Perugia vince in volata il big match con Civitanova

ROMA- L’Itas Trentino centra una vittoria lampo tra le mura amica per 3-0 contro la Sonepar Padova. In crescita Jordi Ramon, autore di 19 punti in 84 minuti. Senza costrutto la reazione importante dei patavini nel terzo set. Nel giorno in cui Ivan Zaytsev supera i 6.000 punti nelle manifestazioni della Lega Volley tra gli applausi dei suoi tifosi, la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo, presa per mano da un Michele Baranowicz sempre sul pezzo., respinge in tre set l’assalto di Cisterna Volley, che si aggrappa a Filippo Lazza e Daniele Mazzone senza però invertire la rotta. Sfida mozzafiato al PalaBancaSport tra i due opposti, Alessandro Bovolenta (28 punti) e Ferre Reggers (27 sigilli), assoluti protagonisti del match vinto in quattro set dai padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza sull’Allianz Milano. In attesa del derby esterno, è il fattore PalaPanini a lanciare la Valsa Group Modena, trainata dall’accoppiata Paul Buchegger-Vlad Davyskiba e capace di chiudere i conti con il massimo scarto contro il Vero Volley Monza, che rialza la testa nella seconda parte di gara e chiude in crescendo, ma cede ai vantaggi del terzo set. Grande finale del turno al Pala Barton Energy, con il riconoscimento alla tifoseria più corretta della categoria e l’ovazione per i cinque campioni del mondo in campo. A far festa nel big match è la Sir Susa Scai Perugia, che dopo aver subito per due volte l’aggancio della Cucine Lube Civitanova si rialza al tie break con un implacabile Kamil Semeniuk. Tra gli ospiti, insidiosi in battuta, belle prove di Alex Nikolov e Poriya Hossein Khanzadeh, entrato in corsa.

TUTTE LE SFIDE-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cisterna Volley

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo mette a segno la prima vittoria stagionale da tre punti pieni in casa, nell’esordio casalingo di fronte a 3.067 spettatori. Uno scontro diretto quello contro Cisterna Volley che porta temporaneamente i biancoblù al terzo posto della classifica di SuperLega; ovviamente un dato che i cuneesi si godranno con piena coscienza che si è alla seconda giornata e il cammino è lungo e in salita.

Tuttavia da sottolineare la prestazione convincente dei biancoblù che hanno mantenuto le redini del gioco per tutto il tempo, sostenuti ininterrottamente dal proprio pubblico. Anche i diversi cambi in campo provati dal tecnico pontino sono stati vani, l’attenzione e la determinazione cuneese hanno avuto il sopravvento.

Eletto MVP del match il regista cuneese, Michele Baranowicz premiato da Andrea Paoli di Opera Srl, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Morato schiera: Fanizza palleggio, Barotto opposto, Plak e Mazzone al centro, Lanza e Bayram schiacciatori; Currie (L).

Cisterna, nonostante abbia messo a segno il primo punto del match, parte contratto ritrovandosi subito sotto di tre (2-5). Tanti sbagli in battuta di Cisterna, Cuneo aumenta in intensità, incrementando il vantaggio a + 5 (11-6). La squadra di Morato accenna la reazione, riportandosi a -2 (15-13), ma Cuneo nel momento cruciale fa affidamento sull’esperienza e sul carattere dei suoi senatori, approfittando anche dei troppi errori in battuta del sestetto pontino: 19-13 e + 6. Un distacco che resta fino alla fine: 25-19.

Secondo set giocato sulla falsa riga del primo: break di Cuneo e + 3 (8-5), poi +5 (13-8). Ancora sbagli in battuta, Cuneo allunga a +8 (20-12): Cisterna molla, la squadra di Battocchio si procura 8 set point, e chiude 25-18.

Nel terzo set, senza avere più nulla da perdere (o quasi), il Cisterna gioca meglio, meno contratto: va subito a segno, poi si gioca punto a punto, la squadra di Morato riesce a portarsi avanti per la prima volta nel match (a parte l’1-0 di partenza in due set): 7-8. Gioca a tratti una buona pallavolo, sta bene in campo, non molla di un centimetro (13-13). Ma anche stavolta, nel momento di imporsi, concede a Cuneo un mini-break e poi si scioglie: va sotto di 3 (18-15) e perde la convinzione di poter riaprire la partita, Cuneo lo avverte e allunga: il match lo chiude la pipe di Zaytsev (25-19).

I protagonisti-

Michele Baranowicz (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Per me che sono cresciuto qua, giocare da protagonista e vedere il palazzetto così gremito alla prima dopo undici anni è stato fantastico. Abbiamo fatto una partita solida, non li abbiamo quasi mai fatti giocare, siamo stati molto molto bravi. Era importante dopo la prestazione non brillantissima di Padova. Adesso festeggiamo un pochettino, da domani si inizia a pensare a mercoledì che saremo a Monza ».

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Sapevamo che avremmo affrontato una buona squadra e la partita sarebbe stata difficile. Abbiamo sofferto tanto in ricezione e sbagliato troppo in battuta, loro sono stati più bravi di noi, in tutto, ed hanno meritato ampiamente di vincere. Mercoledì il campionato ci concede l’occasione di riscattarci, affronteremo Grottazolina in casa: dobbiamo lavorare e ricaricarci. Il lavoro è l’unico modo per migliorare e iniziare a fare punti ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 0, Zaytsev 8, Codarin 9, Feral 14, Sedlacek 9, Stefanovic 9, Sala (L), Cavaccini (L). N.E. Copelli, Bonomi, Oberto, Giraudo, Colasanti, Cattaneo. All. Battocchio.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Lanza 8, Plak 4, Barotto 3, Bayram 5, Mazzone 8, Finauri (L), Currie (L), Tarumi 0, Salsi 0, Guzzo 6, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Brunelli, Rossi.

Durata set: 24′, 25′, 27′; tot: 76′.

MVP: Michele Baranowicz (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

Spettatori: 3.067

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conquista con l’Allianz Milano i primi tre del suo campionato al debutto davanti al pubblico amico. E per Milano il tabù del PalabancaSport in Regular Season continua: non ha mai vinto durante la stagione regolare a Piacenza.

Vinto ai vantaggi il primo set, i biancorossi hanno lasciato agli avversari il secondo parziale dove hanno commesso tanti errori per poi viaggiare a pieno regime negli ultimi due parziali con un Mandiraci in formato super anche dalla linea dei nove metri (tre ace per lui) e un Bovolenta migliore realizzatore in campo con 28 punti. Bene il muro in casa biancorossa.

A Milano non sono bastati i 27 punti di Reggers.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Milano risponde con Barbanti e Reggers in diagonale, Masulovic e Caneschi al centro, Recine e Otsuka alla banda, Catania è il libero. Kreling è in panca per un problema muscolare.

L’avvio di gara è targato Milano (0-3), Gutierrez e Bovolenta macinano punti e riducono il gap, Bergmann pareggia i conti a quota sette. Bovolenta chiude una lunga azione ed è il primo vantaggio della serata di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (12-11). Il vantaggio diventa di due lunghezze (14-12) sull’errore in attacco di Milano che poi trova la parità a quota quattordici. Nuovo allungo di Piacenza (17-14) con il muro di Galassi, l’ace di Caneschi vale per i meneghini la parità a quota diciotto, sul venti pari dentro Mandiraci per Bergmann, il braccio di ferro continua (22-22), errore di Gutierrez in attacco (22-23) e Boninfante chiama time out. L’ace di Reggers consegna due set point (22-24), Bovolenta annulla il primo e dopo il time out chiamato da Piazza annulla anche il secondo (24-24). Si va ai vantaggi, nuovo set point meneghino (24-25), annullato dal diagonale di Mandiraci che nell’azione dopo consegna il set point ai suoi (26-25), annullato. Nuova occasione per i biancorossi (27-26) che chiude subito.

Sul quattro pari allungo di Milano (5-9) con due muri consecutivi, l’errore in attacco di Piacenza consegna cinque lunghezze di vantaggio agli avversari (8-13), ancora qualche scambio e poi dentro Comparoni per Simon, a Piacenza non basta Bovolenta (78% in attacco a fine parziale), i biancorossi sbagliano tanto, Milano ringrazia e si porta avanti di nove lunghezze (13-22), l’ace di Reggers consegna dieci set point ai suoi (14-24) per poi chiudere con un altro ace.

In campo c’è Mandiraci per Bergmann e subito lo schiacciatore turco mette a terra tre bombe ed un ace (7-4) con Piazza che chiama tempo. Alla ripresa del gioco punto di Bovolenta, due ace consecutivi di Mandiraci ed è 13-8 con Piazza ad utilizzare il secondo time out a disposizione. Muro di Simon (16-10), primo tempo di Galassi (21-13), la battuta lunga di Reggers consegna otto set point a Piacenza (24-16) che poi chiude sulla battuta lunga di Recine.

