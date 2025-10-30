Civitanova vince il big match con Trento, Perugia in vetta da sola

ROMA- Nel turno infrasettimanale , valevole per la terza giornata di Superlega, da circoletto rosso la prestazione della Cucine Lube Civitanova che ha imposto ai Campioni d'Italia dell' Itas Trentino il primo dispiacere della stagione. Il remake della Finale Scudetto 2024/25 se lo aggiudicano i cucinieri per 3-1, grazie alla prestazione di Aleksandar Nikolov (29 punti ed MVP della serata). Successo importante anche per Sir Susa Scai Perugia che, in virtù della vittoria per 3-0 su Sonepar Padova balza momentaneamente in cima alla classifica con 8 punti totali. Festeggia Vero Volley Monza: in casa, arriva un importante successo in quattro set contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con Martin Atanasov MVP del match. Il derby emiliano tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena (occasione anche per Paolo e Luca Porro di confrontarsi l’uno contro l’altro) sorride ai gialloblù, che al PalaBancaSport escono con un prezioso successo per 3 a 1: 30 punti in due per Alessandro Bovolenta ed Efe Mandiraci. Infine, muove la classifica Cisterna Volley: i pontini, al termine di una gara emozionante contro Yuasa Battery Grottazzolina, hanno il merito di fare loro la vittoria al tie-break. Il turno si concluderà daavanti alle telecamere di Rai Sport con la sfida d'alta quota tra Rana Verona e Allianz Milano.

TUTTE LE SFIDE-

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina

Grande vittoria, al termine di una grande partita: bella, emozionante, giocata con intensità da entrambe le squadre. Il Cisterna ha tirato fuori il carattere nei momenti decisivi del match, ritrovando la battuta, che tanto era mancata contro Trento e Cuneo. Cisterna ha meritato il successo.

La prima vittoria stagionale permette alla squadra di Morato di muovere la classifica, abbandonando l’ultima posizione dove ora c’è da solo proprio il Grottazzolina. Tutti bravi, giocatori e staff, nessuno escluso. Nota di merito per Tommaso Guzzo: 25 punti e MVP della partita.

Cisterna inizia con Fanizza in cabina di regia, centrali Mazzone e Plak, Guzzo è l’opposto, Lanza e Bayram gli schiacciatori, Currie il libero. Grottazzolina risponde con Falaschi al palleggio, centrali Stankovic e Petkov, Golzadeh è l’opposto, Magalini e Tatarov gli schiacciatori, libero Marchisio.

La scelta di Morato, di puntare su Guzzo dall’inizio, è quella giusta: l’opposto mette a segno il primo punto del match, Plak forza in battuta e fa 2-0. Il vantaggio sale a + 3 (5-2) con l’ace di Bayram. Grottazzolina non molla di un centimetro e resta in partita, sfrutta un paio di errori in battuta di Cisterna e trova la parità (8-8). Tutto da rifare: Guzzo firma il 9-8, la battuta di Plak riporta Cisterna a + 3 (11-8), il massimo vantaggio i padroni di casa lo raggiungono sul 18-14. Anche stavolta Grottazzolina resta aggrappata alla gara e torna a -1 (21-20). Sul 23-22 prima Bayram abbatte il muro ospite, poi Guzzo mette la palla a terra: finisce 25-22.

Nel secondo set cambia lo spartito della partita, a condurre è Grottazzolina: i marchigiani restano sempre avanti e vanno in fuga, allungando a +5 (10-15). Un gap che Cisterna riesce quasi a colmare riportandosi a -1 (17-18), ma la rimonta non si completa: Grottazzolina si rimette in moto e fa un set pari (22-25).

La sfida si accende. Nel terzo set Cisterna parte bene e conduce, tenta la fuga e si porta a + 4 (11-7); Grottazolina è lì, tiene, resta nel set e pareggia: si gioca punto a punto fino al 18 pari. Poi Guzzo (schiacciata), Bayram (ace) e Mazzone (muro) firmano il break decisivo (21-18), al resto ci pensano Lanza e Plak, Cisterna chiude 25-21.

Nel quarto set il primo break lo mette a segno Grottazzolina che resta sempre avanti, la squadra marchigiana si porta a +4 (14-18), mantiene il vantaggio e arriva a guadagnarsi quattro set point, Cisterna annulla solo il primo: finisce 22-25, si va al tie-break.

