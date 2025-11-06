Giuseppe Panini celebrato a Modena nel centenario dalla nascita

MODENA-A cento anni dalla nascita la città di Modena e la Valsa Group Modena celebreranno Giuseppe Panini, l'uomo che oltre a creare e a ideare le figurine che hanno e continuano ad appassionare milioni di persone, è stato il fondatore della Panini Modena, formazione che ha scritto pagine indelebili del nostro volley. Nell’ottobre 2024 Panini è stato inoltre inserito nella Volleyball Hall of Fame.