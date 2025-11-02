Neanche Trento ferma Verona, scaligeri al comando a punteggio pieno

Nel match d’apertura della maratona domenicale del quarto turno di Regular Season sale in cattedra la Sonepar Padova tra le mura amiche infliggendo un 3-1 alla Yuasa Battery Grottazzolina, che lotta con un ispirato Golzadeh (23 punti), ma resta ultima a 1 punto e ancora in cerca del primo successo. Decisiva nell’economia della gara le prove di Orioli (21 punti), Masulovic (15) e Gardini (12). Vittoria al PalaPanini della Sir Susa Scai Perugia campione d’Europa, capace di espugnare in quattro set la tana di una Valsa Group Modena combattiva, ma piuttosto fallosa. La Cucine Lube Civitanova prolunga in quattro set la duratura imbattibilità interna nelle gare di Regular Season, ma trova di fronte un Cisterna Volley temerario e capace di rientrare in gara. Meno brillante del solito al servizio e poco lucida nel terzo parziale, la squadra di casa corre dei rischi, ma blinda i 3 punti. Il quarto turno consacra la Rana La vittoria dell’Allianz Milano per 3-1 contro il Vero Volley Monza chiude la due giorni di gare con i 35 punti di Reggers e un affollato Allianz Cloud in piedi per applaudire il beniamino di casa.

TUTTE LE SFIDE-

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina

La Sonepar conquista la seconda vittoria casalinga superando 3-1 la Yuasa Battery Grottazzolina al termine di una sfida intensa e combattuta, valida per la 4^ giornata di SuperLega. I bianconeri hanno mostrato solidità nei momenti decisivi e una buona gestione delle fasi più delicate del match. La formazione di coach Jacopo Cuttini ha imposto il proprio ritmo nei primi due parziali, ha accusato un passaggio a vuoto nel terzo set ma ha poi ritrovato lucidità e compattezza nel quarto, chiudendo la gara a proprio vantaggio. Per la sfida con la compagine marchigiana, i bianconeri sono scesi in campo con Truocchio, Todorovic, Orioli, Polo, Masulovic, Gardini, Diez (L). Mattia Orioli, MVP del match, il miglior realizzatore per i padroni di casa, totalizzando 21 punti personali (62% attacco), mentre per Grottazzolina si è distinto Amir Moham Golzadeh, che ha realizzato 23 punti (49% attacco).

Avvio convincente per la Sonepar Padova alla Kioene Arena, con i bianconeri che impongono da subito il proprio ritmo. Dopo il muro di Orioli che vale il 2-0 e la pipe dello stesso sul 5-3, la formazione di Cuttini mantiene il vantaggio. Gli ospiti provano a rientrare e trovano la parità sull’11-11 con Tatarov, ma la reazione patavina è immediata. I bianconeri piazzano un break importante: diagonale vincente di Orioli (14-11), ace di Gardini (15-11) e muro di Truocchio (16-11). La Sonepar resta saldamente avanti anche nella seconda metà del set, grazie alla murata di capitan Polo (18-13) e alla pipe di Orioli (20-16). Nel finale, Padova prova a chiudere i conti (23-18, ancora Orioli a segno), ma Grottazzolina riduce il margine fino al 23-22. A prevalere sono però i padroni di casa, che sigillano il parziale sul 25-22.

L’inizio del secondo parziale è caratterizzato da equilibrio, con le due formazioni che si fronteggiano punto su punto. Sul 3-3, Gardini mette a segno un attacco efficace, mentre poco dopo arriva il primo break firmato Sonepar Padova: due ace consecutivi di Masulovic valgono il 7-4. La Yuasa Battery Grottazzolina reagisce e, sul 9-9, ristabilisce la parità, trovando poi il sorpasso con Fedrizzi al servizio (10-13). I bianconeri non si lasciano intimorire e, grazie a un buon lavoro a muro, tornano sotto: Truocchio sigla il 14-14 e replica per il 16-15, riportando i padroni di casa avanti. Il parziale resta serrato, con Orioli protagonista a muro per il 18-17. Grottazzolina tenta un nuovo allungo (18-20), ma la formazione di coach Cuttini risponde, sorpassando sul 21-20. Nel finale, il muro di Masulovic consegna il 24-23, e la Sonepar Padova chiude il set sul 26-24, portandosi sul doppio vantaggio nel match.

Parte avanti la Sonepar nel terzo parziale, che si porta subito sul 3-0. Il lungolinea di Orioli vale il 4-2, seguito dal muro di Masulovic per il 5-2. La Yuasa Battery Grottazzolina reagisce e ribalta la situazione portandosi avanti 6-8, ma i bianconeri rispondono e, con l’attacco punto di Gardini, impattano sull’8-8. Nonostante il tentativo di rientro, la formazione marchigiana piazza un nuovo break (8-12) e mantiene il controllo del set, allungando fino al 9-14. I padroni di casa provano a restare in scia grazie al diagonale di Orioli (12-16) e al pallonetto di Tim Held (13-16), ma Grottazzolina continua a condurre (16-22). Nel finale, arrivano il muro di Zoppellari (19-23) e la diagonale di Orioli (20-24), ma non bastano a riaprire il parziale: Grottazzolina chiude 20-25 e accorcia le distanze nel conto set.

L’avvio del quarto parziale è nel segno dell’equilibrio, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Capitan Polo mette a segno un ace per il 2-1, mentre Orioli realizza il 3-2. La Yuasa Battery Grottazzolina prova a creare un piccolo margine (3-5, poi 6-8), ma la reazione della Sonepar Padova non si fa attendere. Sul’11-9, un muro vincente di Polo riporta avanti i bianconeri, seguiti poco dopo dal muro di Gardini per il 13-10. La formazione di coach Cuttini continua a condurre, mantenendo il controllo (16-13). Gli ospiti riescono però a rientrare, trovando la parità sul 17-17 e addirittura il vantaggio con l’ace di Golzadeh. Padova reagisce con carattere: Orioli firma la murata del 20-19. Nel finale, la Sonepar piazza il break decisivo sul 22-20 e chiude i conti sul 25-21, conquistando il match per 3-1.

I protagonisti-

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Parma)- « È stata una gara sicuramente nervosa, e in parte ce lo aspettavamo. L’avevamo preparata proprio con questa consapevolezza dal punto di vista mentale, perché sapevamo che sarebbe stata una battaglia simile a quella con Cuneo: uno scontro diretto, molto combattuto, dove ogni pallone pesava. Siamo stati forse un po’ più bravi nei momenti di difficoltà. Nel terzo set abbiamo perso un po’ la bussola, ma i ragazzi che sono entrati hanno fatto un ottimo lavoro ».

Marco Falaschi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Nei primi due set ce la siamo giocata alla pari, poi abbiamo fatto i nostri classici errori di disattenzione e abbiamo perso il parziale. Nel terzo siamo rientrati bene, nel quarto l'abbiamo rigirata col servizio nel momento forse peggiore, cosa che in questa prima parte di campionato non ci era mai riuscita, poi però Padova ha fatto valere il fattore campo. In casa giocano bene e dobbiamo accettare il verdetto del campo ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-21) –

SONEPAR PADOVA: Todorovic 2, Orioli 21, Polo 3, Masulovic 15, Gardini 12, Truocchio 7, Zoppellari 1, Diez (L), Stefani 0, Nachev 0, Toscani (L), Held 3. N.E. Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 0, Tatarov 9, Petkov 6, Golzadeh 23, Magalini 3, Stankovic 3, Vecchi 1, Pellacani 0, Petkovic 0, Fedrizzi 12, Marchiani 0, Koprivica 0, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi.

ARBITRI: Cerra, Brunelli.

Durata set: 26′, 29′, 30′, 27′; tot: 112′.

MVP: Mattia Orioli (Sonepar Padova)

Spettatori: 2.070

Valsa Group Modena - Sir Susa Scai Perugia

Questa sera il PalaPanini era sold out per il big match di giornata, al cospetto dei campioni d’Europa in carica. Coach Lorenzetti schiera in banda la coppia Ishikawa-Semeniuk, e lo schiacciatore polacco si prende l’mvp anche questa sera, come nel big match con la Lube, mettendo a referto 9 punti di cui 3 ace. La squadra di coach Alberto Giuliani conferma le aspettative della vigilia sfoderando una prestazione in battuta particolarmente infuocata, ma i Block Devils si sono fatti trovare pronti in ricezione e, colpo dopo colpo, hanno ricostruito il gioco riportando a casa l’intera posta in palio. Match equilibrato dal punto di vista dell’efficacia in attacco (49% Modena e 47% Perugia), gli emiliani firmano 8 ace rispetto ai 6 di Perugia, ma commettono anche 11 errori in più dai nove metri rispetto ai Block Devils (28 errori Modena, 17 e 6 ace per la Sir), equilibrato anche il conto dei muri (7-6).

Ma l’intera posta in palio è della Sir Susa Scai Perugia che si prende 3 punti preziosi, in vista di una nuova trasferta alle porte: domenica si va a Piacenza per la sesta di andata, anticipata dopo il rinvio della Supercoppa.

Block Devils subito avanti di tre punti in avvio; i padroni di casa si riportano a contatto con Luca Porro, che prima difende di piede e poi va a segno con un maniout lungo la parallela. Perugia di nuovo avanti con la pipe di Semeniuk e l’appoggio di Russo (4-5). Buchegger prima attacca in pipe e poi va a segno dai nove metri, ma il set resta in equilibrio e capitan Giannelli ne approfitta firmando l’ace che riporta avanti i suoi (8-9) e la Sir Susa Scai amministra e incrementa il vantaggio con il muro di Ishikawa su Buchegger. Dopo una provvidenziale difesa di Massimo Colaci, lo schiacciatore giapponese trova il maniout e consolida. Nuova parità con l’ace di Tizi-Oualou e l’attacco, questa volta out, di Ishikawa e i gialloblù ne approfittano per riportarsi avanti con il muro sull’attacco di Ben Tara. L’opposto tunisino di casa Sir con due attacchi vincenti ripristina l’equilibrio, ma i padroni di casa si riallontanano di due lunghezze on il tocco di prima intenzione del regista Tizi-Oualou. È Semeniuk a ritrovare il pari, chiudendo con un maniout lo scambio lungo del 19-19. Lo schiacciatore polacco trova anche l’ace e coach Giuliani chiama il time out sul 20-21. Loser consolida il vantaggio prima in attacco, poi con un muro su Mati Pardo. L’attacco out emiliano vale il set point per i Block Devils. Chiude Ishikawa dopo una battuta potentissima di Semeniuk che scompagina la ricezione avversaria.

Ben Tara e Ishikawa protagonisti dei primi colpi vincenti che aprono il secondo set. Perugia parte a razzo, Modena aggancia, ma i Block Devils tornano avanti con il muro di Loser su Davyskiba, l’ace di Semeniuk e la diagonale di Ben Tara. Buchegger torna a contatto giocando sulle mani del muro bianconero, ma Anzani dai nove metri spreca e la Sir resta avanti di tre lunghezze (9-11). Modena torna in parità con un doppio muro, prima su Ishikawa, poi su Semeniuk e forzando al servizio e velocizzando il gioco trova il vantaggio, con il maniout di Luca Porro che vale +3 . Perugia rientra in partita con l’ace di Semeniuk, ma i gialloblù tornano avanti proprio con la forza del servizio: Tizi-Oualou infila due ace consecutivi che valgono il +4 (19-15). Anzani traghetta i suoi verso il finale del set e il muro di Buchegger su Plotnytskyi avvicina i padroni di casa al finale del set. Primo set point annullato dal tocco di prima intenzione di Giannelli. Chiude Luca Porro.

La terza frazione si apre punto a punto e il primo break è di Perugia con l’attacco out di Buchegger e l’attacco vincente di Ishikawa (4-7). Sanguinetti dai nove metri riporta i suoi a contatto, poi spreca. Ancora attacchi out nella metacampo gialloblù e la Sir avanza di tre lunghezze (7-10). Ikhbayri accorcia, ma Porro al servizio spreca e la parallela out di Davyskiba incrementa il vantaggio della Sir Susa Scai. L’opposto libico di casa emiliana sale in cattedra e con un attacco e un ace riduce il gap, ma il finale è di nuovo di marca bianconera: pipe di Ihikawa, attacco out di Davyskyba e maniout di Ben Tara e Perugia è al set point (19-24). L’attacco out di Ikhbayri chiude il parziale.

Block Devils a tutta velocità in avvio del quarto set, con l’ace di Ishikawa che segna il primo allungo (1-3). Russo in primo tempo consolida, Davyskiba attacca out e la Sir è a +4 (3-7). Perugia ha la meglio sugli scambi lunghi e mantiene le distanze, mentre Modena cala in intensità. Ishikawa infila la diagonale che chiude lo scambio dell’8-12. Buchegger cerca di rientrare in partita con un attacco lungo la parallela, e dai nove metri va a segno di nuovo Tizi-Oualou che con sue ace consecutivi riporta i suoi a contatto (13-14). Luca Porro gioca d’astuzia e trova l’appoggio giusto lungo la parallela, Plotnytskyi risponde con un maniout, Loser consolida, Ancora Plotnytskyi, che con un attacco potente piega le mani del muro emiliano, seguito da Ben Tara che firma l’ace del 16-21. Buchegger tenta il recupero, ma Loser incrementa il vantaggio con due attacchi consecutivi (17-23). Perugia è al set point con l’errore al servizio di Porro (19-24) e il set si chiude con il servizio out di Sanguinetti.