Nel quinto set parte meglio Grottazzolina: doppio vantaggio ospite, che diventa +3 (2-5). Cisterna tira fuori il carattere, e i suoi colpi migliori: Lanza e Bayram fanno la differenza, parziale di 4-0 e +1 (6-5). Grottazzolina è viva: 6-6. Cisterna si riporta avanti (+3), Grottazzolina resta lì: 13-13. Batte Grottazzolina, out (14-13). Match point Cisterna: batte Lanza (molto bene) e il punto che decide la sfida lo mette a segno Guzzo, a modo suo, di prepotenza (15-13).

I protagonisti-

Georgi Tatarov (Yuasa Battery Grottazzolina) « Non abbiamo giocato come potremmo, possiamo fare molto meglio in ricezione e al servizio, anche loro hanno sbagliato molto ma non ne abbiamo approfittato come avremmo dovuto. Credo che Cisterna abbia giocato un pochino meglio ma che nessuna delle due squadre abbia espresso una grande pallavolo, ci prendiamo questo punto consapevoli che c'è tanto da lavorare e da migliorare, e che dobbiamo farlo in fretta, a partire da Padova ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-13) – CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Lanza 16, Plak 13, Guzzo 25, Bayram 8, Mazzone 12, Finauri (L), Currie (L), Barotto 1, Tarumi 0, Salsi 0, Muniz De Oliveira 2. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 1, Tatarov 12, Petkov 3, Golzadeh 21, Magalini 17, Stankovic 11, Cubito (L), Vecchi 0, Pellacani 0, Petkovic 0, Fedrizzi 0, Marchiani 0, Koprivica 0, Marchisio (L). N.E. All. Ortenzi.

ARBITRI: Goitre, Zavater.

Durata set: 26′, 33′, 30′, 33′, 21′; tot: 143′.

MVP: Tommaso Guzzo (Cisterna Volley)

Spettatori: 909

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena

Una super prestazione della Valsa Modena a Piacenza che vale alla squadra di Giuliani una pesante vittoria ed un secondo posto in classifica che è certamente il miglior viatico in vista dell’impegnativa stagione che attende gli emiliani. La battura è stata l’arma vincente di Travica e compagni che ha non pochi problemi ad una Gas Sales Bluenergy, che perso il primo set sul filo di lana, e il secondo in maniera più marcata, hanno vinto il terzo parziale riaprendo una partita che sembrava già indirizzata, prima di arrendersi in volata nell’infuocato quarto parziale.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Gutierrez-Mandiraci martelli, Simon-Comparoni centrali con Pace libero. L’inizio è tutto marcato biancorosso con Paolo Porro che trova bene i suoi avanti, 8-5. Torna sotto Modena che prima pareggia e poi mette la freccia coi muri di Sanguinetti. A fine set è ancora la Valsa Group a piazzare il break, 21-23. Pardo Mati mette giù il primo tempo del 23-25, Modena è avanti 0-1. Nel secondo parziale sono ancora i gialloblù a partire forte, 9-11. Vola sul 12-18 la Valsa Group con una prova di forza anche al servizio e muro. Modena chiude 17-25 il set ed è 0-2. Nel terzo parziale sono i gialli a menare le danze con un muro/difesa implacabile, 8-10. Resta avanti Modena, che col muro di Pardo va sul 14-16. Alza i giri del motore Piacenza, che finisce in crescendo e chiude il set 25-23, è 1-2. Nel quarto parziale Modena va sul 7-10 con Buchegger trascinatore. Entra Bento per Davyskiba, la Valsa Group piazza il break, 16-20 e poi chiude il set 23-25 e 1-3 il match.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenstore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo quando non dovevamo sbagliare, Modena ha fatto una grande gara in battuta ma sapevamo che lì avremmo potuto soffrire e così è stato. Peccato per un paio di palloni caduti nel nostro campo nel primo set per nostre incomprensioni ma ci sta, siamo una squadra giovane che deve crescere ma ho visto anche tante cose positive. Dobbiamo certamente imparare a soffrire di più quando andiamo in difficoltà tecnicamente ».

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Siamo una squadra solida e con tanta carica, dalla partita di Milano abbiamo imparato sicuramente qualcosa e abbiamo chiuso il match al momento giusto nel quarto set quando loro avevano preso nuovamente fiducia. Ci godiamo la vittoria, poi testa al match con Perugia in un PalaPanini che ci auguriamo di vedere bello pieno ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 23-25) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Travica 2, Mandiraci 15, Comparoni 3, Bovolenta 15, Gutierrez 5, Simon 11, Loreti (L), Leon 1, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 3, Seddik 4. N.E. Porro, De Santis. All. Boninfante.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 11, Mati 12, Buchegger 15, Porro 11, Sanguinetti 12, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Bento 1, Ikhbayri 1, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Anzani. All. Giuliani. ARBITRI: Simbari, Carcione.

Durata set: 29′, 25′, 31′, 31′; tot: 116′.

MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1900

Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova

Nel secondo match consecutivo tra le mura amiche dell’impianto di Perugia la Sir Susa Scai archivia il match con Padova in 3 set, spinta dal servizio di fuoco di Oleh Plotnytskyi, devastante dai nove metri con 10 ace di cui 5 nel solo primo set. Lo schiacciatore di casa bianconera si prende l’MVP con plebiscito popolare, con 19 punti e 3 muri complessivi.

Coach Lorenzetti tiene a riposo Massimo Colaci e schiera Gaggini dal primo minuto a difendere la seconda linea dei Block Devils, che amministrano la partita tenendo il margine sempre spotto controllo, specie nei primi due set, vinti con ampio scarto (25-15, 25-16). Sul finale Padova aggancia il pari, pronta a riaprire i conti, ma i padroni di casa trovano il guizzo finale per chiuderla in 3 set e portarsi a casa l’intera posta in palio in un’ora e 17 minuti di gioco.

L’attacco di Solè apre il match. Muro di Loser su Polo, attacco di Ishikawa e servizio vincente di capitan Giannelli e Perugia scava subito il solco in avvio. Muro di Plotnytskyi e di Loser e la Sir allunga in scioltezza a +6, con il maniout di Plotnytskyi che segna 13-7. Lo schiacciatore ucraino di casa bianconera piazza il servizio vincente che costringe coach Cuttini a chiamare il time out. Altri tre ace consecutivi per il numero 17 bianconero ed è show sul taraflex di Perugia. Zoppellari arma Stefani che va a segno, ma il gap è ormai incolmabile: Ishikawa prima e ben Tara poi traghettano i Block Devils verso il finale del set. Dopo due set point annullati chiude lo schiacciatore giapponese in pipe. 25-15.

Il secondo set si apre in equilibrio; l’ex schiacciatore bianconero Tim Held infila l’attacco tra le mani del muro, Solè conquista il maniout, muro di Truocchio su Ishikawa e si va avanti punto a punto. Break Perugia con la diagonale di Ben Tara e muro di Plotnytskyi su Alberto Polo. Padova si riporta a contatto con l’attacco di Gardini, la Sir risponde con il primo tempo di Loser e amministra il vantaggio e con due attacchi out dei veneti vola a +5 (18-13). Il muro di capitan Giannelli su Masulovic incrementa il vantaggio dei padroni di casa che avanzano 20-14. Ben Tara lungo la parallela consolida. La Sir arriva in velocità al set point e chiude Loser con un muro sull’attacco di Masulovic. 25-16

Scambi lunghi in avvio della terza frazione. Ben Tara chiude lo scambio del 3-2 dopo una bella difesa di Marco Gaggini. È ancora Plotnytskyi show dai nove metri: due ace consecutivi (sono 7 da inizio match di cui 5 nel solo primo set). Il primo tempo di Solè vale il breakpoint bianconero. Plotnytskyi consolida con due diagonali fulminee. Padova torna a contatto con la pipe di Tim Held, ma i padroni di casa amministrano il gioco e restano avanti determinati a chiudere il match. Entra l’ex Crosato, Solè chiude in primo tempo il 17-12. Giannelli arma Ishikawa che va a segno prima lungo la parallela, poi in diagonale (19-15). Nella fase più calda del set Padova si riavvicina ai padroni di casa, facendo leva soprattutto sui suoi centrali e aggancia sul 21-21. Attacco di Cvanciger e attacco out di Polo. È Plotnytskyi a portare i suoi al match point: la chiude lui. Direttamente dai nove metri.

I protagonisti-

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)- « La battuta questa sera è andata bene, da un po' che non la riuscivo a trovare, ma ho lavorato su questo e mi sembra che un po' le cose stanno funzionando. Devo ancora trovare la continuità, oggi ce l'avevo, ma devo ancora lavorare su questo. In questa partita abbiamo amministrato bene perchè abbiamo giocato i primi due set molto bene; poi lo sappiamo che Padova gioca fino alla fine e siamo stati pronti per questo. Noi abbiamo commesso qualche errore di tecnica e loro sono stati bravi ad approfittarne e sono arivati al pari sul finale del terzo set. Bene che in quel caso siamo riusciti a reagire e chiudere 3-0 ».

Alessandro Toscani (Sonepar Padova)- « È stata una gara molto complicata fin dall’inizio. Perugia ci ha messo in difficoltà al servizio e ci ha messo sotto già dal primo set. Abbiamo provato a restare in partita, ma i turni in battuta di Plotnytskyi hanno fatto la differenza e ci hanno costretto spesso a rincorrere. Quando loro prendono vantaggio diventa difficile recuperarli. L’importante, però, è che abbiamo continuato a provarci, sia nel secondo che nel terzo set, restando sempre con la giusta mentalità fino alla fine ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA - SONEPAR PADOVA 3-0 (25-15 25-16 25-21) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Cvanciger 1, Giannelli 4, Loser 10, Ben Tara 7, Solé 6, Ishikawa 6, Plotnytskyi 19, Gaggini (L), Crosato 0. Non entrati: Argilagos, Dzavoronok, Colaci (L), Semeniuk, Russo

SONEPAR PADOVA: Gardini 17, Zoppellari 0, Stefani 3, Polo 2, Toscani (L), Todorovic 0, Orioli 1, Truocchio 5, Masulovic 1, Held 8. Non entrati: Diez (L), Nachev, Bergamasco, Mc Raven

ARBITRI: Luciani, Caretti

Durata: 23' 24' 30'; Tot: 77′

MVP: Oleh Plotnytskyi (Perugia)

Spettatori: 3191

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Il big match del terzo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2025/26 è della Cucine Lube Civitanova, vittoriosa questa sera per 3-1 sull’Itas Trentino. Ai Campioni d’Italia non è riuscita l’impresa, già messa a segno cinque mesi e mezzo orsono in occasione di gara 4 di Finale Play Off Scudetto; in quella circostanza i gialloblù vinsero al tie break cucendosi addosso il tricolore, mentre stasera hanno dovuto fare i conti con la prima battuta d’arresto stagionale al termine di una prestazione comunque generosa in cui è mancato davvero poco per protrarre la contesa sino al quinto set.

Come si era immaginato alla vigilia, i padroni di casa hanno puntato forte su servizio e attacco di palla alta per provare ad incanalare la partita sui binari desiderati. Nei primi due set l’Itas Trentino ha vacillato spesso per via di questi due fondamentali avversari ma ha sempre trovato il modo di giocarsi le proprie carte sino all’ultimo, perdendo solo allo sprint (doppio 23-25). Registrata la ricezione, anche grazie all’innesto del baby Giani, ed aumentata a sua volta l’efficacia a rete ed in battuta, la squadra di Mendez è stata in grado di giocare una seconda metà di match decisamente più efficace, vincendo col vento in poppa il terzo periodo, trascinata da un grande Michieletto (22 punti con il 63%, due muri e tre ace), e poi lottando sino all’ultimo anche nel successivo set, deciso nel rush finale dai muri dell’ex D’Heer e dall’acuto di Nikolov, mvp del match con 29 palloni vincenti, il 59%, un block e quattro battute vincenti, fra cui quello finale.

I protagonisti-

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Sono contento della vittoria, in casa finora ci siamo comportati abbastanza bene. A mio giudizio avremmo potuto anche vincerla 3-0, perché dall’altra parte della rete Trento non si stava esprimendo su quelli che sono i suoi livelli standard. Non siamo stati bravi ad approfittarne fino in fondo, ma è andata bene lo stesso, merito soprattutto della nostra battuta. Secondo me è stato questo a fare la differenza in nostro favore ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « La Cucine Lube ha giocato una bella partita, specialmente in battuta e nei momenti decisivi di ogni set vinto: tutto ciò ha sicuramente determinato il risultato finale- Dal canto nostro, dopo due parziali difficili, nel terzo abbiamo iniziato ad esprimerci meglio. Ci sono tante cose da rivedere e su cui dobbiamo lavorare per raggiungere il livello che possiamo esprimere in questa stagione ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - ITAS TRENTINO 3-1 (25-23 25-23 22-25 25-22) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D'Heer 7, Gargiulo 6, Loeppky 14, Orduna 0, Balaso (L), Boninfante 1, Hossein Khanzadeh 1, Nikolov 29, Kukartsev 1, Bottolo 12, Duflos-Rossi 0. Non entrati: Bisotto (L), Podrascanin, Tenorio

ITAS TRENTINO: Michieletto 22, Sbertoli 1, Ramon 8, Garcia Fernandez 0, Faure 14, Giani 2, Laurenzano (L), Bartha 1, Resende Gualberto 4, Acquarone 0, Torwie 8. Non entrati: Bristot, Pesaresi (L), Sandu

ARBITRI: Giardini, Brancati

Durata: 29' 29' 33' 28'; Tot: 119′

MVP: Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.289



Vero Volley Monza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

La Vero Volley Monza conquista la prima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata. Davanti al pubblico amico dell’Opiquad Arena, i brianzoli battono 3-1 (22-25; 25-20; 25-22; 27-25) la MA Acqua S. Bernardo Cuneo in un match dalla notevole importanza. Tre punti d’oro per la squadra di coach Massimo Eccheli, che inizia a muovere la classifica dopo le sconfitte con Perugia e Modena. Il successo ottenuto non è l’unico motivo per sorridere tra le fila brianzole, considerata l’ulteriore nota lieta data dal recupero dall’infortunio dello schiacciatore Erik Rohrs, entrato per qualche scampolo di partita in attesa di ritrovare la miglior condizione. Contro Cuneo la Vero Volley è uscita alla distanza e, dopo un primo set giocato sottotono, ha rimontato lo svantaggio e portato a casa l’intera posta in palio, trascinata dallo schiacciatore Martin Atanasov. Il bulgaro, mvp del match, è anche il miglior realizzatore con 20 punti e il 56% di positività in attacco. Alla MA Acqua S. Bernardo Cuneo non sono bastati i 19 palloni messi a terra dall’opposto Feral. Archiviata questa gara, per Monza è già tempo di pensare alla prossima sfida: domenica 2 novembre



La Vero Volley propone la diagonale Zimmermann-Padar, Marttila e Atanasov schiacciatori, Beretta e Mosca al centro, Scanferla libero. Risponde Cuneo con Baranowicz in regia e Feral opposto, Zaytsev e Sedlacek in banda, Codarin e Stefanovic al centro, Cavaccini libero.

In campo regna grande equilibrio sin dalle prime battute del match. Le due squadre si equivalgono e nessuna riesce a prendere il sopravvento sull’altra. A metà parziale, quando coach Eccheli chiama il time-out dopo un errore in attacco di Marttila, il tabellone segna 15-16. Una pipe out dello stesso Marttila regala il break ai piemontesi (17-19). Lo schiacciatore finlandese viene richiamato in panchina per fare spazio al giovane Velichkov, ma Cuneo trova il +3 (18-21). La nuova sospensione del gioco richiesta dal tecnico dei brianzoli dà una scossa alla Vero Volley, che si riavvicina (20-21) ma non riesce a completare la rimonta, nonostante l’ingresso nel finale di Rohrs (22-24) al posto di Zimmermann per alzare il muro. Il set va alla Ma Acqua S. Bernardo, vittoriosa 22-25.

Il tecnico della Vero Volley, Massimo Eccheli nel secondo parziale conferma Velichkov per Marttila. Ed è proprio un ace del diciottenne bulgaro che vale il break della formazione di casa (14-12). La squadra si carica e prova l’allungo (16-13) che costringe coach Matteo Battocchio a chiamare un time-out. Al rientro Monza è brava a tenere a distanza gli avversari: con la pipe di Atanasov prima tocca quota 20 (20-17) e, al termine di una spettacolare azione, chiude il punto del 23-19. Così il finale sorride alla Vero Volley (25-20).

La MA Acqua S. Bernardo nel terzo set ha una reazione d’orgoglio che le permette di allungare sin dalle prime fasi della terza frazione. Il muro granitico di Velichkov, però, vale la nuova parità (9-9). Atanasov risolve un’azione complicata (14-12) e Padar sotto rete sfrutta una ricezione imprecisa degli ospiti sulla battuta flottante di Zimmermann (15-12). I brianzoli, ora, viaggiano a briglie sciolte verso la conquista del set e per Cuneo non c’è modo di riavvicinare nel punteggio capitan Beretta e compagni. Padar martella al servizio e trova il 21-15 che è, di fatto, una sentenza sul parziale. Nemmeno gli ultimi tentativi di rimonta piemontese vanno in porto. Marttila, rientrato nel frattempo in campo, mette a segno l’ace del 24-18, Cuneo annulla il set point ma il distacco è troppo ampio per sperare nell’impossibile (25-22).

La Vero Volley è galvanizzata e vuole chiudere a tutti i costi la pratica. Sul 10-8 del quarto set coach Battocchio capisce che è un momento delicato e ricorre a un time-out per arrestare il momento positivo dei padroni di casa. Le due squadre si equivalgono, vanno avanti a braccetto per buona parte della frazione di gioco (20-21), poi l’errore in attacco di Velichkov vale il +2 Cuneo (20-22). Eccheli chiama immediatamente a raccolta i suoi e alla ripresa Mosca mette a terra il primo tempo del 21-22. Il centrale di 209 centimetri detta legge sotto rete e un suo muro vale la nuova parità (23-23). Poi Zaytsev sbaglia l’attacco e regala il match point a Monza (24-23) che viene annullato dagli ospiti. L’azione del 25-24 è un concentrato di emozioni e caparbietà che strappa gli applausi di tutta l’Opiquad Arena. Il finale è da batticuore e premia Monza con il 27-25 che chiude i giochi.

I protagonisti-

Zhasmin Velichkov (Vero Volley Monza)- « Per noi una grande vittoria, sono molto felice del risultato e ringrazio anche i tifosi per il supporto. Spero, comunque, che nella prossima partita riusciremo a giocare anche meglio perché abbiamo i mezzi per farlo. Siamo un gruppo fantastico ».

Aleksandar Stefanovic (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Abbiamo iniziato bene la partita, portandoci in vantaggio per 1-0. Nel secondo set abbiamo perso il ritmo e l'avversario ne ha approfittato. Nel quarto set avevamo tutto in mano, ma non siamo riusciti a portare la partita al quinto set e a conquistare almeno un punto. Ora ci concentreremo sulla prossima partita casalinga di sabato e punteremo a tornare alla vittoria ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (22-25, 25-20, 25-22, 27-25) – VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Atanasov 20, Beretta 3, Padar 12, Marttila 4, Mosca 7, Pisoni (L), Velichkov 10, Frascio 0, Rohrs 0, Scanferla (L), Larizza 0. N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 0, Zaytsev 8, Codarin 8, Feral 19, Sedlacek 16, Stefanovic 7, Sala (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 1, Cattaneo 2. N.E. Copelli, Giraudo, Colasanti. All. Battocchio.

ARBITRI: Piana, Pozzato.

Durata set: 26′, 26′, 26′, 32′; tot: 110′.

MVP: Martin Atanasov (Vero Volley Monza )

Spettatori: 1711

I RISULTATI-

Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-22)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 23-25)

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-13)

Vero Volley Monza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1 (22-25, 25-20, 25-22, 27-25)

Rana Verona – Allianz Milano Si gioca giovedì 30 ottobre 2025, ore 20.30



LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 8, Valsa Group Modena 7, Cucine Lube Civitanova 7, Rana Verona 6, Itas Trentino 6, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Allianz Milano 2, Cisterna Volley 2, Sonepar Padova 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Un incontro in meno: Rana Verona, Allianz Milano

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 1 novembre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gas Sales Bluenergy Piacenza (Diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina (Diretta VBTV)

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Sport e VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley (Diretta VBTV)

Domenica 2 novembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Itas Trentino (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 2 novembre 2025, ore 19.30

Allianz Milano – Vero Volley Monza (Diretta DAZN e VBTV)