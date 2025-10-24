In campo per la 2a giornata, l'anticipo è Grottazzolina-Verona

Il secondo atto regala noltre già Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova, posticipo stellare pieno zeppo di campioni. Il match, in programma al Pala Barton Energy, chiude il turno di domenica 26 ottobre, alle 20.30, con live streaming integrale su RaiPlay e diretta Rai Sport a gara in corso. Ad aprire la due giorni è il confronto di sabato 25 ottobre, alle 18.00, con diretta Rai Sport, tra la Yuasa Battery Grottazzolina, reduce dalla partenza con ko nel derby marchigiano, e la Rana Verona, protagonista di una prova di forza con Piacenza. Le altre sfide vanno in scena domenica 26 ottobre. Si comincia alle 16.00 con una diretta DAZN e diretta Rai Radio Uno: dopo il blitz lampo nel Lazio, i campioni uscenti dell’Itas Trentino giocano tra le mura amiche contro la Sonepar Padova, che al debutto l’ha spuntata nella maratona con Cuneo. Due le partite all’orario canonico delle 18.00: la Gas Sales Bluenergy Piacenza cerca il pronto riscatto con l’aiuto del suo pubblico contro l’Allianz Milano, protagonista di una grande rimonta interna con Modena all’alba del torneo, mentre la matricola MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che al momento ha 1 punto, si misura con Cisterna Volley. Entrambe inseguono la prima vittoria. Da non perdere il faccia a faccia delle 19.00, con diretta DAZN, tra altre due squadre a caccia del primo successo: Valsa Group Modena, ora a 1 punto, e Vero Volley Monza, formazione rimontata dai Block Devils in quattro set nel primo turno. Giù il sipario in serata con il già citato big match. In diretta su Rai Sport il 10° faccia a faccia tra Yuasa Battery Grottazzolina e Rana Verona, con gli scaligeri avanti 6 a 3 nel bilancio delle vittorie, anche se l’ultimo incrocio al PalaSavelli, nei Play Off 5° Posto dello scorso anno, ha fatto registrare un 3-1 per i marchigiani. L’annata si è aperta in maniera opposta per le due squadre. Gli uomini di Massimiliano Ortenzi hanno dato battaglia nel derby regionale esterno solo dal terzo set, sfiorando una clamorosa rimonta, ma senza portare via punti a Civitanova. Il gruppo di Fabio Soli, invece, ha mostrato i muscoli con Piacenza, imponendosi 3-1 in casa grazie soprattutto alla lucidità nel terzo set, decisivo per l’esito finale. Puntuale la regia di Micah Christenson, abile a servire per tutto l’incontro le mani calde di Noumory Keita (36 punti ai 1.000 in Regular Season) e Darlan Ferreira Souza. Tra i padroni di casa militano due ex del team veneto: Michele Fedrizzi e Giulio Magalini.

TUTTE LE SFIDE-

Yuasa Battery Grottazzolina - Rana Verona

PRECEDENTI: 9 (3 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 6 successi Rana Verona)

EX: Michele Fedrizzi a Verona nel 2012/13; Giulio Magalini a Verona nel 2020/21, 2021/22, 2022/23

Massimiliano Ortenzi (Allnatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ci attende una partita difficile, Verona è squadra molto forte che rispetto alla passata stagione ha anche alzato il suo livello. Dovremo essere molto bravi e aggressivi per tenerli lontano da rete, se giocano con palla vicino alla rete hanno un potenziale d’attacco incredibile e diventa difficile giocarci contro. Spero che ci sia tanta gente a sostenerci, per noi giocare in casa è un fattore importante, per il calore del pubblico e perché in casa di solito riusciamo a giocare una pallavolo più aggressiva e consapevole ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Sono contento della prima vittoria perché rompere il ghiaccio in una gara in casa davanti a un bellissimo pubblico come quello di lunedì ci ha ulteriormente dimostrato l’energia che c’è intorno a questa stagione. Sono soddisfatto dell’approccio a una partita tenace e non bella. Questo ci dice che abbiamo bisogno di lavorare tanto per fare crescere il nostro livello di gioco. L’anno scorso, Grottazzolina ha disputato un girone di ritorno impressionante. È una squadra che ha imparato a stare nelle difficoltà e ne ha fatto tesoro, mantenendo giocatori importanti come Petkovic, Fedrizzi e Marchisio. Mi aspetto da loro la stessa "tigna". Dovremo tenere alto il livello di alert con l’occhio al risultato, ma anche alla performance »..