I protagonisti-

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Abbiamo avuto alcune occasioni per allungare la partita al quinto, peccato perché non siamo riusciti a sfruttarle. Abbiamo dimostrato di poter giocare e a un livello alto, ma dobbiamo migliorare per poter portare a casa di più in gare come questa. Siamo soddisfatti di come abbiamo affrontato la gara, ce la siamo giocata in tutti i set, ma allo stesso tempo siamo dispiaciuti di non aver raccolto di più ».

Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)- « Qua giocare è sempre difficile e anche questa sera è stata una partita così. E' stata una buona partita anche per il futuro perchè ci attende un'altra trasferta a Piacenza e questa sera abbiamo visto che siamo sulla buona strada nel nostro percorso. Sapevamo che la battuta era un loro punto di forza, ma noi abbiamo giocato molto bene in ricezione e anche quando loro hanno tirato molto forte, noi siamo riusciti a tenere la palla viva e abbiamo fatto gli attacchi e i punti che serviranno ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3 (20-25, 25-18, 20-25, 20-25) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 9, Davyskiba 8, Mati 1, Buchegger 14, Porro 12, Sanguinetti 7, Federici (L), Perry (L), Anzani 4, Bento 1, Ikhbayri 7, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta. All. Giuliani.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 9, Loser 11, Ben Tara 12, Ishikawa 9, Russo 7, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Solé 0, Colaci (L), Plotnytskyi 2. N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti. ARBITRI: Cesare, Giardini.

Durata set: 27′, 26′, 25′, 30′; tot: 108′.



MVP: Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4800

Cucine Lube Civitanova - Cisterna Volley

La Cucine Lube Civitanova sfrutta il turno casalingo nella quarta giornata di Regular Season per scalare la classifica di SuperLega Credem Banca. Grazie al successo per 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-21) sul Cisterna Volley, neutralizzato dai biancorossi per la sesta volta in altrettanti incroci, gli uomini di Giampaolo Medei si portano a 10 punti in classifica con quattro lunghezze in più rispetto alla medesima giornata del torneo 2024/25.

Le note positive sono la posta piena e la reazione nel quarto set. Partenza diesel in tutti i parziali per la Lube, ma nei primi due i cucinieri prendono il sopravvento con un gioco meno frammentato, mentre il calo del terzo, con 15 errori, riapre una gara che sembrava ai titoli di coda, consentendo ai pontini di rientrare in gioco nonostante il 28% in attacco nel set. Nel quarto atto i padroni di casa tornano a spingere e addomesticano col fiatone una rivale che non molla mai.

Gargiulo chiude da MVP con 11 punti, 1 ace e 2 block. Palma d’oro di top scorer divisa tra Bottolo e Nikolov, 16 punti a testa. In doppia cifra anche Poriya (13). Tra gli ospiti in doppia cifra Barotto (13 punti), entrato in corsa, e l’esperto Lanza (12).

Lube in campo con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Nikolov, Poriya e Bottolo ad attaccare, i centrali Gargiulo e D’heer, capitan Balaso libero. Cisterna schierata con Fanizza in cabina di regia e Guzzo bocca da fuoco, Lanza e Bayram laterali, Mazzone e Plak al centro, Currie libero. Gradito ospite in tribuna stampa l’indimenticato Igor Omrcen, protagonista di tantissime battaglie sportive e vittorie del passato in maglia biancorossa. Gli ospiti partono senza timore a muro e al servizio (5-8). Civitanova cresce in attacco alla distanza (59%) e sfrutta le incertezze pontine per il sorpasso (10-9), trovando poi il +2 a muro con Bottolo (13-11), che realizzerà 6 punti (4 su 5 in attacco). I cucinieri prendono il largo con le iniziative di tutti gli effettivi, ben alternati da Boninfante, e con l’ace di Bottolo (22-14). Morato inserisce Barotto e Tarumi per Guzzo e Lanza. A seguire Muniz per Bayram. La battuta a rete di Cisterna chiude 25-17 un set combattuto solo nella fase iniziale

Anche nel secondo set è il collettivo laziale, che riparte da Barotto, comincia con la testa avanti (6-8), ma il break è subito annullato (8-8) e arriva il muro di Nikolov per il sorpasso (10-9). Un lungo punto a punto viene spezzato dal doppio break cuciniero, chiuso dall’ace di Gargiulo (18-15). Cisterna (71% di positività) l’aggancio con le giocate dei suoi attaccanti (20-20). La Lube (67%) attacca con la diagonale Orduna-Kukartsev, ma torna avanti con le pipe di Bottolo e Nikolov, seguite da un errore pontino (22-19). Chiude Bottolo (25-22), autore di 5 punti come Nikolov. Bene D’heer in battuta (2 ace).

Il terzo set vede i pontini aggressivi (7-11). Sull’ace di Poriya la Lube recupera terreno (9-11). Civitanova soffre in ricezione e sbaglia troppo (11-16). Medei coinvolge la diagonale Orduna-Kukartsev, autore di un muro importante (13-16). Di nuovo in fiducia, Civitanova accorcia le distanze tornando in formazione tipo, ma gli uomini di Morato mettono pressione (17-21). Le prodezze di Nikolov e Bottolo riaprono il discorso (21-22). Lo schiacciatore veneto impatta a muro (23-23), ma l’errore biancorosso al servizio e il muro ospite vanificano gli sforzi (23-25) in un set surreale quasi recuperato dai biancorossi (52%) nonostante 15 errori e poi vinto da Cisterna nonostante il 28% in attacco.

Tutto quello che non era riuscito nel terzo set risulta facile alla Lube in avvio del quarto (10-5). Morato inserisce Salsi per Fanizza, ma sono i marchigiani a fare la partita (15-10). Il servizio di Lanza (15-12) mette un po’ di pepe sul parziale. In cabina di regia per Civitanova c’è Orduna. I biancorossi fanno il loro gioco senza patemi, mentre i laziali perdono lucidità (22-17). Dopo due match ball annullati dai rivali, la Lube chiudere 25-21 su battuta out di Barotto.

I protagonisti-

Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « Cerco sempre di essere il più obiettivo possibile e dopo i dovuti complimenti a Cisterna dico che da parte nostra oggi era lecito aspettarsi qualcosa di più, sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale. Ci può stare, visto il periodo, ma non deve essere un alibi. Siamo riusciti a vincerla con l’agonismo e alla fine sono molto contento di questi tre punti. La stagione è lunga e tosta, con partite praticamente ogni tre giorni. Per affrontarla al meglio dobbiamo lavorare sull’approccio e sulla continuità ».

Filippo Lanza (Cisterna Volley)- « Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, con giocatori esperti di grande spessore e talenti dal futuro assicurato. Purtroppo abbiamo sbagliato cose anche facili e non siamo riusciti a concretizzare quello che dovevamo. Dobbiamo lavorare ancora tanto per perfezionare qualche meccanismo che ancora non funziona a dovere. Siamo una squadra nuova, con tanti giovani: rispetto all'inizio del campionato abbiamo migliorato in parecchie cose. Il processo di crescita continua ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-21) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Gargiulo 11, Hossein Khanzadeh 13, Nikolov 16, D’Heer 6, Boninfante 3, Bottolo 16, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 2, Duflos-Rossi 0. N.E. Loeppky, Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

CISTERNA VOLLEY: Lanza 12, Plak 6, Guzzo 2, Bayram 6, Mazzone 8, Fanizza 1, Finauri (L), Currie (L), Barotto 13, Tarumi 0, Salsi 0, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Saltalippi, Luciani.

Durata set: 24′, 25′, 34′, 26′; tot: 109′.

MVP: Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.239

Rana Verona - Itas Trentino

In un palazzetto che ha registrato il tutto esaurito, Rana Verona si esalta e infila la quarta vittoria consecutiva, sfoderando una prova di carattere nel derby dell’Adige contro l’Itas Trentino. Avanti dopo il primo set, la squadra di Coach Soli si fa riprendere dagli ospiti, poi alza il ritmo e si impone nei successivi due set, ottenendo così altri tre punti in questo avvio di stagione. Da applausi la prestazione di Keita, autore di 26 punti ma soprattutto di 8 ace che hanno travolto la ricezione avversaria nei momenti cruciali del confronto. Verona, dunque, mantiene la testa della classifica a punteggio pieno. Prossima tappa: trasferta a Civitanova domenica 9 novembre.



Coach Soli conferma il sestetto delle prime tre giornate, scegliendo Christenson e Darlan in diagonale principale, con Mozic e Keita in banda. Al centro spazio a Vitelli e Cortesia, con D’Amico come libero.



