravi perché anche nei momenti più difficili sono rimasti lì, senza scoraggiarsi, cercando sempre soluzioni. In alcuni frangenti ci ha dato una mano anche la panchina, che sappiamo avere grande valore ».

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Un punto importantissimo secondo me perché siamo comunque in un palazzetto difficile, conosciamo la storia di Padova, sappiamo che riesce sempre a costruire una squadra di assoluto livello che riesce a mettere in difficoltà anche le big, quindi sicuramente un punto importante però volevamo la vittoria, ci credevamo, ci abbiamo provato. Forse un po' troppi errori in alcuni momenti del match che ci hanno un po' tagliato le gambe, però sono anche positivo perché abbiamo fatto degli ottimi recuperi. Siamo all'inizio della stagione, siamo ancora un po' grezzi e il livello del nostro gioco non è ancora al massimo, quindi sono fiducioso ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-2 (26-24, 21-25, 25-22, 20-25, 15-13) –

SONEPAR PADOVA: Todorovic 0, Orioli 14, Polo 8, Masulovic 22, Gardini 14, Truocchio 6, Zoppellari 1, Diez (L), Stefani 1, Nachev 1, Toscani (L), Held 2. N.E. Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 2, Zaytsev 17, Codarin 7, Feral 21, Sedlacek 21, Stefanovic 8, Sala (L), Cavaccini (L), Oberto 0, Cattaneo 0. N.E. Copelli, Bonomi, Giraudo, Colasanti. All. Battocchio.

ARBITRI: Zavater, Carcione.

Durata set: 30′, 29′, 27′, 24′, 20′; tot: 130′.

MVP: Veljko Masulovic (Sonepar Padova)

Spettatori: 2112

I RISULTATI-

Allianz Milano-Valsa Group Modena 3-2 (23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11)



Sonepar Padova-MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (26-24, 21-25, 25-22, 20-25, 15-13)



Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20)



Cucine Lube Civitanova-Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-23)

Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia Si gioca domani ore 20.30



Cisterna Volley - Itas Trentino Si gioca domani ore 20.30

LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 3, Rana Verona 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1, Valsa Group Modena 1, Sir Susa Scai Perugia 0, Cisterna Volley 0, Itas Trentino 0, Vero Volley Monza 0, Gas Sales Bluenergy Piacenza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0.



1 partita in meno Cisterna Volley, Itas Trentino, Sir Susa Scai Perugia, Vero Volley Monza.



IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 25 ottobre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina - Rana Verona



Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Itas Trentino - Sonepar Padova



Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Cisterna Volley



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano



Domenica 26 ottobre 2025, ore 19.00

Valsa Group Modena - Vero Volley Monza



Domenica 26 ottobre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova