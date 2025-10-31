Verona-Trento big match della quarta giornata

ROMA - Dopo lo spettacolo della 3a giornata di campionato , il weekend di Ognissanti promette i fuochi d’artificio in SuperLega Credem Banca con il 4° turno della Regular Season. Il calendario prevede un match al sabato e cinque incontri da non perdere, distribuiti nel pomeriggio di domenica. A mettere pepe al campionato dopo i primi tre turni è senza dubbio la prima storica leadership solitaria di Rana Verona nella massima serie, grazie a una marcia fin qui a punteggio pieno. A tallonare gli scaligeri c’è Perugia con un solo punto di ritardo, mentre la terza posizione è condivisa da Civitanova e Modena con 7 punti. Ai piedi del podio c’è l’ex capolista Trento a quota 6. La due giorni di gare si apre sabato 1° novembre 2025, alle 18.00, con la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo che ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza con diretta Rai Sport, la cui telecronaca sarà affidata per la prima volta ad Edi Dembinski, accompagnato al commento da Andrea Lucchetta. Punti preziosi in palio domenica 2 novembre 2025, alle 17.00, sul campo della Kioene Arena per Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina. Alle 18.00, in simultanea, Valsa Group Modena riceve la Sir Susa Scai Perugia con diretta Rai Sport (al commento la rodata coppia Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, il match sarà raccontato anche su Rai Radio Uno grazie all’inviata Manuela Collazzo) per restare nei piani alti, mentre la Cucine Lube Civitanova attende la visita di Cisterna Volley, squadre vittoriose nell’infrasettimanale. Da segnare in agenda anche le due sfide serali con live streaming su DAZN: alle 19.00 la capolista Rana Verona ospita in un palazzetto sold-out i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino per il derby dell’Adige, un big match che prevederà l’inviata di DAZN Maria Pia Beltran al Pala AGSM AIM pronta per raccontare le emozioni del prepartita e colpi di scena del match con collegamenti durante i vari eventi della programmazione sportiva di DAZN; alle 19.30 è tempo di derby lombardo all’ombra della Madonnina. In campo l’Allianz Milano e il Vero Volley Monza.

TUTTE LE SFIDE-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Gas Sales Bluenergy Piacenza

In cerca di riscatto MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Gas Sales Bluenergy Piacenza, uscite a mani vuote dall’infrasettimanale. Fatali gli stop per 3-1 della neopromossa a Monza e degli emiliani in casa nel derby della via Emilia. Negli unici due precedenti, andati in scena in Serie A2 Credem Banca nella stagione 2018/19, il fattore campo ha dettato esiti netti. Ora le due squadre si contendono la posta in Piemonte con diretta Rai Sport: la telecronaca del match sarà affidata a Edi Dembinski, all’esordio in telecronaca in SuperLega e coadiuvato da Andrea Lucchetta. In classifica Cuneo ha già accumulato 4 punti, mettendosi alle spalle ben sei formazioni, tra cui Piacenza, che ha una lunghezza di ritardo sui rivali di giornata; la Gas Sales, dopo aver festeggiato il neopapà Gianluca Galassi, sfida due ex, Michele Baranowicz e Riccardo Copelli. Tanti record personali in cantiere: da una parte la centesima partita in Regular Season per Lorenzo Sala e Marco Sedlacek, dall’altra la centesima gara in carriera per Alessandro Bovolenta e Francesco Comparoni.

PRECEDENTI: 2 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21; Riccardo Copelli a Piacenza nel 2018/19, 2019/20

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sarà una gara tosta, molto complicata, sappiamo che Piacenza ha nelle corde la possibilità di metterci sotto in maniera decisa, come è già successo al torneo di Modena. Allo stesso tempo sappiamo che noi possiamo provare a dire la nostra, difenderci e cercare di sfruttare eventuali momenti di defiance loro. Infine, dovremo provare ad opporre un'organizzazione e un sistema di gioco nel nostro campo che ci permetta di uscire al meglio dalle situazioni complicate alle quali loro ci metteranno di fronte ».

Ramazan Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)-« A Cuneo ci aspetta sicuramente una partita non facile, per portare a casa dei punti dobbiamo giocare bene. Proveremo di dare e fare il meglio possibile, siamo solo all’inizio e siamo una squadra nuova e giovane, ci servirà un po' di tempo per migliorare in diverse cose. Dobbiamo fidarci l’uno dell’altro e credere sempre di più in quello che stiamo facendo. Veniamo da una gara con qualche passaggio a vuoto in momenti decisivi, a Cuneo dovremo tenere alto il livello di gioco fin dai primi scambi e limare al massimo ogni tipo di errore ».

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina

Il 4° incrocio tra Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina arriva dopo un mercoledì amaro. I patavini, capaci di battere i marchigiani due volte su tre, vengono dalla sconfitta netta sul campo dei Block Devils, mentre gli ospiti affrontano la seconda trasferta di fila dopo la maratona persa al tie-break a Cisterna. La compagine veneta ha immagazzinato 2 punti, frutto del successo all’esordio con Cuneo, mentre la Yuasa, pur avendo mosso la classifica, è ultima ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto un match. Alla Kioene Arena torna un plotone di ex: Marco Falaschi, Michele Fedrizzi, Lazar Koprivica e Dusan Petkovic. Record personali alla portata per vari atleti in campo: da una parte Mattia Orioli è al centesimo match in Regular Season e Davide Gardini vuole siglare i 9 attacchi vincenti che lo separano da quota 1.000 in carriera, dall’altra Manuele Marchiani è alla gara n. 400 in Regular Season.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Sonepar Padova)

EX: Marco Falaschi a Padova nel 2023/24, 2024/25; Michele Fedrizzi a Padova nel 2016/17; Lazar Koprivica a Padova nel 2017/18; Dusan Petkovic a Padova nel 2022/23

Alessandro Toscani (Sonepar Padova)- « Domenica ci attende una partita molto importante in casa contro Grottazzolina. Dobbiamo fare bene, perché è fondamentale proseguire con il nostro percorso di crescita. Sarà una gara in cui dovremo cercare di conquistare punti. Noi daremo il massimo per provare a vincere e portare a casa il risultato ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « La partita di Padova sarà difficile, come tutte le gare in trasferta e come quelle in SuperLega. Padova è una squadra che gioca una pallavolo, soprattutto in casa, molto aggressiva con la battuta. Hanno cambiato qualcosa, ma lo zoccolo duro è rimasto quello dello scorso anno. Noi però in questo momento dobbiamo sicuramente concentrarci sul nostro campo, cercare di fare il massimo e di fare bene alcune cose che riguardano solo noi, e che non dipendono dall'avversario. Dobbiamo togliere gli errori di attenzione, che in qualche modo ci tolgono ritmo ed energia, dobbiamo alzare un po' di più la qualità ».

Valsa Group Modena - Sir Susa Scai Perugia

Confronto da piani alti al PalaPanini. Il faccia a faccia n. 55 tra Valsa Group Modena e Sir Susa Scai Perugia, con gli emiliani che si sono imposti in 20 occasioni e gli umbri vittoriosi per 34 volte, vede le due squadre vicinissime in classifica. I padroni di casa, attualmente a 7 punti, vogliono cavalcare l’onda emotiva derivata dopo il trionfo nel derby della via Emilia a Piacenza. La Sir, che finora ha lasciato per strada solo 1 punto, in casa contro Civitanova, viene dal 3-0 tra le mura amiche contro Padova e vuole mantenere l’imbattibilità stagionale, costruita con un gioco frizzante e un servizio efficace. Come quello di mercoledì, con un Oleh Plotnytskyi da record grazie ai suoi 10. Un ex per parte in campo: Simone Anzani e Yuki Ishikawa, quest’ultimo alla presenza n. 300 in Italia. Record di gare anche per Simone Giannelli, alla n. 400 in carriera. Tra i padroni di casa Vlad Davyskiba è a 3 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season e a 10 attacchi vincenti dai 1.500 in Italia. La sfida sarà raccontata in diretta anche su Rai Radio Uno grazie alla voce di Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 54 (20 successi Valsa Group Modena, 34 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)- « Siamo reduci da due grandi prestazioni e vittorie, abbiamo lavorato molto bene e quindi siamo contenti di come sta andando. La squadra è composta da 14 fratelli, c’è un bel gruppo. Perugia? E’ un match come tutti gli altri, dobbiamo pensare solo a giocare e a dare il massimo in un PalaPanini con tanta gente a tifarci. Giannelli? E’ uno dei migliori palleggiatori al mondo, sarebbe fantastico in futuro arrivare al suo livello e per me rappresenta un esempio da seguire ».

Yuki Ishikawa (Sir Susa Scai Perugia)- « Sarà sicuramente una partita dura e difficile, anche loro hanno buoni battitori e sarà importante la nostra ricezione. Stiamo lavorando bene ogni giorno su questo fondamentale quindi vediamo come andrà. Andiamo a giocare nel palazzetto di Modena che è da sempre un campo difficile, anche per la storia che loro hanno. Giocare ogni tre giorni è impegnativo, noi dobbiamo pensare prima di tutto a noi e al nostro gioco ».

Cucine Lube Civitanova - Cisterna Volley

Telecamere di DAZN per il sesto faccia a faccia tra due team dall’età anagrafica piuttosto bassa ma talentuosi, Cucine Lube Civitanova e Cisterna Volley dell’ex biancorosso Enrico Diamantini. Se i vicecampioni d’Italia hanno vinto tutti i precedenti concedendo al massimo 1 punto negli scontri diretti, ovvero nel match casalingo vinto al tie-break nel torneo 2023/24, tornano alla memoria sfide sudate e sgambetti rilevanti con i precedenti sodalizi pontini in epoca meno recente. Gli uomini di Giampaolo Medei sono andati a punti nei primi tre incontri, grazie alle vittorie piene interne nel derby e nel match con Trento, inframezzate dalla sconfitta al tie-break a Perugia. Dopo gli stop netti con Trento e a Cuneo, il team laziale si è rifatto al fotofinish con una prova d’orgoglio sul proprio campo contro Grottazzolina. Impresa valsa i primi 2 punti. Tra gli ospiti Daniele Mazzone è a -4 block dai 700 in carriera.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Enrico Diamantini a Lube nel 2010/11, 2012/13, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspettiamo una partita dura come tutte le sfide del campionato in corso. Affrontiamo una squadra giovane che viene da una vittoria al tie-break. Dobbiamo essere bravi a restare concentrati e a sapere riconoscere i vari momenti della partita, come è accaduto con Trento, per poi capitalizzare ogni occasione con la giusta cattiveria e garantirci il risultato voluto! ».

Rana Verona - Itas Trentino

Nemmeno il tempo di metabolizzare il 3-0 su Milano e la storica leadership solitaria, che la Rana Verona è chiamata al 50° derby dell’Adige. Dall’altra parte della rete arriva l’Itas Trentino di Marcelo Mendez. I gialloblù hanno avuto la meglio 36 volte contro le 13 affermazioni scaligere, ma all’antivigilia del confronto le gerarchie in classifica sono diverse. Fatto sta che coach Fabio Soli, guida dei dolomitici nel biennio di Champions League e Tricolore, adesso tiene le redini della neocapolista a punteggio pieno e vuole evitare che il suo Club, per la prima volta nella storia da solo in cima alla classifica, venga colto da vertigini. Ad agganciare la città dell’Arena al primo posto ci proverà Alessandro Michieletto, che nonostante i suoi 22 punti, mercoledì ha perso 3-1 a Civitanova scendendo a -3 dalla vetta. Tre gli ex in campo: da una parte Lorenzo Cortesia (MVP del posticipo di giovedì) e Aidan Zingel, dall’altra Nicola Pesaresi, che si è tuffato a Verona per un quinquennio. Trascorsi all’ombra dell’Arena anche per lo scoutman trentino Fabio Dalla Fina. Tra i padroni di casa Noumory Keita, ora a -28, insegue i 1.000 punti in Regular Season. Diretta DAZN per l’incontro, con l’inviata Maria Pia Beltran che, in diretta da Verona, racconterà a tifosi e appassionati emozioni e spettacolo di un derby dell’Adige che promette giocate di altissima qualità e colpi di scena, in un palazzetto sold-out.

PRECEDENTI: 49 (36 successi Itas Trentino, 13 successi Rana Verona)

EX: Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18; Nicola Pesaresi a Verona nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 - Allenatori: Fabio Soli a Trento nel 2023/24, 2024/25; Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ora mi concentro sui numeri e sul gioco che stiamo producendo, che hanno bisogno di tanto lavoro e di aumentare in qualità. Sulla gara con Trento, incontriamo una delle squadre meglio attrezzate del campionato insieme a Perugia, stanno vivendo l’assenza di Lavia, cruciale per il bilanciamento del loro gioco, ma lo hanno rimpiazzato bene con Ramon, un giocatore di qualità che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni e che va ad ampliare il potenziale d’attacco. Una squadra costruita per difendere il titolo: sarà un’ulteriore battaglia e una prova per capire chi siamo in questo momento e quanto distanti siamo dai top team. Abbiamo un gap importante da colmare, ma col lavoro vi avviciniamo ».

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Dopo Civitanova ci attende subito un altro grande match a cui arriviamo ancora più carichi perchè vogliamo immediatamente riprendere la nostra corsa in campionato. Riuscirci non sarà per semplice perchè Verona è una squadra sempre molto competitiva di fronte al proprio pubblico e durante l'ultima estate si è ulteriormente rinforzata. Sarà quindi una bellissima sfida in cui vogliamo provare a portare a casa il risultato ».

Allianz Milano - Vero Volley Monza

Le telecamere di DAZN hanno il compito di immortalare anche il derby lombardo n. 28 tra Allianz Milano e Vero Volley Monza. Al di là dello storico di 16 successi per la società meneghina e 11 vittorie per il consorzio brianzolo, la sfida che chiude il turno di Regular Season offre una chance importante a due squadre che occupano la parte bassa del tabellone, rispettivamente a 3 e 2 punti. Dopo la poderosa rimonta al tie-break con Modena al debutto, gli ambrosiani sono mancati all’appello a Piacenza e a Verona, seppur battagliando nei singoli set. Il team monzese, invece, dopo la doccia fredda casalinga con rimonta di Perugia e lo stop netto a Modena ha rialzato la testa con il 3-1 sulla matricola Cuneo e ha recuperato Erik Rohrs, eletto pallavolista dell’anno dalla Federazione tedesca. Quattro ex nei roster: da una parte Gabriele Di Martino e Fernando Kreling, infortunato in preseason, dall’altra Jacopo Larizza e Leandro Mosca. Francesco Recine è a 5 punti dai 1.500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 27 (16 successi Allianz Milano, 11 successi Vero Volley Monza)

EX: Gabriele Di Martino a Monza nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Fernando Kreling a Monza nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Jacopo Larizza a Milano nel 2024/25; Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22

Gabriele Di Martino (Allianz Milano)- « Sicuramente per me sarà una partita emozionante. Io a Monza sono stato tre anni e ho fatto delle belle esperienze. La carriera di un giocatore è però fatta di tappe, e ora sono fiero di difendere i colori di Allianz Milano. Sarà una bella battaglia come tutti i derby. Non dobbiamo cercare alibi: noi oggi siamo questi, dobbiamo vivere il momento e ricominciare dalle cose buone che abbiamo fatto nei primi due set contro Verona. Bisogna essere non solo determinati, ma anche più concreti nelle fasi finali dei parziali. Nelle prime tre partite ce la siamo sempre giocata con formazioni e giocatori di alto livello, ma abbiamo raccolto solo due punti: è ora di ricominciare a muovere la classifica ».

Jacopo Larizza (Vero Volley Monza)- « Sarà sicuramente una partita combattuta trattandosi di un derby. I nostri avversari arrivano da due sconfitte e vorranno rifarsi davanti al proprio pubblico. Noi dovremo entrare in campo convinti e aggressivi per portare a casa un nuovo risultato utile. Cosa significa per me questa gara essendo l'ex di turno? Quando giochi contro una ex squadra la motivazione aumenta ancora di più, diversi ragazzi del roster attuale di Milano erano miei compagni di squadra la scorsa stagione e sarà bello rivederli anche se dall'altra parte della rete. Ora però dobbiamo pensare a dare continuità di risultati dopo la vittoria con Cuneo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 1 novembre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Verrascina Antonella, Lot Dominga

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Cerra Alessandro, Brunelli Michele

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena - Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Cesare Stefano, Giardini Massimiliano

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Cisterna Volley Arbitri: Saltalippi Luca, Luciani Ubaldo

Domenica 2 novembre 2025, ore 19.00

Rana Verona - Itas Trentino Arbitri: Pozzato Andrea, Piana Rossella

Domenica 2 novembre 2025, ore 19.30

Allianz Milano - Vero Volley Monza Arbitri: Rossi Alessandro, Canessa Maurizio

LA CLASSIFICA-

Rana Verona 9, Sir Susa Scai Perugia 8, Valsa Group Modena 7, Cucine Lube Civitanova 7, Itas Trentino 6, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Allianz Milano 2, Cisterna Volley 2, Sonepar Padova 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.