Darlan rimedia subito all’errore in battuta con due grandi attacchi, ma Trento si affida alle mani di Michieletto e a quelle di Torwie, che dai nove metri prova a mandare in fuga i suoi (5-8). Un lungo scambio chiuso da Keita dopo un’alzata a una mano di Christenson ridà slancio ai padroni di casa, poi Michieletto entra in serie al servizio e porta Trento sul 9-13. Trento scappa e con il primo tempo di Flavio allunga di cinque (15-20). Faure timbra il set point, Keita lo annulla, ma Verona invade a rete e si chiude la frazione sul 21-25. Verona rientra in campo con il giusto piglio e grazie all’ace di Keita guadagna il più due (4-2). Christenson insiste ancora su Keita, che tira forte in attacco, ma anche dai nove metri, centrando tre ace di fila (15-8). Il pubblico esplode al punto di Darlan dopo un salvataggio in difesa di Keita (17-10). Verona trova l’allungo decisivo e con altri due punti diretti dal servizio di Keita rimette in equilibrio la pratica (25-15).



L’avvio di terzo set è in perfetto equilibrio, con le due squadre che faticano ad allungare. Ci prova Trento con l’attacco vincente di Faure, ma Verona si ricarica dopo un’azione rocambolesca: Vitelli tiene viva la sfera col piede, Christenson fa una magia al palleggio e Mozic la mette a terra (11-12). Poi Keita mette a terra la palla del pareggio alzando i decibel del palazzetto, prima che Darlan la spari forte al servizio (16-15). Si gioca punto su punto, con Mozic che passa in diagonale per il 22-20. Keita si esalta poi col bilanciere che vale il 24-21. Il numero 9 si impone anche a muro e chiude il set. Ritmi intensi anche in avvio di quarto, con Mozic che capitalizza una gran difesa di Keita per il 4-2. Trento recupera, spinge con Faure e con la pipe vincente di Ramon per l’8-10. Poi altri due ace di Keita valgono il sorpasso. Poi è Mozic a trasformare due palloni in oro. La serie di Christenson al servizio mette in difficoltà gli avversari e Verona allunga sul 17-12. Trento accusa il colpo e Verona ne approfitta, incrementando il distacco sul 22-16 grazie a Cortesia. La chiude Darlan, col sigillo del 25-18.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Sono contento perché siamo riusciti a goderci la partita e mi fa un estremo piacere. Stiamo scoprendo insieme un potenziale e non ho dubbi sul fatto che ci sia ancora un grande margine per raggiungere una performance stabile. Oggi ne abbiamo avuto la testimonianza: siamo partiti contratti, poi con grande umiltà abbiamo tolto gli errori in ricezione che ci permettono di esprimere il nostro gioco e far uscire il potenziale in attacco ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Verona ha spinto molto al servizio e noi non siamo stati altrettanto bravi; ci è mancata la lucidità di capire che così tanti errori in una partita è difficile che si vedano e che si possano fare. Siamo scesi sotto , un certo livello e non vogliamo che si ripete. L'abbiamo fatto, quindi sarà importante parlarne e risalire tutti insieme ».

Il tabellino-

RANA VERONA-ITAS TRENTINO 3–1 (21-25; 25-15; 25-21; 25-18)



RANA VERONA: Christenson, Darlan 15, Mozic 13, Keita 26, Cortesia 4, Vitelli 5, D’Amico (L), Planinsic, Gironi, Sani, Glatz, Bonisoli, Valbusa, Zingel (L). All. Soli

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Faure 15, Michieletto 11, Ramon 9, Flavio 6, Torwie 8, Laurenzano (L), Acquarone, Garcia, Bristot, Bartha, Sandu, Pesaresi (L). All. Mendez

ARBITRI: Pozzato, Piana, Mesiano

Durata set: 26’; 23’; 27’; 27’; Tot: 103



MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori: 5000

Allianz Milano - Vero Volley Monza

È stato un bel derby lombardo, avvincente, duro, in bilico fino all’ultimo pallone quello andato in scena all’Allianz Cloud per la quarta giornata di andata di SuperLega Credem Banca. Finisce 3-1 per Allianz Milano, ma il Vero Volley Monza non ha certo demeritato ed è stato a un pallone dal prolungare fino al tie-break la sfida. Catania vola in tribuna con difese spettacolari, Reggers mette a terra 36 palloni con il 71% di attacchi vincenti. Dall’altra parte la solidità brianzola, con Eccheli che attinge alla panchina per provare a cambiare il trend di un incontro che era iniziato nel migliore dei modi per gli ospiti. La vittoria è una boccata d’ossigeno per Allianz Milano dopo due sconfitte consecutive. Per Monza il rammarico di non aver ottenuto neppure un punto in una sfida a lungo in bilico.