Itas Trentino - Sonepar Padova

In live streaming su DAZN e in diretta su Rai Radio Uno, l’incrocio n. 46 tra Itas Trentino e Kioene Padova. I Campioni d’Italia hanno perso solo in 8 occasioni contro il team patavino, lo scivolone più recente risale a due anni fa tra le mura amiche nell’ultimo turno. Martedì scorso, invece, al debutto esterno stagionale, match d’esordio assoluto del giovanissimo (e omonimo) Andrea Giani, l’Itas ha confermato come la forza del gruppo e l’inserimento delle new entry possano supplire a un’assenza pesante come quella dell’indisponibile Daniele Lavia, che perderà diverse partite. Gli ospiti vengono invece dalla maratona vinta al fotofinish grazie ai 22 punti di Veljko Masulovic. Un ex per parte in campo alla BTS Arena, Gabi Garcia Fernandez e Alberto Polo. Destino incrociato anche per lo scout trentino, Fabio Dalla Fina, con un passato nella città del Santo. Sul fronte padovano, Mattia Orioli mette nel mirino i 1.000 punti in carriera, attualmente a -11.

PRECEDENTI: 45 (8 successi Sonepar Padova, 37 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Padova nel 2023/24; Alberto Polo a Trento nel 2013/14 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/12

Gabi Garcia Fernandez (Itas Trentino)- « Sarà una partita bella da vivere perché finalmente torniamo a giocare di fronte al nostro pubblico. Affronteremo una squadra come Padova che ha vinto il primo incontro di campionato e che sicuramente arriverà a Trento galvanizzata dal successo per 3-2 su Cuneo. Vogliamo continuare a correre in campionato e regalare subito una soddisfazione ai nostri tifosi, per cui scenderemo sicuramente in campo con grande grinta e determinazione per provare ad ottenere il primo successo casalingo della stagione ».

Davide Gardini (Sonepar Padova)- « Domenica affronteremo in casa i campioni d’Italia, quindi conosciamo bene la difficoltà dell’impegno. Dovremo partire con tanta energia e mantenerla per tutta la gara: è l’unico modo per restare in partita, provare a metterli in difficoltà e magari portare a casa qualcosa. La battuta è sicuramente un fondamentale su cui possiamo fare bene. Lo abbiamo dimostrato nelle amichevoli, anche se nella prima di campionato non è girata come volevamo. È un elemento che può fare la differenza per noi ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Cisterna Volley

Per la prima volta sotto rete, una di fronte all’altra, due realtà che puntano alla permanenza nella categoria: la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo ospita Cisterna Volley. I padroni di casa si affidano in cabina di regia a Michele Baranowicz, reduce da due stagioni al centro del progetto pontino. Contro Padova il veterano della Serie A ha dimostrato di poter innescare al meglio i propri attaccanti: Nathan Feral, Marko Sedlacek e Ivan Zaytsev (9 attacchi vincenti ai 3.500 in Regular Season e 6 punti ai 6.000 in carriera). Gli ospiti, esperti della categoria, devono sbloccarsi dopo la netta sconfitta di martedì contro i campioni d’Italia. Confronto in cui Filippo Lanza e Tommaso Guzzo sono comunque andati in doppia cifra mostrandosi pungenti a più riprese. Centesimo match in Regular Season per Lorenzo Sala, presenza n. 300 in carriera per Domenico Cavaccini, che ha trascorsi nella città laziale.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Michele Baranowicz a Cisterna nel 2023/24, 2024/25