Mandiraci e Bovolenta spina nel fianco di Milano (7-3) con Piazza a chiamare tempo, Milano segna tre punti consecutivi (7-6) e questa volta è Boninfante a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco è Bovolenta a mettere palla a terra (8-6), si gioca punto a punto, a quota undici è parità, allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (16-13) e Piazza stoppa tutto e parla ai suoi. Due colpi consecutivi di Bovolenta (22-16) fanno avvicinare Piacenza al traguardo, ace di Simon (23-16), Bovolenta e sono sette i match point biancorossi (24-17) che poi chiudono con Gutierrez.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Siamo partiti un po' tirati ed emozionati poi piano piano ci siamo sciolti, bravi i ragazzi a tenere il campo come lo hanno tenuto, soprattutto nei primi due parziali abbiamo faticato nella fase break mentre l’attacco ci ha supportato bene. Ci voleva questa vittoria, volevamo iniziare bene davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti. Mandiraci avevamo deciso di utilizzarlo poco alla volta per averlo al meglio nelle prossime partite, Milano è un’ottima squadra pur con qualche assenza, difende bene e gioca una bella pallavolo. Modena? Noi dello staff ci pensiamo tra pochi minuti, i ragazzi da domani quando torneremo in palestra ».

Damiano Catania (Allianz Milano)- « C’è po’ di demerito nostro in quel primo set. Ce lo siamo un po’ mangiato se si può dire per delle piccole imprecisioni su cui dobbiamo ancora lavorare. Poi siamo cresciuti e abbiamo tenuto bene anche in ricezione nel secondo, ma non siamo stati in grado di opporci alle loro transizioni e anche al loro servizio nel terzo e quarto parziale. Sono un po’ saltate le nostre coperture. Purtroppo abbiamo giocato contro una squadra di alto livello, che difficilmente ti perdona degli errori. Stiamo comunque lavorando molto bene in palestra, siamo un gruppo giovane, stiamo lottando in campo, le assenze non devono essere una scusante, ma sono convinto che quando saremo al completo si vedrà una squadra diversa ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-1 (28-26, 14-25, 25-17, 25-18) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 2, Gutierrez 9, Galassi 7, Bovolenta 28, Bergmann 4, Simon 7, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Mandiraci 14, Comparoni 0, Andringa 0, Seddik 0. N.E. Travica. All. Boninfante.

ALLIANZ MILANO: Barbanti 0, Otsuka 10, Masulovic 3, Reggers 27, Recine 12, Caneschi 6, Benacchio (L), Staforini 1, Ichino 0, Catania (L), Lindqvist 0, Di Martino 0. N.E. Kreling. All. Piazza. ARBITRI: Puecher, Saltalippi, Russo.

Durata set: 34′, 21′, 24′, 29′; tot: 108′.

MVP: Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2.727

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza

Tre punti che fanno classifica e corroborano le convinzioni di una Valsa Group Modena e di contro creano ulteriori preoccupazioni nel clan della Vero Volley Monza la cui cifra tecnica va corroborata per non dover soffrire come nella scorsa stagione.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Zimmermann al palleggio, Pádár opposto, Marttila-Atanasov martelli, Beretta-Mosca centrali con Scanferla libero. Avvio equilibrato e combattuto, Buchegger a segno e 13-13 dopo i primi cambi. Modena passa avanti, Anzani non sbaglia e 19-16. La formazione di Alberto Giuliani continua a spingere e porta a casa il primo set, pallonetto vincente di Mati per il 25-19 e 1-0. Modena comincia forte anche nel secondo parziale, ace di Tizi-Oualou e 7-5. I gialloblù non mollano di un centimetro e lottano su ogni pallone con grande grinta e determinazione, Davyskiba super protagonista con tre ace consecutivi e 23-15 con i padroni di casa in controllo. L’attacco di Buchegger chiude un set senza discussione, 25-17 e 2-0. Nel terzo parziale Monza prova a reagire al doppio svantaggio, ace di Atanasov e 11-15. Gli ospiti si mantengono avanti, battuta vincente di Larizza e 15-20 con timeout Giuliani. Modena risponde colpo su colpo e rientra in partita, ace di Ikhbayri per il 22-22 e parità ristabilita. Nel finale si lotta punto a punto, sono i gialloblù ad avere la meglio e a conquistare l’intera posta in palio: 26-24 e 3-0. Modena si gode la prima vittoria in campionato e tornerà subito in campo mercoledì sera (ore 20.30) a Piacenza per il primo turno infrasettimanale della stagione.

I protagonisti-

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Il terzo set di oggi è stato in parte come quello di Milano, ma siamo stati bravi a reagire e rimontare, siamo contenti di come abbiamo giocato questa prima gara in casa, ci tenevamo a fare bene davanti al nostro pubblico. In battuta oggi abbiamo sbagliato meno rispetto alla prima giornata, ci abbiamo lavorato molto in questi giorni e sappiamo che questa può essere un’arma importante a nostro favore ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Ci aspettavamo questo tipo di partita, sapevamo che i nostri avversari basano tantissimo il gioco sulla pressione al servizio. A Milano, nella prima giornata di campionato, hanno fatto più fatica, oggi invece sono stati più costanti. Noi siamo stati bravi nel terzo set a crederci, abbiamo avuto anche del coraggio. La loro battuta, però, nel finale è stato micidiale per noi. In questo fondamentale abbiamo faticato un po'. Ma battendo così, contro Modena faticheranno in molti ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19, 25-17, 26-24) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 17, Mati 6, Buchegger 20, Porro 8, Sanguinetti 1, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 3, Bento 0, Ikhbayri 3, Giraudo 0. N.E. Tauletta. All. Giuliani.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Marttila 9, Beretta 6, Padar 11, Atanasov 11, Mosca 4, Pisoni (L), Velichkov 0, Frascio 1, Scanferla (L), Larizza 1. N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

ARBITRI: Zavater, Verrascina, Pernpruner.

Durata set: 23′, 25′, 30′; tot: 78′.

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2.862

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova

5.000 tifosi hanno fatto da cornice al Pala Barton Energy di Pian di Massiano alla sfida, già di altissimo livello fra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, posticipo del 2° turno di Regular Season.

L’attesa non è stata delusa perché la partita è stata di altissimo livello con gli ospiti capaci di rimontare due volte prima di arrendersi al tie break 3-2 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11).

I Block Devils si fanno apprezzare in attacco e a muro. Giannelli manda cinque compagni in doppia cifra, a partire da Ben Tara (19), Loser (15), Semeniuk (13), votato MVP per le sue giocate nei momenti topici, Russo (11) e Ishikawa (10). La Lube viene applaudita soprattutto per i 10 ace, un servizio sempre insidioso e la capacità di ricucire gli strappi nelle situazioni di difficoltà. Oltre al top scorer Nikolov (21), si segnalano Bottolo (13) e Poriya (12 punti), entrato in corsa e fondamentale nelle fasi di rimonta. Prima della partita è stato consegnato il premio della Lega Volley alla tifoseria di casa come pubblico più corretto d’Italia pochi minuti prima del fischio d’inizio e omaggio per i cinque campioni del mondo in campo.

Padroni di casa disposti con Giannelli in cabina di regia e Ben Tara finalizzatore, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Loser e Russo al centro, Colaci libero.

Cucinieri in campo con Boninfante al palleggio, pronto a servire i tre schiacciatori, Bottolo, Loeppky e Nikolov, i centrali D’heer e Gargiulo. Nel ruolo di libero capitano Balaso che ha festeggiato nell’occasione la sua gara numero 300 nelle stagioni regolari.

Avvio punto a punto, ma l’ace di Giannelli e il mani out di Loser propiziano il primo strappo (11-8), che aumenta a muro (14-10). La Lube accusa il colpo ed entra in un loop negativo ritrovandosi sotto 22-12. La Sir sbaglia poco o niente e chiude con un 25-15 grazie ai 7 punti di Russo e a una buona prova corale al servizio e a muro. Nikolov (4 punti) ci prova, ma non basta (25-15).

Anche nel secondo set è la Sir ad accelerare (11-8). Medei anticipa l’ingresso di Poriya per Loeppky, dopo aver già concesso una vetrina all’iraniano nel primo parziale. La Lube reagisce e impatta sull’ace di Bottolo (12-12). I cucinieri vanno sul +2 con l’ace di Poriya (14-16), uomo del set con 3 su 3 in attacco, un ace e un muro. L’allungo è con Bottolo in attacco (16-19). Civitanova regge e l’errore del nuovo entrato Dzavoronok rimette la gara in parità (22-25).