Roberto Piazza ancora alle prese con le assenze. Come a Verona Masulovic indossa infatti la maglia del secondo libero. Ecco così Leo Barbanti in diagonale con il capitano Ferré Reggers, Recine e Otsuka laterali, Di Martino e Caneschi al centro, con Catania libero. Eccheli inizia con Zimmermann in palleggio e Padar opposto, il rientrante Rohrs e Atanasov schiacciatori, Beretta e Mosca al centro, Scanferla libero

Prova a strappare il Vero Volley subito in avvio di parziale, un muro di Mosca fa il 6-3. Coach Piazza ferma il gioco sul 5-9 dopo un servizio punto di Rohrs, ma al rientro il tedesco mette un ace diretto. Il monster block di Recine (6 punti nel primo set) sull’ungherese Padar fa il 7-10, poi l’ex Di Martino prende un altro break ed Eccheli ferma il gioco sull’8-10. Di forza e di fioretto, Reggers firma il 10-11. Risponde Monza con un break di 3 punti, il set si accende. Reggers sale in cattedra, il suo ace vale il 13-14 con time-out Eccheli. Caneschi in primo tempo e a muro, Reggers con un mezzo bilanciere: ecco il sospirato pareggio 16-16. È un’altalena di emozioni, Monza va avanti ancora 17-20. Staforini per Di Martino al servizio sul 19-21. Larizza per Beretta e Lindqvist per Barbanti sul 21-23. Reggers (8 punti nel parziale con l’88% di attacco positivo) annulla un set point (22-24), ma il Vero Volley chiude il punto successivo 22-25. Il Vero Volley mette un muro e un ace in più degli avversari, buono anche il 35% di ricezione perfetta dei brianzoli.

Nel secondo set parte meglio Allianz Milano, il 2-0 è di Reggers, of course. Il capitano timbra anche l’ace del 5-3. Monza è viva e impatta 5-5. Si va avanti punto a punto, l’errore di Rohrs costringe Eccheli al time-out sul 13-10. Recupero in tuffo del capitano, muro di Di Martino, Allianz Milano fa il 16-13. Otsuka in parallela tiene il gap a +3, prima che ancora l’ex Di Martino a muro metta un punto millimetrico visto grazie al video check. È un’Allianz Milano più concreta del primo parziale. Recine, Reggers e Otsuka combattono per il 21-17, il Vero Volley non ricuce, finisce 25-19. Reggers mette altri 11 punti con il 71% di attacchi vincenti: che numeri! Pesano anche i 2 muri di Di Martino. Dall’altra parte della rete, ricezione, attacco e battuta non sono più quelli del primo set.

Ancora più Milano che Monza in avvio di terzo parziale, Eccheli deve spendere subito un time-out sul 4-2. Sul doppio servizio vincente di Mosca, il Vero Volley impatta 6-6. Scambio lungo chiuso dai brianzoli per il 9-9. Break Allianz, ma Rohrs riavvicina subito 12-11. Caneschi ferma Atanasov a muro: 14-11 e secondo time-out Eccheli. Larizza per Mosca dopo un lungo rally chiuso da Padar per il 14-12. Atanasov e il servizio di Zimmermann: 15-15 con time-out Piazza. Al rientro spinge forte Allianz Milano 17-15 grazie a Caneschi. Frascio per Beretta al servizio sul 18-17 Milano. Otsuka sugli scudi con il punto numero 20 (a 17). Altra giocata stratosferica di Reggers, questa volta in lungolinea per il 21-18. Ecco Staforini in seconda linea per Otsuka. Vola Recine a murare per tre volte nella stessa azione: 23-19. Fiammata monzese fino al 23-21 con azione convulsa e giallo a Checco Recine che chiedeva un’infrazione di gioco. Piazza ferma tutto con un time-out sul 23-21, al rientro in campo Larizza manda out il servizio. C’è tempo per l’esordio di Benacchio su Barbanti, Atanasov manda in tribuna: 25-21. Allianz Milano si prende il primo punto in palio. I 4 muri a 1 dei meneghini sono una sentenza. Non basta la solida battuta monzese (2 ace) a pareggiare i conti in attacco: 50% contro 39%.