Michele Baranowicz (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « La vivo con serenità e con la consapevolezza che in casa il pubblico di Cuneo ha sempre fatto la differenza, sarà emozionante giocare in casa in una partita ufficiale dopo tanti anni, c'è tanta voglia di fare bene da parte della squadra perché sappiamo quanto sia importante giocare nel nostro palazzetto. Cisterna è una piazza personalmente importante come per la mia famiglia, li ho vissuto gli ultimi 4 anni, a livello sportivo abbiamo sempre centrato gli obiettivi pur partendo spesso svantaggiati. Sarà una partita difficile, sono una squadra giovane che vive sull'entusiasmo e vorranno sicuramente rifarsi della prestazione negativa della prima partita, dalla nostra parte c'è voglia di dimostrare che possiamo essere meglio di quello che abbiamo fatto vedere a Padova ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano

Da seguire con attenzione la sfida n. 23 tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza, desiderosa di riscattare il passo falso a Verona, e l’Allianz Milano. Nonostante le assenze di Fernando Kreling e Seppe Rotty, i lombardi hanno iniziato bene la stagione, rimontando Modena al tie-break grazie alla regia ispirata del giovane Leonardo Barbanti, ex dell’ultima gara. Nei precedenti sono avanti gli emiliani con 14 successi a 8, ma è ancora viva nella memoria della Gas Sales l’eliminazione in Gara 5 dei Quarti Play Off 2023/24. Ad accendere la rivalità sono i tanti ex: da una parte Gianluca Galassi (10 punti ai 1.500 in Regular Season) e Paolo Porro, dall’altra Edoardo Caneschi, Damiano Catania e Francesco Recine (17 punti ai 1.500 in Regular Season). Da tenere d’occhio le sfuriate di Alessandro Bovolenta, pronto a sprigionare l’offensiva vincente n. 1.000 nelle stagioni regolari. Simon insegue il muro n. 700 in carriera.

PRECEDENTI: 22 (8 successi Allianz Milano, 14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Milano nel 2016/17, 2017/18; Paolo Porro a Milano nel 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Edoardo Caneschi a Piacenza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22; Francesco Recine a Piacenza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24

Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Quella di domenica per me non sarà una partita come le altre per due ragioni: gioco per la prima volta davanti al pubblico di Piacenza con la mia nuova maglia e soprattutto affronto la mia ex squadra, Milano, dove ho giocato per quattro anni. All’inizio sarà dura trattenere l’emozione ma con l’aiuto dei miei compagni e del pubblico passerà tutto dopo pochi scambi, almeno me lo auguro. Ci attende una partita difficile, Milano è una buonissima squadra e già nella prima giornata lo ha dimostrato. Noi siamo pronti, penso proprio che sarà una partita bella e divertente ».

Francesco Recine (Allianz Milano)- « Contro Piacenza sarà una partita difficilissima, come quella contro Modena. Ritroveremo situazioni simili a quelle affrontate all’esordio di campionato, ma questa sarà la prima gara fuori casa, quindi ci aspetta un contesto diverso dal punto di vista dell’ambiente. Ora arriviamo con una classifica diversa: Piacenza ha subito una sconfitta, quindi non abbasseranno mai la guardia. Noi dovremo essere bravi a restare concentrati, non mollare mai e fare il nostro gioco come contro Modena. Sappiamo che, fino a quando non avremo la rosa al completo, sarà una lotta continua. A livello personale, sarà la mia prima volta a Piacenza da avversario dopo la mia partenza. Ritorno in Emilia da ex e speriamo di risentirci col sorriso quando cadrà l’ultimo pallone domenica ».

