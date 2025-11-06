Giuseppe Panini celebrato a Modena nel centenario dalla nascita

MODENA-A cento anni dalla nascita la città di Modena e la Valsa Group Modena celebreranno Giuseppe Panini, l'uomo che oltre a creare e a ideare le figurine che hanno e continuano ad appassionare milioni di persone, è stato il fondatore della Panini Modena, formazione che ha scritto pagine indelebili del nostro volley. Nell’ottobre 2024 Panini è stato inoltre inserito nella Volleyball Hall of Fame.
Due gli appuntamenti da fissare nel calendario.
Domenica 9 novembre la società Valsa Group Modena inaugurerà all’interno del PalaPanini la scultura di Wainer Vaccari dedicata proprio a Giuseppe Panini, prima del fischio d’inizio della gara contro Sonepar Padova. Saranno presenti i soci proprietari di Modena Volley, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, lo scultore Wainer Vaccari e la famiglia Panini.
Nella serata di lunedì 17 novembre, invece, la famiglia Panini ha organizzato l’incontro “Il Paladino” – Cento anni di Giuseppe Panini: alle 21.00, al PalaPanini si alterneranno sul palco ospiti e personalità di assoluto rilievo, da Luca Cordero di Montezemolo a Walter Veltroni, passando per Gianfranco Zola e Julio Velasco; il tutto sotto l’attenta conduzione di Leo Turrini e Federica Galli. Una serata per ricordare la vita di Giuseppe Panini, e che permetterà di contribuire ad un’importante raccolta fondi destinata al reparto di Neonatologia del Policlinico di Modena.