Nel quarto set Un muro del “solito” Di Martino vale il 2-0 iniziale. Otsuka chiude uno scambio lunghissimo con palla giocata e rigiocata, marchio di fabbrica di Allianz Milano da qualche anno. L’ace di Padar impatta 3-3. Reggers propizia un break favorito dal servizio insidioso di Di Martino, dentro Marttila su Atanasov sul 7-4. Catania sale sulle tribune a difendere (ci andrà altre due volte nel corso del set), Caneschi mette un muro, esplodono i quasi 3.500 dell’Allianz Cloud. Monza vuole prolungare il match e ci prova sul servizio del suo regista Zimmermann: 9-7. Scambio lunghissimo fatto di difese di Catania e Recine e di belle risposte monzesi, chiuso da una doppia chiamata dell’arbitro Rossi su Otsuka. Il fischio destabilizza Milano, che subisce un break. Ci pensa un muro di Caneschi a riequilibrare i conti 11-11. Nuovo break Vero Volley sul servizio di Mosca, pareggia Di Martino 13-13. Rohrs spezza gli equilibri con il turno al servizio, Piazza deve spendere un time-out sul 14-17. Dentro Frascio al servizio per Beretta (15-18). Risponde Piazza con Benacchio a muro per Barbanti. Allianz si aggrappa a Reggers, ma serve un break per evitare il quinto set. Ci prova il solito Caneschi: muro e time-out Eccheli sul 18-19. Pareggia Otsuka 20-20, risponde Marttila. Scappa il Vero Volley 20-23. Due punti Reggers, muro di Otsuka e Di Martino: 23-23. Padar dai nove metri per il set point, Rohrs tira a tutto braccio out, il muro non tocca, si va ai vantaggi. Reggers ferma Marttila a muro, Di Martino serve per il match, Padar pareggia 26-26. La chiude un ace di Ferré Reggers: 28-26.

I protagonisti-

Francesco Recine (Allianz Milano)- « È stata una bella partita secondo me, dura fin dall'inizio. Lo sapevamo, però al palazzetto c’erano un sacco di persone, un pubblico caloroso. Noi non abbiamo mollato neanche un secondo, siamo rimasti sempre attaccati alla partita. Abbiamo fatto anche molte leggerezze, però l’abbiamo sfangata. Spero che con Padova saremo tutti e sono convinto che esprimeremo un altro tipo di gioco per recuperare quei punti che abbiamo perso per strada ».

Leonardo Scanferla (Vero Volley Monza)- « Quella di oggi è stata una partita a due facce: nel primo set meglio noi, anche grazie a qualche errore loro, poi abbiamo spento un po' la luce. Potevamo fare meglio nel quarto set, quando eravamo avanti di 2-3 punti: ci siamo fatti raggiungere e non abbiamo sfruttato le occasioni avute Nei prossimi giorni riguarderemo la partita per vedere cosa si può sistemare, però stasera è un'occasione persa: potevamo andare al tie-break e magari anche vincere. Da domani torniamo in palestra con la voglia di sistemare quello che stasera non ha funzionato ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (22-25, 25-19, 25-21, 28-26) –

ALLIANZ MILANO: Barbanti 1, Otsuka 11, Di Martino 8, Reggers 35, Recine 11, Caneschi 8, Staforini 0, Catania (L), Masulovic (L), Lindqvist 0, Benacchio 0. N.E. Ichino, Kreling. All. Piazza.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Atanasov 13, Beretta 7, Padar 17, Rohrs 15, Mosca 6, Pisoni (L), Frascio 0, Marttila 4, Scanferla (L), Larizza 1. N.E. Velichkov, Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

ARBITRI: Rossi, Canessa, Lorenzin.

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 3.456

Durata set: 26′, 33′, 28′, 37′; tot: 124′.

I RISULTATI-

Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-21);

Rana Verona-Itas Trentino 3-1 (21-25, 25-15, 25-21, 25-18);

Allianz Milano-Vero Volley Monza 3-1 (22-25, 25-19, 25-21, 28-26);

Valsa Group Modena-Sir Susa Scai Perugia 1-3 (20-25, 25-18, 20-25, 20-25);

Sonepar Padova-Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-21) ;

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (27-25, 25-18, 15-25, 20-25, 10-15) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Rana Verona 12, Sir Susa Scai Perugia 11, Cucine Lube Civitanova 10, Valsa Group Modena 7, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 5, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Vero Volley Monza 3, Cisterna Volley 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

IL PROSSIMO TURNO-09/11/2025 Ore: 18.00-

Cucine Lube Civitanova-Rana Verona;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Scai Perugia Ore 20:30;

Allianz Milano-Yuasa Battery Grottazzolina Si gioca il 19/11/2025 ore 20:30;

Valsa Group Modena-Sonepar Padova;

Vero Volley Monza-Cisterna Volley Si gioca l’ 08/11/2025 ore 18.00;

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Itas Trentino Si gioca l’ 08/11/2025 ore 20.30