Nel terzo parziale resta in campo Poriya, mentre nella Sir c’è Ishikawa. La Sir parte con slancio e dilaga con il primo tempo di Russo (13-9). I biancorossi calano in precisione (16-11). Servono 2 ex di Nikolov e un errore di Ishikawa per tornare nel set (16-15). I Block Devils riprendono la marcia con Russo (19-16). Nel finale i marchigiani sono traditi da qualche errore di troppo (25-20).

Nel quarto set la Sir continua a macinare punti (11-7). Medei rimodella la Lube con l’innesto dell’opposto di ruolo Kukartsev e con un una formazione molto giovane grazie alla presenza di Tenorio e dell’emergente Duflos-Rossi. Distanze dimezzate (15-13) e Lube in partita. Civitanova torna a tre schiacciatori. Si va sulle montagne russe (19-15) con Nikolov e Boninfante che tengono a galla la Lube fino al muro del pari siglato dal bulgaro (19-19 con 6 punti personali) e l’ace di Poriya (19-20). L’ace di Tenorio vale il +2 (21-23). Lo sbaglio di Giannelli porta le squadre al tie break (23-25).

Il tie break è giocato sul filo della tensione. Al cambio campo la Lube è avanti dopo l’attacco out di Semeniuk (6-8). La mano calda di Ben Tara ristabilisce la parità (9-9), le battute potenti di Semeniuk e altrettante chiusure in pipe del polacco firmano il break (11-9). Fatale nel rush conclusivo la conclusione out di Boninfante (14-11). Il nuovo entrato Dzavoronok forza al servizio sorprendendo la Lube e Giannelli chiude con un attacco diretto (15-11).

I protagonisti-

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « E' stata una partita bellissima da giocare, sono molto contento perchè dopo una stagione estiva molto complicata, molto lunga e molto impegnativa, essere qui a giocare queste partite a questo livello, con questa intensità, questa difficoltà anche fisica è difficile. C'è ancora tanto da lavorare, però penso che già oggi l'attitudine, la mentalità l'abbiamo portata in campo: quello che volevamo fare e quello che ci eravamo detti. Abbiamo giocato contro una squadra che ha dimostrato che anche quest'anno sarà veramente impegnativa da affrontare. Hanno giocatori formidabili e con loro è sempre tosta. Ora analizziamo questa partita per crescere ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Dal punto di vista agonistico la squadra è stata molto brava, perché non è affatto semplice venire a Perugia e arrivare a giocare cinque set, oltretutto compiendo una bella rimonta nel quarto, che sembrava compromesso. I ragazzi sono stati combattivi. Peccato per le ingenuità commesse nel tie break, ma teniamo conto che l’età media della rosa è molto bassa, e gli errori che si sono visti stasera andando avanti non li commetteremo più ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 6, Plotnytskyi 4, Loser 14, Ben Tara 19, Semeniuk 13, Russo 11, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Solé 1, Colaci (L), Ishikawa 9. N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 6, Bottolo 13, Gargiulo 6, Loeppky 2, Nikolov 21, D’Heer 3, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 13, Kukartsev 0, Duflos-Rossi 1, Tenorio 2. N.E. Podrascanin. All. Medei.

ARBITRI: Cerra, Zanussi.

Durata set: 26′, 28′, 26′, 31′, 20′; tot: 131′.

MVP: Kamil Semeniuk (Perugia)

Spettatori: 4929

I RISULTATI-

Itas Trentino-Sonepar Padova 3-0 (25-21, 25-21, 28-26)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Cisterna Volley 3-0 (25-19, 25-18, 25-19)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-1 (28-26, 14-25, 25-17, 25-18)

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-17, 26-24)

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11)

Yuasa Battery Grottazzolina-Rana Verona 0-3 (21-25, 17-25, 20-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 6, Rana Verona 6, Sir Susa Scai Perugia 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Valsa Group Modena 4, Cucine Lube Civitanova 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, Vero Volley Monza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0, Cisterna Volley 0

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledí 29 ottobre 2025 ore 20.30

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina (Diretta VBTV)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena (Diretta DAZN e VBTV)

Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova (Diretta DAZN e VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino (Diretta Rai Sport e VBTV)

Vero Volley Monza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo (Diretta VBTV)

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20.30

Rana Verona – Allianz Milano (Diretta Rai Sport e VBTV)