Valsa Group Modena - Vero Volley Monza

La parola d’ordine al PalaPanini è vincere. In campo due squadre a caccia del primo trionfo stagionale, con le telecamere di DAZN a testimoniare l’evento. Da una parte i padroni di casa della Valsa Group Modena, a 1 punto in classifica dopo la rimonta subita al tie break sul taraflex dell’Allianz Cloud, dall’altra gli ospiti del Vero Volley Monza, rimontati in quattro set tra le mura amiche dai Block Devils. Sono 18 i successi nei precedenti da parte dei canarini, che ritrovano in veste di rivale l’ex Thomas Beretta, mentre risultano 8 gli acuti dei brianzoli, che sfidano tre ex: Paul Buchegger, Filippo Federici e Vlad Davyskiba (22 attacchi vincenti ai 1.000 in Regular Season). I giganti modenesi sono in serie positiva nelle ultime tre gare ufficiali con Monza, ma il ponte levatoio della roccaforte gialla è stato scardinato per tre volte di fila dalla formazione lombarda tra l’annata 2022/23 e il campionato 2023/24.

PRECEDENTI: 26 (18 successi Valsa Group Modena, 8 successi Vero Volley Monza)

EX: Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Vlad Davyskiba a Monza nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Filippo Federici a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Thomas Beretta a Modena nel 2013/14

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « L'appoggio del PalaPanini sarà importante, aspettiamo numerosi i nostri tifosi sugli spalti. Contro Monza mi aspetto un avversario con il coltello tra i denti, dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo giocando con attenzione e senza sottovalutare una formazione reduce da una stagione al di sotto delle aspettative ».

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova

Ben 72 sfide caratterizzate da girandole di emozioni e un bilancio in parità con 36 vittorie a testa. Questo è il biglietto da visita di una rivalità senza tempo tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, protagoniste del posticipo trasmesso in diretta su RaiPlay e, a match in corso, su Rai Sport. A destare clamore nel rush finale della scorsa annata è stata l’incredibile rimonta dei cucinieri da 0-2 a 3-2 nella serie di Semifinale Play Off, con scacco matto a Pian di Massiano e ritorno della Lube in Champions League. Trofeo che la Sir ha alzato per la prima volta a fine stagione dimostrando carattere e solidità dopo il terzo posto in campionato. Forti dei 3 punti al via, biancorossi e bianconeri si godono Oleh Plotnytskyi e Alex Nikolov, dominanti nel 1° turno. L’unico ex è Marko Podrascanin; gara n. 300 in Regular Season per Fabio Balaso. Clima rovente sugli spalti ma solo per decibel e passione, anche perché la Lega Pallavolo Serie A ha assegnato ai tifosi locali il premio come pubblico più corretto della scorsa stagione di SuperLega Credem Banca.

PRECEDENTI: 72 (36 successi Cucine Lube Civitanova, 36 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Il Pala Barton Energy è uno dei campi più duri della SuperLega, ma anche uno dei più divertenti per il livello del gioco e per il grande agonismo che caratterizza i match. Noi abbiamo anche dolci ricordi in Umbria, ma siamo alla vigilia di un nuovo capitolo. Per portare via punti da Perugia esiste un solo modo, essere perfetti. Non so dire se sia meglio incontrare la Sir subito o più avanti, ma di sicuro il match darà indicazioni interessanti sullo stato di salute delle squadre in vista della Supercoppa. Il modulo a tre schiacciatori ci sta già dando delle soddisfazioni, anche se in attacco posso dare di più ».

PROGRAMMA E ARBITRI 2ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 25 ottobre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Rana Verona Arbitri: Canessa Maurizio, Salvati Serena

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Itas Trentino – Sonepar Padova Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Lot Dominga

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cisterna Volley Arbitri: Brunelli Michele, Rossi Alessandro

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Puecher Andrea, Saltalippi Luca

Domenica 26 ottobre 2025, ore 19.00

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza Arbitri: Zavater Marco, Verrascina Antonella

Domenica 26 ottobre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra Alessandro, Zanussi Umberto

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 3, Cucine Lube Civitanova 3, Sir Susa Scai Perugia 3, Rana Verona 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1, Valsa Group Modena 1, Gas Sales Bluenergy Piacenza 0, Vero Volley Monza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0, Cisterna Volley 0.